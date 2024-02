Rennes Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan vola in Francia per affrontare il Rennes nella partita di ritorno degli spareggi di Europa League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Trasferta di Europa League per il Milan che nella partita di ritorno degli spareggi affronta nuovamente il Rennes. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Rennes-Milan, spareggi di Europa League

Il Milan torna a pensare all'Europa League e ai sedicesimi di finale dopo che la settimana scorsa è riuscito a mettere un bel divario tra sé e il Rennes. I rossoneri, tra le mura amiche, sono riusciti a imporsi con un secco 3-0 anche grazie alla grande prestazione di Loftus-Cheek, vero mattatore della serata.

Gli uomini di Pioli non dovranno però sottovalutare una squadra in grande salute e che soprattutto in casa ha già ampiamente dimostrato tutto il suo valore.

Il gap permetterà di gestire la partita ma sarà imperativo non dare nuove speranze ai francesi, che soprattutto attraverso una rete nei primi minuti potrebbero rimettere in piedi il discorso qualificazione.

Rennes-Milan, dove vederla in TV e in streaming

I francesi tenteranno l'impresa di fronte al proprio pubblico e avranno il duro compito di ribaltare il 3-0 subito in trasferta. Gli uomini di Pioli, invece, cercheranno di difendere il margine conquistato all'andata.

Rennes-Milan sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV. Il ritorno degli spareggi di Europa League sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport.

Lo si potrà seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW. Stefano Borghi commenterà la sfida su DAZN. Sky, invece, ha scelto Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Quando e dove si gioca

Rennes-Milan, partita di ritorno degli spareggi di Europa League, andrà in scena giovedì 22 febbraio, alle ore 18:45, al Roazhon Park di Rennes.

Probabili formazioni di Rennes-Milan

Stephan proverà in tutti i modi a ribaltare il risultato dell'andata e per questo motivo schiererà il miglior undici a sua disposizione. Il Rennes scenderà in campo con il 4-4-2.

Mandanda difenderà i pali dei francesi, davanti a lui partiranno Guéla Doué e Truffert sulle corsie e Omari e Theate al centro della difesa. Il duo di centrocampo, con il compito d'impostare e interdire, sarà formato da Matusiwa e Santamaria, mentre le fasce laterali saranno occupate da Bourigeaud e Désiré Doué. In avanti, via libera alla pericolosità di Kalimuendo e Terrier.

Stefano Pioli non sembra intenzionato a rivoluzionare la sua formazione, anche se farà riposare qualche elemento importante in vista del campionato. I rossoneri scenderanno in campo con l'ormai consueto 4-2-3-1.

Maignan confermato in porta, davanti a lui Florenzi occuperà la banda di destra mentre quella di sinistra sarà affidata a Theo Hernandez, la coppia centrale sarà composta da Kjaer e Gabbia.

In mezzo al campo Reijnders sarà affiancato da Adlì mentre sulla trequarti spazio ai soliti noti: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In avanti, Giroud verso il riposo con Jovic che scalpita.

RENNES (4-4-2) - Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

Il pronostico

Il Rennes giocherà con il coltello tra i denti poiché sarà costretto a vincere e con parecchi gol di scarto. Ci si aspetta dunque una partita corsara da parte dei francesi e i rossoneri dovranno prestare molta attenzione.

Gli uomini di Pioli arrivano alla sfida dopo la deludente sconfitta in campionato subita per mano del Monza e dunque hanno voglia di rivalsa. Ci si attende una partita in cui può succedere di tutto e per questo anche le maggiori agenzie di scommesse non trovano una favorita.

