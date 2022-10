Alla fine il tempo è inesorabile per tutti, anche per i grandi campioni del mondo del calcio. Uno di essi, Franck Ribery ha deciso di ritirarsi appendendo gli scarpini al chiodo. Rescisso il suo contratto con la Salernitana, tuttavia, per lui ecco che si spalancano le porte di una nuova vita.

Ribery si ritira

Franck Ribery ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio giocato. Il campione francese ha appeso definitivamente gli scarpini al chiodo, nonostante il contratto che lo legava alla Salernitana si concludesse il 30 giugno 2024. Una decisione di certo non facile, che però è stata inevitabile.

Gli ultimi infortuni, difatti, hanno posto una pietra quasi tombale sul suo possibile ritorno in campo al 100% delle possibilità, e per questo un fenomeno come l'ex Bayern Monaco difficilmente avrebbe potuto accettare di non aver in campo le stesse giocate di prima.

La nuova vita di Ribery

Franck Ribery ha quindi deciso di ritirarsi dal calcio giocato, ma dal mondo del pallone non del tutto. Infatti, dopo aver rescisso il suo contratto con la Salernitana anzitempo, potrebbe decidere di rimanere nella città campana per fare il dirigente dei granata.

Del resto, il suo nome potrebbe continuare a far bella la società, che vorrebbe certamente continuare ad avere un rapporto seppure simbolico con il francese. Questo perché ha vinto tantissimo in carriera e per anni è stato uno dei migliori esterni del mondo.

Gli inizi di carriera

Ribery ha iniziato ovviamente la sua carriera nella sua Francia. Prima il Lille e poi il Boulogne lo accolgono nelle loro sezioni giovanili, con quest'ultima squadra poi esordisce pure tra i professionisti. In seguito passa all'Olympique Ales, poi allo Stade Brestois e infine al Metz, col quale esordisce in Ligue 1 nel 2004/2005.

Questa stagione però è solo a metà in Francia, in quanto poi a gennaio passa al Galatasaray. Qui subito vince la Coppa di Turchia, facendo gol e assist in finale, ma il campionato è vinto dal Fenerbahce. Le sue ottime prestazioni non passano inosservate, e cambia ancora casacca, passando all'Olympique Marsiglia.

Il passaggio al Bayern Monaco

Ribery al Marsiglia riesce sin da subito a conquistarsi il posto da titolare in prima squadra, e i risultati sono 6 gol e 6 assist in 35 partite di campionato. In totale, considerando pure le altre competizioni il francese raggiunge quota 12 reti e 8 assistenze per i compagni. Inoltre, nel 2005/2006 è pure titolare ai mondiali di calcio, poi persi dalla sua nazionale contro l'Italia di Lippi a Berlino.

L'anno successivo resta al Marsiglia per continuare a rimpinguare il suo bottino tra gol e asssit, poi nel 2007/2008 passa al Bayern Monaco per 30 milioni di euro, e qui inizia la sua parabola sempre più ascendente per il club bavarese e per il calcio mondiale.

Al suo primo anno, Ribery addirittura mette a segno 19 gol e 20 assist, numeri incredibili che ne fanno uno dei migliori esterni d'attacco del mondo. Questo status lo manterrà per tantissimi anni, in cui vincerà più o meno tutto e più volte con il Bayern.

In 12 stagioni in Germania, difatti, il francese metterà a referto 124 gol e 182 assist in 425 partite con i bavaresi. Questi aiuteranno la squadra a vincere 9 Bundesliga, 6 Coppe di Germania, 4 Supercoppe di Germania, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club.

Ribery in Italia

Dopo la grande carriera con il Bayern Monaco, Ribery decide che è il momento di fare le valigie e di trovarsi un nuovo club, a spuntarla è la Fiorentina nel 2019/2020. Qui tuttavia ha un'esperienza al primo anno costella dagli infortuni, tanto che gicoca solo 21 partite di Serie A.

Il secondo anno in viola è migliore, visto che scende in campo per 30 volte complessive, compresa una di Coppa Italia, e arriva a siglare 7 assist per i compagni di squadra più 2 gol. A fine anno tuttavia è l'ora dei saluti, e ancora una volta sceglie di continuare a giocare a calcio in Italia.

Nel 2021/2022, Ribery accetta la corte della Salernitana e manda in visibilio il tifo granata, che gli rende omaggio alla presentazione nello stadio della città di Salerno. A fine anno per lui sono arrivati 3 assist in 23 partite di campionato.

