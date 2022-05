In attesa di scoprire come finirà Atalanta-Salernitana, andiamo a vedere i risultati della 35° giornata di Serie A. Milan e l'Inter continuano a vincere e proseguono nella loro lotta scudetto, punti importanti anche in zona Europa e retrocessione.

Manca sempre meno al termine del campionato e i risultati di Serie A della 35° giornata sono più importanti che mai. Per il momento non c'è stato ancora nessun verdetto e molte squadre continuano a lottare per raggiungere i propri obiettivi ma, a sole tre giornate dal termine, ogni punto perso può valere l'intera stagione.

Risultati Serie A 35° giornata

Manca ancora il posticipo del lunedì sera che vedrà affrontarsi Atalanta e Salernitana per completare questo turno di campionato, ma tutte le altre partite si sono disputate e hanno regalato grandi emozioni ai tifosi.

Andiamo a vedere dunque tutti i risultati di Serie A della 35° giornata:

Cagliari-Hellas Verona: 1-2

Napoli-Sassuolo: 6-1

Sampdoria-Genoa: 1-0

Spezia-Lazio: 3-4

Juventus-Venezia: 2-1

Empoli-Torino: 1-3

Milan-Fiorentina: 1-0

Udinese-Inter: 1-2

Roma-Bologna: 0-0

Possiamo notare come alcune partite siano terminate con tanti gol e come non siano mancate le sorprese, andiamo dunque ad analizzare le varie sfide nei prossimi paragrafi.

Cagliari-Hellas Verona e Napoli-Sassuolo

Cominciamo ad analizzare i risultati di Serie A della 35° giornata partendo dalle partite andate in scena sabato alle 15.00, in cui non è mancato lo spettacolo e nemmeno la voglia di vincere.

Il Cagliari attende in casa un Hellas Verona che non ha più molto da pretendere dal campionato ma che, nonostante questo, non ha nessuna intenzione di passeggiare in Sardegna.

Questo anche perché le squadre davanti continuano a commettere passi falsi e l'Europa dista ora solo pochi punti.

Tudor ha plasmato una squadra all'insegna dell'intensità, del coraggio e della personalità, e nella sfida di sabato tutti questi elementi si sono visti palesemente.

Il Cagliari invece ha assolutamente bisogno di fare punti perché si trova a sole tre lunghezze dalla Salernitana e dalla zona retrocessione, e i campani saranno impegnati questa sera nel posticipo del lunedì.

Nonostante i Sardi disputino anche una buona partita, alla fine la spunta l'energia degli Scaligeri che vincono per 2-1, Tudor può festeggiare mentre Mazzarri deve iniziare a preoccuparsi seriamente.

Nell'altra sfida delle 15.00 il Napoli attende in casa il Sassuolo di Dionisi che si è dimostrato nel corso dell'anno un avversario molto temibile.

I campani però impattano bene alla partita e a fine primo tempo sono già in vantaggio per 4-0, il secondo tempo non cambia gli equilibri e il Napoli ne fa altri due.

Gli emiliani sembrano un po' nel pallone e il gol di Lopez all'87esimo serve solo a fissare il risultato che alla fine dice 6-1 per la squadra di Spalletti.

Sampdoria-Genoa e Spezia-Lazio

Non tutte le partite sono uguali alcune hanno un valore emotivo che va ben oltre il semplice sport, questo è ad esempio il caso del derby Sampdoria-Genoa.

Una delle stracittadine più sentite d'Italia, e non solo, che in questo momento pesa anche tantissimo ai fini della classifica.

Le due squadre liguri non stanno per nulla affrontando un buon campionato e anzi, la Sampdoria si trovo di poco sopra la zona retrocessione mentre il Genoa ci è dentro in pieno.

Ecco che, alle ore 18.00 di sabato, ne esce una partita difficile e spigolosa segnata anche da un episodio, ahimè, decisivo, ovvero l'errore dal dischetto del capitano Domenico Criscito.

La partita termina 1-0 per i Doriani e i Rossoblu continuano a tremare per una retrocessione che si avvicina sempre di più.

Continuiamo la nostra carrellata di risultati di Serie A della 35° giornata con l'ultima partita disputata sabato: Spezia-Lazio.

Questa è stata sicuramente una delle sfide più divertenti ed emozionanti del weekend e il risultato ne è la dimostrazione: vince 4-3 la Lazio al 90° minuto grazie alla discussa rete di Acerbi.

La squadra di Sarri raggiunge la Roma a 59 punti e stacca la Fiorentina di tre lunghezze, non male considerato che mancano tre partite alla fine del campionato.

Juventus-Venezia, Empoli-Torino

Altri due importanti risultati di Serie A della 35° giornata sono arrivati domenica alle 12.30 e alle 15.00 da Juventus-Venezia e da Empoli-Torino.

I Bianconeri vogliono assolutamente vincere per consolidare il quarto posto e per sperare magari di superare il Napoli al terzo, i Lagunari invece devono necessariamente fare punti per rimanere aggrappati al sogno di rimanere in Serie A.

L'esonero di Zanetti rappresenta il disperato tentativo della società di dare uno scossone a tutto l'ambiente, ma non è stato preso con entusiasmo dalla piazza soprattutto per via del tempismo.

Il Venezia disputa una buona partita, sembra più propositivo del solito ma va sotto solo dopo 7 minuti grazie alla rete di capitan Bonucci che sblocca la partita.

Al minuto 71 Mattia Aramu sigla il gol del pareggio ma è ancora Bonucci che al 76° riporta in vantaggio i padroni di casa, la partita termina 2-1 e il Venezia è sempre più vicino alla Serie B.

Empoli e Torino vogliono fare il risultato per guadagnare ulteriori posizioni in classifica ma non è la partita più importante della giornata.

Nonostante questo ne esce una sfida giocata molto intensamente con due espulsi anche tra le fila dei Toscani, i piemontesi alla fine si impongono per 3-1 e riescono a guadagnare altri tre punti.

Milan-Fiorentina e Udinese-Inter

I due risultati di Serie A della 35° giornata più importanti per quanto riguarda la lotta scudetto arrivano da Milan-Fiorentina e da Udinese-Inter.

Le due squadre milanesi ricoprono il primo e il secondo posto con i Rossoneri che sono in testa, a più due sui cugini, e che continuano a cullare il sogno della vittoria.

La partita però è difficile, è contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, nonostante non stia attraversando un gran periodo di forma, rimane un avversario più che temibile anche perché vuole assolutamente raggiungere un piazzamento europeo.

Il Milan gioca meglio ma non riesce a sbloccare la partita fino a quando, al minuto 82, Rafael Leao sigla la rete dell'1-0 che regala i tre punti alla squadra di Stefano Pioli.

La palla dunque passa all'Inter che non può sbagliare ma è impegnata nella delicata trasferta contro l'Udinese reduce dalla vittoria per 4-0 proprio contro i Viola.

Proprio come ci si poteva immaginare i Nerazzurri faticano a chiudere la partita nonostante il 2-0 a fine primo tempo, al minuto 72 Pussetto accorcia le distanze ma alla fine l'Inter si aggiudica la vittoria.

Continua dunque l'incertezza in testa alla classifica con le due milanesi che sanno bene che ogni errore può essere fatale.

Roma-Bologna

Chiude la carrellata di risultati di Serie A della 35° giornata del weekend Roma-Bologna, una partita che serve più ai Giallorossi che alla squadra emiliana.

L'atteggiamento della squadra di Mihajlovic però fa intendere tutt'altro e la sfida si complica molto per la squadra di Mourinho.

Si complica al punto che il gol non arriva e che il risultato finale alla fine sarà di 0-0. Un pareggio che serve poco ai Romani che mantengono la quinta posizione ma si fanno raggiungere dai Laziali.

Quando mancano solamente tre partite al termine della stagione la squadra di Mourinho non può più concedere nulla se vuole rimanere aggrappata all'Europa League.

Il Bologna continua a dimostrare tutta la sua crescita e la sua forza d'animo, a riprova della grande professionalità di giocatori e staff.

Atalanta-Salernitana chiude la giornata

Dopo aver visto quali sono stati i risultati di Serie A della 35° giornata delle partite disputate nel weekend andiamo a vedere l'unica sfida ancora mancante: Atalanta-Salernitana.

Se ci aveste chiesto qualche mese qua quale risultato avremmo pronosticato la risposta sarebbe stata semplice, avremmo dato come vincente la squadra di Gasperini.

Ma la squadra campana vive un grandissimo periodo di forma che la sta portando dalla sicura retrocessione all'insperata salvezza, che ora è lontana solamente tre punti.

L'Atalanta dal canto suo ha bisogno di fare punti per poter raggiungere un piazzamento europeo, e noi tutti inoltre conosciamo la sua forza.

Si prospetta una sfida molto emozionante tra due squadre che daranno tutto quello che hanno per portare a casa il risultato, chi la spunterà?