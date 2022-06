Se un giocatore vince un torneo del Grande Slam come il Roland Garros per 13 volte in carriera non lo si può mai dare per sfavorito su quei campi.

Molti in questa situazione l'avevano fatto e Rafael Nadal ancora una volta ha risposto sul campo battendo Novak Djokovic. Un Djokovic per la verità molto sottotono anche per la stagione complessa che sta vivendo ma non va tolto nessun merito a Nadal per avere conquistato una ennesima semifinale a Parigi.

6-2 4-6 6-2 7-6 il punteggio finale per il giocatore spagnolo che ora può continuare il sogno di conquistare per la quattordicesima volta il Roland Garros. E lo slam numero 22.

Dal momento in cui era stato sorteggiato il tabellone del Roland Garros 2022 era la partita più attesa. Valeva di più di quarto di finale la sfida tra il numero 1 del mondo Novak Djokovic e il tredici volte vincitore del Roland Garros Rafael Nadal. La partita non ha di certo deluso le attese e dopo 4 ore e 12 minuti lo spagnolo ha battuto il numero uno del mondo qualificandosi per le semifinali dove incontrerà il tedesco Alexander Zverev.

Intanto l'Italia al femminile sogna di ripetere le gesta di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, vincitrici slam. Martina Trevisan infatti si è qualificata per le semifinali del Roland Garros. E giovedì tenta l'assalto alla finale.

Roland Garros: Nadal parte fortissimo nel quarto di finale contro Djokovic

Djokovic era dato ampiamente favorito in questa partita nonostante i precedenti vittoriosi di Nadal al Roland Garros. Il cammino del serbo nei primi turni era stato perfetto. E Nadal oltretutto veniva da una partita molto complicata in ottavi di finale in cui aveva battuto il canadese Auger Aliassime in 5 set dopo oltre 4 ore di lotta.

La partita ha un inizio choc con un Djokovic estremamente falloso e non in palla. Un Djokovic che non trova le misure del campo, una situazione che non gli è abituale.

Nadal riesce a fare il break subito al tennista serbo nel primo game dopo un gioco fiume e tiene sempre in controllo il primo set chiuso poi 6-2 conquistando un altro break.

Roland Garros: secondo set lottatissimo e chiuso da Djokovic 6-4

Anche il secondo set inizia con un game fiume con Nadal che riesce a conquistare il break ancora una volta. Ma Nadal qui va ben oltre e conquistando anche un secondo break andando sul 3-0 e servizio.

A questo punto della partita Djokovic inizia a salire, ad avere maggiore profondità nei propri colpi. Da sotto di due break risale 4-3.

Per poi staccare Nadal sul finire del set facendo il break decisivo sul 5-4.

Un'idea eloquente della durata del match la dà questo dato. Per giocare i primi due set ci sono volute due ore e venti minuti di gioco. 52 minuti per il primo set, ben ottantotto minuti per il secondo.

Roland Garros: Nadal poi prende il largo e vince in quattro set

Qui chi ha pensato che fosse la svolta della partita ha commesso un grave errore.

Nadal continua a giocare come nulla fosse successo mentre Djokovic si concede un'altra pausa. Una pausa troppo lunga e il set gli sfugge di mano questa volta anche in maniera più rapida dal punto di vista del cronometro.

E' di nuovo 6-2 Nadal con Djokovic che deve risalire di nuovo e cercare di conquistare quarto e quinto set.

Djokovic nel quarto set inizia molto bene, si conquista un break di vantaggio e sul 5-3 serve per chiudere e portare la sfida al quinto set.

Ma si inceppa di nuovo, fallisce set point e non riesce a chiudere il set. Rientrato in gara il ventuno volte vincitore slam non si lascia scappare l'occasione e impatta sul 5-5.

Si va al tie break dove Nadal è molto più lucido di Djokovic che commette diversi errori. Nadal vola 6-1 nel gioco decisivo e nonostante un paio di ottimi vincenti di Djokovic riesce a chiudere col punteggio di 7-4.

Nadal ancora in pista e a caccia dello slam numero 22. Djokovic può traslocare armi e bagagli verso la stagione sull'erba.

Roland Garros, le dichiarazioni di Nadal: "Sostegno incredibile"

Quella di ieri sera poteva essere anche l'ultima partita di Rafael Nadal al Roland Garros. Ma così non sarà perchè almeno un'altra ci sarà. Forse due. E poi chi può saperlo.

Le dichiarazioni della vigilia di Rafael Nadal avevano messo in allarme i suoi tanti tifosi sparsi in giro per il mondo. Visto che Nadal con un fisico estremamente provato da una serie infinita di battaglie vissute in carriera ha iniziato a non escludere anche la possibilita di prendere in considerazione l'ipotesi di un ritiro anche a breve.

Ha dichiarato che ogni partita al Roland Garros potrebbe essere l'ultima. Su se stesso aveva detto di sapere come è attualmente la sua situazione e di accettarla. Due settimane e mezzo fa, dopo la sconfitta a Roma contro Shapovalov e i problemi al piede non sapeva se sarebbe stato in grado di essere a Parigi.

"Quindi mi godo solo il fatto che sono qui per un altro anno. E ad essere onesti, ogni partita che gioco qui, io non so se sarà la mia ultima partita al Roland Garros nella mia carriera da tennista, no?"

Dopo la partita Nadal ha spiegato il grande sostegno che ha ricevuto dal pubblico con la frase:

"Sanno che non verrò qui ancora per tanto tempo e allora hanno tifato in questo modo".

Ora parola al campo e vedremo cosa succederà venerdì contro Zverev.

Roland Garros, il punto sul tabellone maschile, semifinale venerdì Nadal-A.Zverev

Il tabellone maschile del Roland Garros nella giornata di martedì si è allineato alle semifinali per quel che riguarda la parte alta. Detto ampiamente della testa di serie numero 5 Rafael Nadal che ha battuto Novak Djokovic non meno significativo è stato anche l'altro quarto di finale della parte alta del tabellone giocato nel tardo pomeriggio. E anche qui con un risultato a sorpresa.

Se si attendeva che Carlos Alcaraz potesse essere favorito contro Alexander Zverev, il tennista tedesco ha ribaltato il pronostico e ha ribaltato l'esito della finale di Madrid di pochissime settimane fa.

Il diciannovenne spagnolo sembra essere un predestinato ma dovrà ancora attendere prima di alzare la coppa di un torneo del Grande Slam. Zverev batte una versione molto fallosa di Alcaraz col punteggio di 6-4 6-4 4-6 7-6.

La parte bassa del tabellone maschile invece è molto soprendente. Out le teste di serie più alte della zona, ovvero Tsitsipas e Medvedev, si affrontano in quarti di finale il norvegese Ruud e il danese Rune e nell'ultimo quarto di tabellone il russo Rublev contro il soprendente Marin Cilic che tra questi quattro è l'unico tennista ad avere in bacheca già uno slam, avendo vinto l'Us Open.

Roland Garros, la bella favola di Martina Trevisan, giovedì tenta l'approdo in finale

Ma c'è anche una tennista italiana di cui parlare. Una straordinaria Martina Trevisan riporta una tennista italiana nelle semifinali del Roland Garros nove anni dopo Sara Errani.

La giocatrice toscana ha superato per 6-2 6-7 6-3 la canadese Leylah Fernandez e ora trova in semifinale Coco Gauff, vincente del derby americano con Sloane Stephens.

Trevisan parte meglio, più sciolta, più fluida e vince il primo set 6-2. Nel secondo set Trevisan serve per il match sul 5-4 arriva al match point ma cede la battuta.

Al tie break la finalista degli Us Open 2021 vince 7-3- Nel terzo set Trevisan parte fortissimo, va avanti 5-1, Fernandez rientra ma Trevisan riesce a chiudere 6-3. Ed è semifinale "storica" contro Gauff giovedì.

Nella giornata di mercoledì si giocano gli ultimi due quarti del singolare femminile: la numero 1 del mondo Swiatek contro Pegula e Kudermetova contro Kasatkina che al turno precedente ha avuto la meglio di Camila Giorgi.