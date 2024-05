La Roma di De Rossi affronta il Bayer Leverkusen nella partita d’andata delle semifinali di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d’andata di Europa League

I giallorossi tornano a pensare all’Europa League, competizione giunta ormai alle semifinali. Dopo aver concluso al secondo posto la fase a gironi, la Roma ha eliminato il Feyenoord agli spareggi, il Brighton agli ottavi e soprattutto il Milan di Pioli ai quarti, in un derby più intenso che mai.

Ora la faccenda si fa ancora più complicata, dato che all’Olimpico arriva il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Le Aspirine hanno vinto la Bundesliga e soprattutto sono ancora imbattute in questa stagione, in tutte le competizioni, senza eccezioni.

Per questo motivo gli uomini di De Rossi dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorranno superare il turno e raggiungere l’ultimo atto del torneo, obiettivo importante che arriverebbe per il secondo anno di fila.

Nella passata stagione, le due squadre si sono affrontate proprio in semifinale di Europa League, ad avere la meglio furono i giallorossi allora allenati da José Mourinho. Riusciranno i capitolini a bissare questo risultato?

Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in TV e in streaming

C’è molta curiosità di vedere se i giallorossi sapranno tenere testa alla squadra tedesca, dato che in questa stagione sembra imbattibile. La sfida tra gli uomini di De Rossi e quelli di Xabi Alonso si prospetta spettacolare, ecco dove vederla in TV.

Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1. In alternativa, la si potrà seguire, previo abbonamento, su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Infine, chi volesse vedere la partita in streaming potrà farlo su Rai Play, DAZN, NOW e Sky GO.

La Rai ha scelto Stefano Bizzotto e Lele Adani per commentare la partita. Pierluigi Pardo racconterà le emozioni dell’Olimpico su DAZN, mentre Riccardo Gentile e Aldo Serena saranno i telecronisti Sky.

Quando e dove si gioca

Roma-Bayer Leverkusen, partita d’andata delle semifinali di Europa League, andrà in scena giovedì 2 maggio, alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Daniele De Rossi schiererà la sua squadra con il 4-3-3. Davanti a Svilar partiranno Llorente e Spinazzola sulle corsie e Mancini e Smalling al centro della difesa. In mezzo al campo Paredes fungerà da play, al suo fianco fiducia nelle qualità di Cristante e Pellegrini. In avanti, Lukaku si prenderà il centro dell’attacco, al suo fianco largo alla qualità di Dybala ed El Shaarawy.

Xabi Alonso risponde con il 3-4-3. Davanti a Kovar, la retroguardia sarà formata da Stanisic, Tah e Tapsoba. Sulla banda di destra partirà Frimpong, mentre quella di sinistra sarà occupata da Grimaldo. Il duo di centrocampo sarà composto da Palacios e Xhaka mentre in avanti Adli, Bonifaze e Wirtz tenteranno di scardinare la difesa giallorossa.

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. Allenatore: Xabi Alonso.

Il pronostico

Sarà un impegno tutt’altro che semplice per i giallorossi, che per vincere contro la squadra di Xabi Alonso dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo. I tedeschi sono ancora imbattuti in questa stagione, a riprova di dinamiche e meccanismi che funzionano benissimo e ora sono i candidati per la vittoria finale.

La Roma potrà però contare sul calore del proprio pubblico, ma nonostante questo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Bayer Leverkusen parte favorito.

