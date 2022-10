Continua il cammino della Roma in Europa League. Questa sera affronterà il Betis che per il momento comanda il Gruppo C. Una partita difficile, ecco dove vederla in TV, in streaming e le probabili formazioni.

La vittoria in campionato contro l'Inter è servita a dare morale alla squadra di Mourinho che ora vuole dare continuità ai risultati. Per farlo, dovrà cominciare vincendo questa sera, alle ore 21.00, allo Stadio Olimpico contro il Betis di Pellegrini, una partita difficile che però non può permettersi di perdere. Gli spagnoli comandano il Gruppo C con 6 punti, la Roma invece insegue a 3 e quindi vincendo potrebbe raggiungere la vetta.

Roma-Betis, dove vederla in TV e in streaming

Quella tra Roma e Betis sarà una partita molto importante, scopriamo dove vederla in TV e in streaming.

Partiamo dalle cattive notizie, non sarà possibile vedere la partita in TV in chiaro, si potrà vedere infatti solo tramite abbonamento a DAZN, a Sky o a NOW TV.

I canali Sky predisposti per vederla sono Sky Sport Uno (al numero 201) e Sky Sport (al numero 252).

In streaming si potrà vedere appunto su DAZN, su Sky Go e su NOW TV con il Pass Sport.

La telecronaca su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi con commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, sarà affidata a Federico Zancan con la seconda voce di Luca Marchegiani.

Probabili formazioni

Proseguiamo ora andando a vedere le probabili formazioni di Roma-Betis.

Lorenzo Pellegrini sarà il grande assente della serata, per lui un affaticamento muscolare che lo costringerà a non scendere in campo.

Zaniolo partirà dunque titolare affiancato da Dybala, Abraham dovrebbe riposare sostituito da Belotti.

Riposo anche per Spinazzola, a sostituirlo sarà Zalewski, non prenderanno fiato invece Cristante e Matic confermati in mezzo al campo.

Un solo infortunio di spicco in casa Betis, Montoya è fermo ai box e sarà probabilmente sostituito da Ruibal che per l'occasione verrà abbassato.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Belotti. All.: Mourinho.

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Victor Ruiz, Miranda; Guardado, Guido Rodriguez; Joaquin, Fekir, Rodri; Willian José. All.: Pellegrini.

Quando e dove si gioca

La terza giornata di Europa League del Gruppo C vede dunque il difficile scontro tra Roma e Betis. La partita si giocherà alle ore 21.00 di oggi, giovedì 6 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma.

I giallorossi dovranno sfruttare il fattore campo questa sera, sappiamo bene infatti quanto l'Olimpico possa essere coinvolgente e non è detto che questo non possa poi incidere sul risultato finale.

I tifosi spingeranno i giocatori in campo diventando il dodicesimo uomo, alla ricerca di un risultato fondamentale per continuare a coltivare il sogno di arrivare fino in fondo in Europa League, obiettivo spesso dichiarato dal club.

La Roma deve vincere

La terza giornata di Europa League può essere decisiva per tutto il proseguo della stagione. La Roma si trova attualmente al terzo posto del Gruppo C ma distante solo 3 punti dalla capolista Betis.

Vincendo dunque raggiungerebbe la vetta ma, se dovesse perdere, si creerebbe un solco difficilmente colmabile e il Ludogorets potrebbe approfittarne per consolidare la seconda posizione.

La sconfitta dunque non è contemplata questa sera, l'obiettivo è la vittoria e la squadra di José Mourinho ce la metterà tutta.

Diamo un rapido sguardo alla classifica del Gruppo C.

Betis 6 punti

Ludogorets 3 punti

Roma 3 punti

HJK 0 punti

Come arriva la Roma alla partita

Dopo aver scoperto Roma-Betis dove vederla, le probabili formazioni e capito perché è una partita così importante analizziamo come la squadra di Mourinho arriverà alla sfida di questa sera.

L'inizio di stagione è stato un po' altalenante, in campionato ci sono stati più alti che bassi, come l'ultima vittoria contro l'Inter dimostra, in Europa League però ha fatto più fatica.

Certo è vero, il 3-0 in casa con l'HJK ha dato maggiori certezze ai giallorossi ma la sconfitta all'esordio contro il Ludogorets rischia di gravare sulla classifica.

Dybala è entrato perfettamente nelle dinamiche dello spogliatoio e anche in quelle di gioco, si trova a meraviglia con Abraham e sta cercando la giusta intesa anche con Belotti, ultimo arrivato.

Contro l'Inter la Roma non ha brillato, anzi, avrebbe probabilmente meritato di perdere la partita guardando le occasioni di entrambe le squadre.

È sembrata però una vera squadra, un gruppo coeso che ha saputo tenere duro anche nei momenti di difficoltà.

Per questo ci sono buone vibrazioni per la sfida di questa sera contro un avversario difficile, ma meno temibile rispetto ai nerazzurri.

Roma-Betis, il pronostico

Roba-Betis sarà una partita difficile e aperta a ogni tipo di situazione, molto dipenderà da chi riuscirà a interpretare al meglio la sfida.

Il valore della rosa e il fattore campo fanno pendere il pronostico dalla parte dei giallorossi, così come lo fa l'esigenza di ottenere i tre punti.

Il Betis però è una squadra che gioca un calcio dinamico e propositivo, non è un avversario semplice da affrontare.

La differenza la potrà fare la qualità dei singoli, occhi puntati soprattutto su Dybala che potrà fare il bello e il cattivo tempo nella partita di questa sera.

