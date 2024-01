Coppa Italia, Roma Cremonese: dove vederla in TV e probabili formazioni

All'Olimpico la Roma ospita la Cremonese nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Roma di Mourinho sfida la Cremonese di Stroppa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà una partita da dentro o fuori, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Roma-Cremonese, ottavi di finale di Coppa Italia

Esordio stagionale in Coppa Italia per i giallorossi che all'Olimpico avranno l'occasione di superare il turno e accedere direttamente ai quarti di finale. La Roma arriva alla sfida dopo la deludente sconfitta subita per mano della Juventus di Allegri e ora cerca il riscatto immediato.

Di fronte si troverà la Cremonese, squadra che invece ha già dovuto superare due turni e che ha eliminato il Crotone, al termine dei tempi supplementari, e il Cittadella sempre dopo 120 minuti di gioco.

Le due squadre si riaffrontano in questa competizione dopo che nella passata edizione ad avere la meglio furono i grigiorossi, che riuscirono nell'impresa di eliminare a sorpresa i capitolini.

Sarà una partita tutt'altro che scontata che gli uomini di Mourinho non possono permettersi di prendere sotto gamba, e che nonostante la differenza di valori si prospetta aperta ad ogni scenario.

Roma-Cremonese, dove vederla in TV e in streaming

La Roma vuole sfruttare l'occasione, superare il turno e continuare a competere su tutti i fronti. La Cremonese, invece, vuole bissare il successo ottenuto sui giallorossi nella passata edizione per continuare a sognare.

La sfida tra gli uomini di Mourinho e quelli di Stroppa sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Si potrà inoltre seguire anche in streaming su Mediaset Infinity o collegandosi al sito di Sportmediaset. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari, al suo fianco ci sarà Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Quando e dove si gioca

Roma-Cremonese, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 3 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Cremonese

José Mourinho è pronto ad attuare un po' di turnover in vista dei prossimi impegni di campionato. Nel 3-5-2 con il quale scenderanno in campo i giallorossi in porta ci sarà Svilar.

La difesa a tre sarà composta da Celik, Cristante e Llorente, mentre Kristensen ed El Shaarawy occuperanno le corsie. In mezzo al campo Paredes fungerà da play, al suo fianco spazio a Bove e Pellegrini. In avanti Dybala e Lukaku vanno verso la panchina, al loro posto partiranno Azmoun e Belotti.

Modulo speculare per la Cremonese di Stroppa che scenderà in campo con Jungda tra i pali e Antov, Ravanelli e Bianchetti in difesa. Sulle bande laterali via libera alla corsa di Ghiglione e Sernicola, mentre in mezzo al campo Collocolo e Pickel affiancheranno Castagnetti. In avanti, la coppia d'attacco sarà composta da Vazquez e Okereke.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti. Allenatore: Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Jungda; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke. Allenatore: Stroppa.

Il pronostico

La Roma è una squadra forte, dotata di grandi calciatori e che in Italia può giocarsela con tutte. Avrà la grande occasione di sfidare una compagine di Serie B e dunque la differenza dovrebbe essere ben visibile.

La Cremonese, però, ha già dato prova in questa stagione di essere un avversario molto temibile e nella scorsa edizione ha eliminato i giallorossi. Ne potrebbe dunque uscire una partita ricca di sorprese e colpi di scena e molto meno scontata di quello che si potrebbe pensare.

Considerato il valore della rosa e il fattore campo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Roma di José Mourinho parte favorita.

