La Roma di Mourinho affronta questo giovedì l'HJK Helsinki per la seconda giornata dei gironi dell'Europa League: dove vedere la sfida in diretta tv e le probabili formazioni.

La Roma si prepara per il secondo appuntamento europeo della propria stagione. La squadra di José Mourinho, questo giovedì 15 settembre, dovrà infatti scendere in campo contro l'HJK Helsinki nella sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Una partita che la formazione giallorossa, dopo la sconfitta a sorpresa del primo turno contro il Ludogorets, non può assolutamente permettersi di sbagliare. Scopriamo dove poter vedere la gara in diretta tv e le probabili formazioni iniziali delle due squadre.

Roma, contro l'HJK Helsinki vietato fallire dopo la sconfitta contro il Ludogorets

La Roma è pronta a scendere in campo questo giovedì contro l'HJK Helsinki con l'obiettivo di ottenere la prima vittoria in campo europeo di questa stagione. La squadra guidata dal tecnico José Mourinho, trionfatrice nella passata stagione nella prima edizione in assoluto della Conference League, rientra di diritto tra le favorite principali anche dell'Europa League, ma la partenza dei capitolini non è sicuramente stata delle migliori.

All'esordio nella competizione di una settimana fa, la Lupa è infatti incappata in una sconfitta molto brutta e allo stesso tempo a dir poco sorprendente nella trasferta contro il Ludogorets, con le reti di Cauly e Nonato che hanno reso inutile la rete del momentaneo vantaggio giallorosso siglata da Shomurodov. La Roma si ritrova quindi ancora con zero punti nel Gruppo C, con Ludogorets e Betis al momento appaiate in testa con tre punti ciascuno.

Per questo motivo, questa sera la compagine giallorossa, nella cornice dello Stadio Olimpico, non potrà assolutamente permettersi altri passi falsi per non complicare ulteriormente il cammino nel girone. Dopo una buona partenza con le vittorie in campionato contro Salernitana, Cremonese e Monza, gli uomini di Mourinho hanno iniziato a mostrare qualche crepa, con il pari poco convincente di Torino contro la Juventus cui hanno fatto seguito il pesantissimo 0-4 in casa dell'Udinese e la sconfitta europea.

A risollevare gli umori in casa giallorossa ha però contribuito l'ultima giornata di campionato, con la Roma che è riuscita a imporsi, anche se un po' a fatica, in casa dell'Empoli con il risultato di 2-1: sugli scudi uno straordinario Paulo Dybala, che prima si è inventato la rete del vantaggio con un pregevole sinistro a giro dal limite dell'area e che poi si è reso protagonista di un assist perfetto per il nuovo vantaggio siglato da Tammy Abraham. L'ex numero 10 della Juventus non dovrebbe però partire titolare nella sfida in programma questa sera.

Roma-HJK Helsinki: probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Per la gara casalinga contro l'HJK Helsinki, Mourinho dovrebbe infatti scegliere di affidarsi ad un ampio turnover in vista dell'importante impegno di campionato di domenica pomeriggio contro la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il modulo di partenza dovrebbe essere un 4-3-1-2, con Rui Patricio confermato tra i pali e con Celik a comporre la linea difensiva a quattro insieme ai titolarissimi Smalling, Ibañez e Spinazzola.

Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, dovrebbe esserci una chance dal primo minuto per Camara al fianco di Cristante e di Pellegrini, mentre nel ruolo di trequartista dietro le due punte potrebbe esserci spazio fin da subito per Nicolò Zaniolo, di rientro dopo gli ultimi problemi fisici. La coppia d'attacco potrebbe infine essere formata da Abraham e dal Gallo Belotti.

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Celik, Smalling, Ibañez, Spinazzola; Camara, Cristante, Pellegrini; Zaniolo; Abraham, Belotti. Allenatore: Mourinho

HJK HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Boujellab, Vaananen, Lingman, Browne; Abubakari, Hostikka. Allenatore: Koskela

La gara tra Roma e HJK Helsinki, partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League in programma questo giovedì 15 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali di Sky Sport. Il match sarà inoltre visibile a nche in streaming su DAZN, NOW e SkyGo.