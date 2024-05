La Roma e la Juventus si incontrano nel match valido per la 35^ giornata di Serie A. La partita può essere fondamentale nella corsa a un posto nella Champions League 2024/2025. Ecco dove vederla in TV, streaming e le probabili formazioni per il match.

Roma Juventus, 35^ giornata di Serie A

La 35^ giornata di Serie A vede scendere in campo Roma e Juventus, che arrivano all’incontro in condizioni di forma diverse.

La Roma, dall’arrivo di De Rossi, è una squadra rivitalizzata. Attualmente occupa la quinta posizione, valida per l’ultimo posto a disposizione in Champions League, ma con soli 2 punti di vantaggio sull’Atalanta che deve ancora recuperare la 29^ giornata contro la Fiorentina. Nel 2024 in campionato sono arrivate solamente 2 sconfitte, contro Inter e Bologna. Alla vigilia della sfida con i bianconeri, la Roma arriva sconfitta dal Bayer Leverkusen in Europa League, dove ha perso 2-0 (nonostante abbia creato molte occasioni, che però non ha concretizzato).

La Juventus sta attraversando un momento di grande difficoltà. Dalla sconfitta contro l’Inter, la Vecchia Signora ha perso moltissimi punti per strada che l’hanno costretta ad abbandonare la corsa scudetto. La squadra fatica soprattutto a trovare la via del gol. Nelle ultime 8 partite ha ottenuto soltanto 1 vittoria contro la Fiorentina, perdendo punti preziosi contro squadre che hanno ambizioni ben inferiori alla qualificazione in Champions. Si trova in terza posizione in classifica e ha soli 6 punti di vantaggio sulla Roma. Nell’ultimo incontro disputato ha affrontato il Milan in una partita terminata con uno scialbo 0-0.

Roma Juventus, dove vederlo in TV e streaming

La partita si gioca domenica 5 maggio e il fischio d’inizio è programmato alle 20.45. Il direttore di gara designato è Andrea Colombo e il match si gioca allo stadio Olimpico di Roma.

La sfida è visibile in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app o direttamente su browser dal proprio computer. La partita è anche disponibile sul canale 214 del decoder di Sky, sul canale Zona DAZN, previo abbonamento.

Le probabili formazioni

De Rossi si affida ancora al 4-3-3, ma con tanti dubbi legati alla partita di ritorno contro il Bayer Leverkusen solo 4 giorni dopo. In porta l’ormai titolare inamovibile Mile Svilar. Al centro della difesa Mancini è insostituibile, mentre di fianco a lui Llorente è in vantaggio su un ancora acciaccato Smalling. A destra dovrebbe esserci Celik e a sinistra Angelino è in ballottaggio con Spinazzola. Cristante e Paredes sono a centrocampo insieme a uno tra Pellegrini e Bove (più probabile il primo). In attacco a destra scalpita l’ex della partita Dybala, ma non è sicura la sua titolarità: pronto nel caso Baldanzi. A sinistra El Shaarawy e al centro Lukaku in vantaggio su Abraham.

Pochi dubbi per Allegri, che nel suo 3-5-2 schiera i soliti Danilo, Bremer e Gatti in difesa. L’esterno sinistro è Kostic, mentre a destra c’è Cambiaso. Occhio però alla concorrenza rispettivamente di Iling-Junior e Weah. Il regista è Locatelli e al suo fianco da mezzala agiscono Mckennie e Rabiot. In avanti torna il duo formato da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

ROMA (4-3-3): Svilar, Angelino, Mancini, Llorente, Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Kostic, Rabiot, Locatelli, Mckennie, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Il pronostico

Osservando le quote dei bookmakers, nonostante le sole due sconfitte subite da De Rossi sulla panchina della Roma e le difficoltà che sta affrontando la Juventus, i bianconeri sono dati come più probabili vincitori della partita.

Le quote comunque lasciano ampio spazio anche all’ipotesi di un pareggio, ma soprattutto, gli esperti, si aspettano almeno un gol per tempo.