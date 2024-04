Serie A 2023/2024, Roma Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni

Roma e Lazio si affrontano nella partita valevole per la 31^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

È tutto pronto all'Olimpico. Roma e Lazio si sfidano nel derby valevole per la 31^ giornata di Serie A: in palio punti pesantissimi. Sarà una partita importante, ecco dove vederla in TV.

Roma-Lazio, 31^ giornata di Serie A

Nuova sfida tra le due squadre della Capitale. Giallorossi e biancocelesti si sfidano per la terza volta in questa stagione e lo faranno mettendo in palio punti fondamentali.

Infatti, entrambe puntano a conquistare un piazzamento valevole per la futura Europa e nessuna delle due può permettersi di sbagliare. La Roma, con l'approdo di De Rossi in panchina, ha cambiato decisamente marcia e ora si trova a 52 punti.

La Lazio invece ha scelto Tudor per sostituire Sarri e alla prima occasione utile, in campionato, ha già fatto una vittima illustre: la Juventus. I 46 punti la collocano al settimo posto, ma il cammino è ancora lungo.

Un derby che avrà dunque tutti gli ingredienti per essere interessante, e che aggiunge ulteriore pepe alla grande rivalità che esiste tra le due avversarie.

Roma-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

I giallorossi vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio, a reti inviolate, ottenuto contro il Lecce. I biancocelesti invece vogliono conquistare i tre punti bissando il successo della scorsa settimana.

Il derby capitolino sarà molto importante, oltre che molto sentito, ecco dove vederlo in TV. Roma-Lazio sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Roma-Lazio, partita valevole per la 31^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 6 aprile, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Lazio

Daniele De Rossi dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-2-1. Tra i pali partirà Svilar, davanti a lui spazio dal primo minuto a Karsdorp e Angelino sulle corsie e a Mancini e Llorente al centro della difesa. Occhio però a Huijsen che potrebbe ritagliarsi un posto tra i titolari.

In mezzo al campo, Cristante e Pellegrini affiancheranno Paredes. In avanti, Dybala partirà dal primo minuto accanto a El Shaarawy e i due supporteranno Romelu Lukaku unica punta.

Tudor deve subito rinunciare a Zaccagni, uscito per un problema alla caviglia durante la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. I biancocelesti scenderanno in campo con il 3-4-2-1.

Tra i pali fiducia in Mandas. La retroguardia sarà composta da Gila, Romagnoli e Casale. Marusic occuperà la banda di destra mentre a sinistra Isaksen si candida per una maglia da titolare.

In mezzo al campo, Cataldi sarà probabilmente affiancato da Guendouzi, in vantaggio su Kamada. Sulla trequarti, alle spalle di Castellanos unica punta, via libera alla qualità di Luis Alberto e Felipe Anderson.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Isaksen; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Tudor.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, 31^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

Negli ultimi tempi, i derby tra Roma e Lazio avevano due protagonisti assoluti: Mourinho e Sarri. Ora entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica e al timone ci sono due nuove figure che hanno il compito di risalire la china.

In questo tipo di partite tutto può accadere e spesso il nervosismo incide molto. I biancocelesti hanno dimostrato di voler cambiare marcia ma i giallorossi hanno già sprintato e per questo motivo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, partono favoriti.

Leggi anche: De Laurentiis accusa Giuntoli in procura per l'affare Osimhen: ecco cosa rischia il Napoli