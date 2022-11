La Roma si ritrova al primo vero bivio della propria stagione. La squadra di José Mourinho affronterà questo giovedì 3 novembre il Ludogorets allo Stadio Olimpico in una partita valevole per la sesta e ultima giornata dei gironi della UEFA Europa League. Si tratta di un vero e proprio spareggio, con i giallorossi che non possono assolutamente permettersi di sbagliare per poter centrare l'importante traguardo stagionale della qualificazione alla fase a eliminazione diretta del torneo.

Roma-Ludogorets, uno spareggio per passare il turno in Europa League

La Roma, questo giovedì 3 novembre, dovrà vedersela con il Ludogorets nella sesta e ultima giornata del girone della UEFA Europa League. La squadra di José Mourinho arriva a questa sfida con la necessità di non commettere passi falsi in modo così da potersi qualificare per il turno successivo della competizione. I capitolini si sono infatti resi protagonisti di un girone sicuramente non condotto al meglio, con diversi passi falsi che hanno impedito di chiudere il discorso qualificazione nei turni precedenti.

La Roma, nonostante diverse difficoltà, ha ottenuto fin qui risultati abbastanza positivi. Pesantemente penalizzata dalle assenze per infortunio di Wijnaldum prima e di Dybala poi, ovvero i due colpi da novanta dell'ultimo calciomercato estivo della società, la squadra ha comunque ottenuto buoni risultati, anche se il gioco espresso fin qui dalla compagine di Mourinho ha lasciato il più delle volte abbastanza a desiderare, con una manovra offensiva spesso troppo sterile anche a causa della non straripante forma di Tammy Abraham.

In campionato i giallorossi, dopo l'importante e rocambolesco successo per 3-1 in casa dell'Hellas Verona, sono comunque al quarto posto in classifica con 25 punti, a un solo punto di distacco dal Milan e a due dall'Atalanta e con una lunghezza di vantaggio sui rivali cittadini della Lazio. L'incognita della sfida di coppa di questa sera consisterà nel grado di concentrazione della Lupa, in quanto il prossimo impegno di Serie A consisterà proprio nel derby capitolino in programma domenica 6 novembre alle ore 18:00.

Roma-Ludogorets, dove vederla in tv e le probabili formazioni

Con la Lazio che sarà ugualmente impegnata in Europa League nalla gara contro il Feyenoord, la Roma dovrà però prima di tutto essere concentrata su questa partita. La classifica del Gruppo C della competizione lascia ancora tutto apertissimo per quanto riguarda il discorso qualificazione. Con il Betis Siviglia sicurissimo del primato nel girone con i suoi 13 punti, la seconda posizione vede a pari punti proprio Roma e Ludogorets, appaiate a 7 punti.

Dopo il solo punto conquistato nelle due gare contro il Betis e dopo la cocente sconfitta all'esordio proprio contro il Ludogorets, i margini di errore sono ormai ridottissimi. Per quanto riguarda il discorso relativo alla formazione, il modulo scelto dallo Special One dovrebbe essere un 3-4-2-1. Con Rui Patricio in porta, in difesa Kumbulla dovrebbe affiancare Smalling e Ibañez. A centrocampo dovrebbe essere confermato Camara in coppia con Cristante, mentre sulle corsie esterne spazio per Karsdorp e per El Shaarawy. In attacco, con Dybala ovviamente assente, ad agire a supporto dell'unica punta Abraham dovrebbero esserci quasi sicuramente Zaniolo e Pellegrini.

Il Ludogorets dovrebbe invece presentarsi all'Olimpico con un 4-3-3, con il terzetto di centrocampo formato da Piotrowski, Cauli e Naressi e con il tridente offensivo composto da Tekpetey, Thiago e Rick.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Camara, Cristante, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. ALLENATORE: Mourinho

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Tekpetey, Thiago, Rick. ALLENATORE: Simundza

La partita tra Roma e Ludogorets, gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo C di Europa League in programma allo Stadio Olimpico giovedì 3 novembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e sul canale 8 del digitale terrestre TV8.