Roma Sheriff: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Roma ospita lo Sheriff nella partita valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Roma di José Mourinho affronterà lo Sheriff nell'ultima e decisiva partita della fase a gironi di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Roma-Sheriff, fase a gironi di Europa League

C'è ancora un barlume di speranza per i giallorossi di superare il girone come primi, anche se il sorpasso sullo Slavia Praga, che comanda il Gruppo G con due punti di vantaggio, non sarà per nulla semplice.

Gli uomini di Mourinho dovranno provarci, e per farlo dovranno conquistare la vittoria nell'ultima giornata a disposizione. All'Olimpico si presenterà lo Sheriff, squadra già battuta all'andata ma che non ha reso la vita facile agli uomini di Mourinho.

La squadra di Tiraspol è già eliminata ma punta a fare una vittima illustre per salutare la competizione nel migliore dei modi, e per dare una grande soddisfazione ai tifosi.

Al momento, la classifica del Gruppo G recita:

• Slavia Praga, 12 punti

• Roma, 10 punti

• Servette, 5 punti

• Sheriff, 1 punto

Alla Roma servirà dunque una vittoria nella speranza che il Servette sgambetti lo Slavia Praga.

Roma-Sheriff, dove vederla in TV e in streaming

Ultima chiamata per i giallorossi, che in casa proveranno a conquistare i tre punti tentando il sorpasso sullo Slavia Praga. Roma-Sheriff sarà una partita fondamentale per il proseguo di stagione, ecco dove vederla in TV.

La sfida sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport e DAZN. Si potrà inoltre seguire anche in streaming, scaricando le applicazioni ufficiali su qualunque dispositivo compatibile, su Sky GO, NOW e DAZN.

A commentare le emozioni dell'Olimpico su DAZN sarà Pierluigi Pardo, Sky, invece, ha scelto Davide Polizzi e Luca Marchegiani.

Quando e dove si gioca

Roma-Sheriff, partita valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, andrà in scena giovedì 14 dicembre, alle ore 18:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Sheriff

Come di consueto, José Mourinho potrebbe apportare qualche cambiamento nell'undici titolare, in più, dovrà fare i conti con l'assenza di Dybala out per infortunio.

Nel 3-5-2, con il quale scenderanno in campo i giallorossi, in porta ci sarà Svilar. La difesa a tre sarà composta da Llorente, Mancini e Ndicka, mentre sulle corsie probabilmente partiranno Karsdorp e Zalewski. In mezzo al campo, spazio a Bove e Aouar accanto a Paredes, mentre in avanti Lukaku farà coppia con Belotti.

Lo Sheriff, invece, dovrebbe partire con un solido 4-5-1. Davanti a Koval la linea a quattro sarà formata da Apostolakis, Tovar, Garanaga e Artunduaga. Sugli esterni agiranno Mbekeli e Paulo, mentre al centro Ricardinho e Badolo affiancheranno Talal. In avanti, l'unica punta sarà Luvannor.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

SHERIFF (4-5-1): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Mbekeli, Ricardinho, Talal, Badolo, Paulo; Luvannor. Allenatore: Pilipchuk.

Leggi anche: Newcastle Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

La partita d'andata ha ampiamente dimostrato la pericolosità dello Sheriff, che si è arreso in casa perdendo solamente per 1-2. Dunque, per la Roma sarà fondamentale non cedere a cali di concentrazione e non dovrà sottovalutare un avversario che non ha più nulla da chiedere alla competizione, certo, ma che giocherà per i tifosi e per l'orgoglio.

I giallorossi avranno dalla loro proprio la spinta del pubblico, oltre che l'obiettivo di superare lo Slavia Praga in vetta al gruppo, e questo sarebbe fondamentale per evitare di disputare i sedicesimi di finale.

Considerato tutto quello scritto in precedenza, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la squadra di José Mourinho parte favorita.

Leggi anche: Atletico Madrid Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni