Dopo la prima uscita contro il Trastevere la Roma di José Mourinho dovrà disputare il primo test della tournée estiva in Portogallo contro il Sunderland. Una partita difficile in cui si può sperimentare, ecco dove vederla in TV e molto altro.

Dopo la buona stagione disputata nel primo anno di José Mourinho i giallorossi si preparano alla prossima, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la posizione in campionato e i risultati su tutti i fronti. La prima importante partita andrà in scena oggi dove la Roma affronterà il Sunderland, ecco dove vederla in TV, l'orario e tutto quello che c'è da sapere in merito.

La Roma affronta il Sunderland, inizia la tournée in Portogallo

La meta scelta per la torunée estiva da Mourinho e la società è il Portogallo, paese natio del tecnico giallorosso in cui i giallorossi potranno gettare le basi per la nuova stagione.

La vittoria in Conference League ha regalato al club capitolino il primo trofeo continentale ma questo non è il punto di arrivo, è solo il punto di partenza di tutto il progetto.

La dirigenza sta lavorando sul calciomercato estivo per non perdere i suoi pezzi pregiati, ma se ciò accadesse sta già lavorando ai nomi in entrata.

Lo staff tecnico invece, proprio in Portogallo, sta lavorando per consolidare quanto appreso nel corso della scorsa stagione cercando di limare alcuni difetti.

Dopo la prima sfida disputata a Trigoria contro il Trastevere, sconfitto con una buona vittoria per 5-0, la Roma affronta il Sunderland nel primo vero test di questa estate.

La partita di oggi potrà dare benzina nelle gambe dei giocatori, potrà mostrare all'allenatore portoghese la condizione della squadra e anche mettere in luce alcuni calciatori.

Una partita importante che tutti i grandi tifosi non si vogliono perdere, ecco dove vederla in TV, in streaming e l'orario della sfida.

Roma-Sunderland, dove vederla in TV

La prima partita disputata a Trigoria è stata molto più simile a un allenamento, quella di oggi invece sarà la prima vera amichevole di rilievo dell'estate.

Ad aggiudicarsi i diritti TV della partita è stato DAZN che, proprio come succede con la Serie A, ne detiene l'esclusiva.

Sarà dunque possibile vedere Roma-Sunderland su DAZN o in alternativa sul sito ufficiale del club inglese.

Precisiamo che sarà possibile vedere tutte le amichevoli dei giallorossi su DAZN, non solo questa sfida contro il Sunderland.

Dove vederla in streaming

Una volta appreso dove vederla, Roma-Sunderland è un appuntamento importante che riporta finalmente il grande calcio dopo la pausa estiva.

Ricordiamo che DAZN è un servizio streaming e che dunque è compatibile con diversi apparecchi tramite i quali si può usufruire del servizio.

Sarà possibile vedere la partita su una classica smart TV utilizzando l'app ufficiale della piattaforma.

La stessa però è anche compatibile con altri dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, PlayStation 4 e Playstation 5, Xbox One, One S, One X, Series X e Series S. Infine, è compatibile anche con Timvision Box.

Ci sono dunque diverse possibilità per seguire la prima vera partita della stagione della Roma di José Mourinho.

Roma-Sunderland, orario della partita

Roma-Sunderland dunque è possibile vederla su DAZN utilizzando diversi dispositivi, e siamo certi che in molti si appresteranno a seguire la squadra di José Mourinho nella prima vera sfida della tournée portoghese.

La partita avrà inizio alle ore 12.00 italiane, ci si può sintonizzare comunque prima per non perdersi neanche un minuto.

C'è molta curiosità di vedere lo stato di forma della squadra, dato che il Sunderland è più avanti nella preparazione e dunque sarà più pronto atleticamente.

Roma-Sunderland, probabili formazioni

Il test di oggi sarà importante soprattutto per José Mourinho che potrà sperimentare soluzioni tattiche e vedere lo stato di forma di alcuni giocatori.

Inoltre, Matic, Svilar e via dicendo, nuovi acquisti della Roma, potranno mettersi in luce e dimostrare tutto il loro valore.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Carles Perez, El Shaarawi; Shomurodov.

Sunderland (4-2-3-1): Patterson; Hume, Ballard, Neil, Cirkin; O'Nien, Evans; Roberts, Pritchard, Embleton, Stewart.

Le altre amichevoli della Roma

La passata stagione ha regalato molte certezze a tutto l'ambiente, e ha dimostrato che il progetto è solido e in grande crescita.

Non sarà facile migliorare la posizione in campionato raggiunta lo scorso anno, la sesta posizione sembra un risultato mediocre ma bisogna considerare anche le squadre che hanno preceduto i giallorossi.

La vittoria della Conference League, però, ha dimostrato che la squadra di José Mourinho può competere anche in Europa e dunque gli obiettivi della prossima stagione sono fissati: migliorare il sesto posto in campionato e andare il più avanti possibile in Europa League.

Sarà dunque importantissimo muoversi contemporaneamente su due fronti in questa pre-season, la società dovrà puntellare lo rosa al meglio possibile, mentre lo staff tecnico lavorare duramente sul campo.

Per farlo avrà a disposizione quattro amichevoli nella tournée portoghese e sono le seguenti:

13/07/2022: Roma-Sunderland

16/07/2022: Roma-Portimonense

19/07/2022: Roma-Sporting

23/07/2022: Roma-Nizza

Nel frattempo la dirigenza si sta muovendo per non perdere i pezzi pregiati della rosa e per regalare un nuovo campione al tecnico portoghese.

Leggi anche: Da Pogba a Di Maria, ecco tutti gli acquisti della Juve a parametro zero dell'era Agnelli