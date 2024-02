La Roma con De Rossi ha perso solo contro l'Inter in campionato. Saprà dare continuità a questi risultati? Il Torino, dal canto suo, cerca il riscatto dopo la sconfitta con i biancocelesti. Ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

I giallorossi dopo l'esonero di Mourinho sono tornati a macinare punti, perdendo di fatto solo contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il Torino viene invece da una partita giocata molto bene contro la Lazio di Sarri, che ha portato però a una sconfitta per la squadra granata. Sia la Roma sia il Torino ambiscono all'Europa: chi si aggiudicherà i punti necessari a questo sogno? Ora occhi puntati sulla partita Roma-Torino: ecco dove vederla in tv e streaming e quali sono le probabili formazioni.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming 2. Le probabili formazioni

Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming

La Roma con il cambio d'allenatore ha decisamente cambiato marcia: De Rossi ha portato un calcio più offensivo, meno scolastico e più verticale. E soprattutto, ha portato più punti del suo collega portoghese Mourinho, esonerato lo scorso 16 gennaio. I giallorossi per il momento galleggiano al sesto posto, sognando l'Europa che conta. E a proposito di Europa: la Roma viene dall'ennesima sfida contro il Feyenoord, vinta ai calci di rigore (anche grazie a due formidabili parate del nuovo portiere titolare, Mile Svilar). Resta da vedere com'è messa a livello di energie la squadra di De Rossi dopo i 120 minuti di gioco di giovedì 22 febbraio 2024.

De Rossi in conferenza stampa ha dichiarato che il Torino è forse la squadra peggiore con cui misurarsi dopo le fatiche dell'Europa:

Sono squadre difficili da affrontare, meno da inquadrare perché hanno una loro identità. Juric lo ritengo un grande allenatore, è stato tra i primi che ho spiato. Lo ritengo forte.

"Quest'anno sotto il profilo difensivo hanno un rendimento da Champions", ha poi aggiunto l'allenatore giallorosso. Con questa dichiarazione non si può dire che ci sia andato lontano: il Torino gode della terza miglior difesa del campionato. Fare gol ai piemontesi non è di certo impresa facile e De Rossi lo sa bene.

Il Torino prima della sconfitta con la Lazio (immeritata secondo gran parte dell'opinione pubblica) veniva da una serie di ben 6 risultati utili consecutivi: numeri che fanno sognare qualcosa in più di un semplice decimo posto. Chissà se nei pensieri di Juric c'è spazio per una Conference o addirittura un'Europa League. Intanto, il Torino non si scompone e prosegue tranquillo il suo campionato, in attesa della sfida contro i giallorossi.

Il match, valevole per la 26^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 26 febbraio alle 18.30 in esclusiva su Dazn. L'arbitro è Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata.

Le probabili formazioni

In Roma-Feyenoord, Llorente è uscito verso la fine dei 90' minuti regolamentari per via di un colpo subito alla testa: sarà difficile rivederlo in campo con una maglia da titolare contro il Torino. Intanto, in attacco De Rossi progetta un ballottaggio sia tra Baldanzi e Dybala sia tra Azmoun e Lukaku. Chi strapperà una maglia da titolare, magari regalando la zampata vincente ai giallorossi?

Il Torino, con Buongiorno ancora infortunato, spera di recuperare almeno Rodriguez per completare il terzetto di difesa, marchio di fabbrica di Ivan Juric. Zapata là davanti è in forma straordinaria: 3 gol nelle ultime 5 partite. Il colombiano riuscirà a dare continuità alle sue prestazioni?

Le probabili formazioni: