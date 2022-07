Alessio Romagnoli è pronto a dire addio al Milan di Stefano Pioli per accasarsi alla Lazio, alla corte di Maurizio Sarri. Ecco chi è il nuovo centrale biancoceleste.

Dopo l'avventura in rossonero Alessio Romagnoli è pronto ad accettare definitivamente l'offerta della Lazio, che potrebbe assicurarsene le prestazioni a parametro zero. Il centrale italiano non ha rinnovato il contratto con i rossoneri e sarebbe ben lieto di tornare a Roma, sponda biancoceleste, squadra che tifa fin da quando è bambino.

Chi è Romagnoli

Alcuni amori sono destinati a sbocciare tardi, rimanendo assopiti per molto tempo nonostante la passione che nascondono. Altri, invece, si riconoscono subito e quando finalmente si possono coronare allora la gioia diventa incontenibile.

Potremmo riassumere così la storia d'amore tra Romagnoli e Lazio, due strade pronte a incontrarsi per percorrere un destino comune.

Il difensore centrale italiano, fin da bambino, è sempre stato un tifoso biancoceleste e finalmente potrà coronare il suo sogno di indossarne la maglia.

Le offerte non sono mancate e non solo dall'Italia, soprattutto dalla Premier League che ha cercato di corteggiarlo con offerte economiche più corpose, di quelle che fanno vacillare.

Il centrale italiano, però, da quando ha capito che si sarebbe separato dal Milan ha avuto solamente un'idea in testa, quella di tornare a Roma nella sua Lazio. Questo è Romagnoli, un giocatore che ama profondamente i colori biancocelesti e che non vede l'ora di vestirli.

Il punto della trattativa

Che Alessio Romagnoli non avrebbe rinnovato il contratto con il Milan è una cosa risaputa già da tempo, da mesi ormai infatti si vocifera sulla sua partenza e l'interesse della Lazio non è mai stato nascosto.

A Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, il giocatore piace e da settimane insiste perché la trattativa si chiuda con esito positivo.

Anche perché necessita di sapere da chi ripartirà nella prossima stagione, e con l'avvio del campionato anticipato per via dei Mondiali in Qatar il tempo stringe.

Il rapporto con la Lazio prosegue da mesi, i contatti tra la dirigenza e l'entourage del giocatore pure, a mancare però erano alcuni dettagli da limare.

Dunque, dopo una fase iniziale di trattative molto calda e che proseguiva a gonfie vele, c'è stato un congelamento dell'operazione, con buona pace di Sarri e dei tifosi.

Poche centinaia di migliaia di euro, alcuni dicono solamente 300.000 euro, queste le cifre che hanno reso in disaccordo Lotito e il giocatore.

Ora però, finalmente, la situazione si è sbloccata e il giocatore può procedere per entrare definitivamente nella rosa della Lazio.

Quanto guadagnerà Romagnoli alla Lazio

Proviamo adesso a dare un po' di cifre, dato che ormai la trattativa in via di conclusione.

Manca praticamente solo l'ufficialità, l'accordo è già stato trovato e il difensore con grande probabilità, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, vestirà la maglia biancoceleste.

Arriverà a parametro zero per via del mancato rinnovo con il Milan, dunque il suo cartellino non avrà alcun costo.

L'entourage del giocatore aveva richiesto un contratto da 3,7 milioni di euro, bonus compresi, ma Lotito non aveva alcuna intenzione di spendere tali cifre.

La sua proposta era di 2,8 milioni di euro più bonus, non accettata dai manager di Romagnoli, l'intesa è stata trovata con 3 milioni di ingaggio più bonus.

Insomma, una differenza minima, come dicevamo, tra richiesta e offerta che si è finalmente limata fino all'accordo.

Il giocatore è ancora giovane, 27 anni, per questo motivo il contratto quinquennale lascia presagire che in maglia biancoceleste possa diventare un vero e proprio punto cardine.

Un altro dei motivi delle difficoltà delle settimane precedenti è che Lotito voleva attendere la cessione di Acerbi, cosa che però sembra più complicata del previsto.

Avanti tutta dunque, anche per via della netta presa di posizione di Maurizio Sarri verso Romagnoli per ricostruire la propria retroguardia.

Le offerte dall'estero

Nella testa del campione c'è solo la Lazio, e questo è risultato abbastanza chiaro nel corso di questa stagione quando il giocatore ha ricevuto offerte da altre società sia italiane che estere.

Il centrale difensivo italiano aveva mercato soprattutto in Premier League, con Fulham e Aston Villa in prima linea per assicurarsene le prestazioni.

L'ingaggio proposto era più alto, si parla di 4 milioni di euro, dunque ben uno in meno di quanto percepirà alla Lazio.

Nonostante questo, però, il giocatore ha scelto i biancocelesti per una questione di cuore e ha deciso di rifiutare qualunque altra squadra che lo abbia cercato.

L'amore per la Lazio

In un calcio in cui sempre più spesso si vedono giocatori mettere in primo piano l'ingaggio Romagnoli si distingue, e i tifosi laziali ne sono ben lieti.

Lo zio lo portava a vedere le partite in Curva Nord, la scelta del numero di maglia, quel 13 in onore di Alessandro Nesta, il rigore segnato proprio contro la Lazio per il quale non si è sentito di esultare.

I tifosi laziali possono esultare perché sta per arrivare un giocatore che davvero prova amore per la maglia che andrà a indossare, e di cui sarà un fiero portavoce.

