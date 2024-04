Romeo Lavia, chi è il giocatore del Chelsea che non giocherà fino alla prossima stagione

Romeo Lavia è stato acquistato dal Chelsea nell'estate del 2023 per 60 milioni di euro, ma la sua prima stagione con il club londinese si riconferma essere un incubo. Infatti, già a inizio campionato il centrocampista si era infortunato alla caviglia, per poi rientrare tra i convocati a fine dicembre, collezionando anche 32 minuti in occasione della partita contro il Crystal Palace.

Si tratta però dell'unica presenza del giovane in tutta la stagione: Lavia si è fatto male di nuovo, sta volta alla coscia. Il Chelsea ha comunicato che il giocatore ha subito una ricaduta durante il recupero dall'infortunio e che non riuscirà a tornare in campo per quest'annata.

In attesa del suo ritorno, scopriamo qualcosa in più sulla vita del calciatore: ecco chi è Romeo Lavia.

Chi è Romeo Lavia? Vita e carriera

Romeo Lavia nasce a Bruxelles il 6 gennaio del 2004, da genitori di origini ghanesi, e all'età di 8 anni si unisce al settore giovanile dell'Anderlecht, squadra dell'omonima città.

Nel 2018, a soli 14 anni, grazie alla sua partecipazione al torneo Under-15 organizzato da Kevin De Bruyne, la KDB Cup, viene notato da Pep Guardiola, allenatore del Manchester City.

Viene quindi convinto a unirsi ai Citizens, con cui firma il suo primo contratto da professionista nell'estate del 2020. Dopo aver trascorso una stagione nella formazione Under23, con cui vince il campionato della Premier League 2, inizia ad allenarsi con la prima squadra. Il debutto tra i professionisti arriva il 21 settembre 2021: all'età di 17 anni gioca l'intero incontro del terzo turno della Carabao Cup contro il Wycombe, vinto per 6-1.

Il 6 luglio 2022, Lavia viene acquistato a titolo definitivo dal Southampton, con cui firma un contratto quinquennale. Il 6 agosto successivo fa la sua prima presenza in Premier League e il 30 agosto dello stesso anno realizza la sua prima rete in campionato, segnando il gol del momentaneo pareggio nella partita contro il Chelsea, poi vinta per 2-1 dai Saints. Nonostante le sue 29 presenze in campionato, a fine stagione il Southampton retrocede.

Nell'estate 2023 passa la Chelsea per ben 60 milioni, ma nel corso della stagione scende in campo solo 32 minuti, a causa di un grave infortunio alla coscia.

Lavia e la Nazionale belga

Avendo il doppio passaporto, Belgio e Ghana, ha potuto scegliere che nazione rappresentare e ha deciso di vestire la maglia delle furie rosse. Colleziona 10 presenze con il Belgio Under21 e una sola con l'Under23, il tutto a soli 18 anni.

A marzo 2023 arriva la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore belga, dove esordisce nell'amichevole contro la Germania il 28 marzo, all'età di 19 anni.

Quanto costa Lavia al Chelsea

La stagione 2023/2024 è stata decisamente sfortunata per Lavia. Anche il suo club però non ha affrontato un grande campionato. I Blues, infatti, occupano l'undicesima posizione in classifica.

La campagna acquisti dell'estate 2024 è stata molto onerosa per il Chelsea e Lavia era una delle new entry più importanti. Se la spesa per acquistarlo è stata decisamente alta, lo stesso si può dire dello stipendio del giocatore, che guadagna 2 milioni e mezzo all'anno e con il contratto in scadenza nel 2030.

Nel corso della stagione, tra il suo stipendio e il costo del cartellino, è costato alla società londinese quasi 2 milioni al minuto giocato. Al secondo, la spesa è di 32mila euro. Sicuramente l'investimento iniziale non è stato ripagato nel corso della stagione 2023/2024, ma nella prossima Lavia avrà modo di rifarsi.

Leggi anche Chi è Khephren Thuram, il fratello di Marcus che interessa al Milan: ecco cosa sapere