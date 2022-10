L'immagine di un grande campione che abbandona la panchina anzitempo non può certamente fare piacere a nessun club, figuriamoci al Manchester United. Il club inglese ha messo Ronaldo fuori rosa e non l'ha convocato per la sfida al Chelsea. Adesso si aprono diversi possibili scenari.

Il Manchester United mette Ronaldo fuori rosa

Nella partita contro il Tottenham vinta dal Manchester United per 2-0, Cristiano Ronaldo si è alzato anzitempo dalla panchina, per la precisione all'89eismo minuto ed è andato negli spogliatoi. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e lo stesso Ten Hag ha liquidato la questione coi giornalisti, sapendo che il giorno dopo ci sarebbe stata la sanzione.

La stessa è arrivata poco tempo fa, con il portoghese messo fuori rosa dall'allenatore e dal club. Ovviamente si tratta di una presa di posizione molto dura, ma che è anche normale visto che abbandonare la propria squadra senza motivi non può rimanere impunito, anche se sei Cristiano Ronaldo.

Le scuse di Ronaldo

In un lungo post su instagram, poi, Ronaldo ha chiesto scusa al club e ai tifosi. Secondo il portoghese il rispetto deve venire prima di tutto e stavolta lui non lo ha mostrato, facendosi prendere dalla foga del momento che gli ha fatto prima balenare e poi realizzare l'idea di abbandonare la panchina dello United anzitempo.

Ancora, il portoghese nel suo post dice ch ha iniziato da giovane e che ha sempre cercato di seguire i compagni più esperti, capaci di trasmettere qualcosa che andava al di là del semplice calcio. Infine, per CR7 non si deve smettere di stare uniti, perché lui e i suoi compagni sono il Manchester United.

I possibili scenari

Cristiano Ronaldo è chiaro che sta aspettando i mondiali di calcio col Portogallo, quelli che potrebbero essere gli ultimi della sua carriera, per poter mostrare al mondo che è ancora in grado di fare grandissime cose nel campo di gioco.

Certo, però, uno dei leitmotive degli ultimi mesi del portoghese e del suo entourage capitanato dall'agente Jorge Mendes, è quello di andare via dal Manchester United, magari restando in Inghilterra, per giocare ancora la Champions League.

Il Chelsea è stato il club che più di tutti è stato vicino a Ronaldo nell'ultima sessione di calciomercato, ma è anche quello che al momento deve un po' ritrovarsi dopo l'esonero di Tuchel e l'arrivo di Potter. In Italia, invece, niente da fare al momento per Napoli e Milan, così come in Spagna per un ritorno al Real Madrid.

In Germania è da escludere il Bayern Monaco, a meno di clamorosi ripensamenti e allora ecco che se Mbappé dovesse realmente fuggire da Parigi, CR7 potrebbe approdare al PSG lì dove c'è già l'eterno rivale Messi. Insieme a Neymar formerebbero un trio specialissimo.

L'immediato futuro di CR7

Ronaldo chiaramente dovrebbe tornare a disposizione del Manchester United già nella sfida contro lo Sheriff in Europa League. Soprattutto dopo le scuse su instagram che di sicuro saranno venute subito dopo quelle fatte all'allenatore e ai compagni.

In seguito è probabile che lo rivedremo in campo contro il West Ham nei minuti finali, oppure è molto più sicuro che non scenderà in campo, pure se il risultato dovesse essere negativo per i suoi. Successivamente ci si avvicinerà al mondiale, e forse a Ronaldo non importerà più di tanto del proprio club.

Il momento dello United

Al di là delle polemiche intorno al personaggio Cristiano Ronaldo, il Manchester United dopo un inizio orribile nelle prime due partite di Premier League, sembra aver trovato la quadra. Con la coppia difensiva formata da Varane e Lisandro Martinez, finalmente è stata trovata più di una certezza davanti la porta di De Gea.

Anche l'attacco ha iniziato a funzionare meglio, e nonostante il 6-2 subito dal City di Guardiola nel derby di qualche giornata fa, i Red Devils sono in piena lotta per le prime posizioni di Premier League. In teoria, con una gara da recuperare sarebbero a 1 punto dal secondo posto, mentre per il primo l'Arsenal sembra imprendibile.

