Il Napoli ha iniziato alla grande la sua nuova stagione. Dopo due vittorie nelle prime due giornate della Serie A 2022-2023 rispettivamente contro Verona e Monza, la squadra di Luciano Spalletti è ora attesa dal primo testi davvero probante del proprio campionato, ovvero la trasferta contro la Fiorentina di Italiano in programma domenica sera alle ore 20:45. Nel frattempo la società partenopea non smette però di pensare alle operazioni di mercato in entrata, con una clamorosa suggestione che starebbe circolando in queste ore all'interno dell'ambiente campano. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo.

Napoli, le ultimissime sulla suggestione Cristiano Ronaldo in rotta con il Manchester United

Il Napoli, prima dell'inizio ufficiale di questa nuova stagione, si è trovato a trascorrere un'estate di grandi ansie e preoccupazioni. La tifoseria partenopea è stata infatti costretta ad assistere agli addii di alcuni dei più grandi protagonisti delle ultime appassionanti stagioni della squadra campana. Primo fra tutti, Lorenzo Insigne, andato via dopo tantissime stagioni per volare in Canada, ma non sono da dimenticare ovviamente nemmeno Kalidou Koulibaly, trasferitosi in Premier League alla corte del Chelsea di Tuchel, e Dries Mertens, andato via a parametro zero per iniziare una nuova esperienza con il Galatasaray.

In seguito a queste dolorose partenze, il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno praticamente assunto il ruolo di assoluti protagonisti del calciomercato estivo con tantissimi importanti colpi per rendere più competitiva la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Fino ad ora sono infatti arrivati innesti di assoluto livello come Kim per la difesa, Ndombele per il centrocampo, e Raspadori per il reparto d'attacco. Il tutto senza dimenticare la grande intuizione Kvaratskhelia, vera e propria sorpresa in questo avvio di stagione e migliore in campo della compagine azzurra sia nel 5-2 contro il Verona che nel 4-0 contro il Monza.

La campagna dei trasferimenti estiva del Napoli potrebbe però riservare in questi ultimissimi giorni altre sorprese, con la ciliegina sulla torta che potrebbe essere addirittura rappresentata da Cristiano Ronaldo. Si tratta, per ora e come ovvio, di una semplice suggestione, ma le vie del mercato, come noto, sono infinite e non bisogna mai dare nulla per scontato.

Napoli, il Manchester United potrebbe offrire Cristiano Ronaldo come pedina di scambio per Osimhen

Non è ormai un mistero che Cristiano Ronaldo e il Manchester United siano ai ferri corti. Dopo aver lasciato la Juventus sul finire dello scorso agosto per ritornare nel club in cui si è consacrato a livello europeo e mondiale, CR7 è andato incontro a pochissime soddisfazioni sia personali che, soprattutto, di squadra. La situazione sarebbe però praticamente precipitata dall'arrivo di ten Hag sulla panchina dei Red Devils, con il tecnico pronto ad escludere il fuoriclasse portoghese dal proprio progetto tecnico.

Lo stesso giocatore, e non è un mistero nemmeno questo, sta pensando da tempo di cambiare aria, con il potente procuratore Jorge Mendes da tempo alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito. L'obiettivo sarebbe in particolare quello di trovare una squadra che disputi la prossima Champions League, con il fenomeno ex Real Madrid che rischia seriamente di non prendere parte alla prestigiosissima competizione per la prima volta dopo tantissimi anni.

Ronaldo, che vuole ovviamente competere ancora ad altissimi livelli continuando a recitare un ruolo da protagonista, è stato dunque offerto nel corso di questi mesi a tantissime squadre non solo di Liga e Premier League ma anche della Serie A. E qui ecco il Napoli, che come tutte le altre società è però tutt'altro che disposta ad accollarsi il mastodontico ingaggio del portoghese. Ciò non vuol dire però che i margini per un clamoroso affare non ci siano.

Come riportato dalla prima pagina di Tuttosport, lo United sarebbe fortemente interessato per rinforzare il proprio attacco a Victor Osimhen. Per cercare di assicurarsi il nigeriano, da tempo nel mirino dei tip club della Premier League, i Red Devils sarebbero disposti ad un'offerta super, che includerebbe oltre al cartellino di Cristiano Ronaldo anche ben cento milioni di euro e l'accollamento della metà dell'ingaggio dell'attaccante portoghese. A questi ultimi giorni utili per il mercato il compito di rivelare se si tratta di una semplice suggestione oppure no.