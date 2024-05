La 35^ giornata di Serie A volge al termine con due posticipi. Ecco tutto quello che bisogna sapere su Salernitana Atalanta: dove vederla in TV e in diretta streaming, le probabili formazioni e i pronostici sul match.

Salernitana Atalanta, il primo posticipo della 35^ giornata di Serie A

Il campionato di Serie A 2023-2024 è agli sgoccioli e poche cose sono state già decise matematicamente. Tra queste, la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter e la retrocessione della Salernitana a seguito della sconfitta nella giornata precedente contro il Frosinone per 3-0.

I padroni di casa non si giocano quindi nulla nella partita contro i bergamaschi, ma non per questo si tireranno indietro. L’obiettivo, al contrario, è portare a casa qualche punto anche solo per un fattore di orgoglio, per contraccambiare tutto l’affetto che i tifosi hanno dimostrato loro in questi anni disputati nel maggiore campionato italiano. Il periodo non è dei migliori e i risultati lo dimostrano: 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 e sempre almeno due gol subiti in tutti questi match.

L’Atalanta, invece, è in una situazione opposta rispetto alla Salernitana: è in piena corsa per un posto nella Champions League 2024/2025, lotta per conquistare la finale di Europa League e viene da un buon periodo in campionato, segnato da 3 vittorie, 1 pareggio e la sorprendente sconfitta contro il Cagliari. In queste partite, inoltre, ha sempre segnato almeno 2 reti (eccetto nella trasferta in Sardegna).

Salernitana Atalanta, dove vederla in diretta TV e in streaming

Il fischio di inizio è previsto alle 18.00 di lunedì 6 maggio allo stadio Arechi di Salerno.

La partita è visibile solo su DAZN (canale 214 del satellite). In streaming, invece, è possibile seguirla dal sito e dall’app di DAZN.

Le probabili formazioni della partita

La Salernitana di Colantuono (arrivato sulla panchina granata negli ultimissimi mesi del campionato) non dovrebbe giocare con particolari sorprese. Gli unici dubbi riguardano due giocatori di grande esperienza che però non dovrebbero farcela a partire titolari: Boateng e Candreva. Al posto del primo dovrebbe giocare Manolas e al posto dell’ex Inter dovrebbe avere continuità Vignato. Per il resto, pare sia confermata la formazione che ha caratterizzato la maggior parte del girone di ritorno.

Gasperini, invece, prevede un quasi totale turnover (con l’eccezione di Scalvini) per riposare al meglio in vista della semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia, prevista a Bergamo giovedì 9 maggio 2024. Ritorna titolare Lookman, supportato da Miranchuk e Touré. A centrocampo turnover totale con Pasalic e Adopo al posto di De Roon e Ederson, Bakker e Hateboer al posto di Ruggeri e Zappacosta. In difesa Bonfanti e Hien sostituiscono Kolasinac e Djimsiti. In porta Carnesecchi al posto di Musso.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil, Manolas, Fazio, Pirola, Zanoli, Coulibaly, Basic, Bradaric, Tchaouna, Vignato, Ikwuemesi. All. Colantuono.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Bonfanti, Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker, Miranchuk, Touré, Lookman. All. Gasperini.

I pronostici sul match

Il risultato della partita tra Salernitana e Atalanta sembra già scritto, con la vittoria della Dea quotata 1.33. La vittoria dei padroni di casa e il pareggio sono quotati rispettivamente 8 e 5.50.

Oltre alla vittoria dell’Atalanta, un altro esito visto bene dai bookmaker è Over 2,5 gol (con almeno 3 reti segnate nel corso del match), quotato 1.53. Infatti, ci si aspetta una goleada da parte degli ospiti che non sono certo nuovi a partite in cui si mostrano aggressivi e incisivi fin dai primi minuti, per fare subito più gol e mettere la partita in cassaforte il prima possibile. Proprio per questo, una quota interessante è l’Atalanta vincente del primo tempo (che è quotata 1.80).