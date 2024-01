Serie A 2023/2024, Salernitana Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus di Allegri sfida la Salernitana nella partita valevole per la 19^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Juventus affronta la Salernitana nella partita che chiude il girone di andata di Serie A delle due squadre. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Salernitana-Juventus, 19^ giornata di Serie A

Pochi giorni dopo la sfida degli ottavi di Coppa Italia, conclusasi in favore dei bianconeri con un roboante 6-1, Salernitana e Juventus si riaffrontano ma questa volta in campionato.

I campani attualmente ricoprono l'ultima posizione della classifica, ma si trovano in un buon momento di forma e a riprova di questo ci sono i quattro punti conquistati nelle ultime due partite.

Nella scorsa giornata è arrivata l'importante vittoria contro il Verona e ora la zona salvezza è distante solamente di due punti. Il prossimo avversario sarà la Juventus, squadra sicuramente temibile, come ha dimostrato solo pochi giorni fa, ma che non è imbattibile.

I bianconeri si trovano a due lunghezze dalla vetta, attualmente occupata dall'Inter, e vogliono vincere per tentare il sorpasso e chiudere il girone in testa.

La compagine guidata da Massimiliano Allegri non potrà permettersi cali di concentrazione, il rischio di compiere un passo falso è alto e ora non può permetterselo.

Salernitana-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

I bianconeri hanno il chiaro obiettivo di continuare a lottare per vincere lo scudetto, mentre i campani vogliono conquistare la permanenza in Serie A. Nessuna delle due squadre vuole uscire sconfitta da questa partita, ecco dunque dove vederla in TV.

Salernitana-Juventus sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. Si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Salernitana-Juventus, partita valevole per la 19^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 7 gennaio, alle ore 18:00, allo stadio Arechi di Salerno.

Probabili formazioni di Salernitana-Juventus

Pippo Inzaghi, con l'obiettivo di vendicare la recente sconfitta subita in Coppa Italia, schiererà la sua squadra con il 4-3-3. Davanti a Costil la difesa a quattro sarà composta da Daniliuc, Fazio, Gyomber e Bradaric.

Bohinen avrà le chiavi del centrocampo, al suo fianco spazio a Maggiore e Legowski. In avanti spazio dal primo minuto per Candreva e Tchaouna accanto a Simy.

Massimiliano Allegri risponde con il suo collaudato 3-5-2. Davanti a Szczesny la difesa a tre sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo. Sulle corsie spazio alle galoppate di Cambiaso e Kostic mentre in mezzo al campo, con Locatelli squalificato, Nicolussi Caviglia partirà titolare e al suo fianco ci saranno McKennie e Rabiot. In avanti Chiesa farà coppia con Dusan Vlahovic.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Legowski; Candreva, Simy, Tchaouna. Allenatore: F. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Il pronostico

La Juventus vista in Coppa Italia è sicuramente una squadra che può spaventare chiunque, ma si devono considerare anche le motivazioni dell'avversario. La Salernitana in versione campionato sarà molto meno remissiva, e lotterà con le unghie e con i denti prima di cedere la vittoria ai bianconeri.

Gli uomini d'Inzaghi vogliono vincere per conquistare punti pesantissimi, e giunti a questo punto della stagione non sarebbe un dettaglio. Anche la squadra di Allegri ha però molte motivazioni per non commettere errori, il primo posto è lì a un passo e occuparlo sarebbe la ciliegina sulla torta.

Considerato lo stato di forma e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

