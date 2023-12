Serie A 2023/2024, Salernitana Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Salernitana di Pippo Inzaghi ospita il Milan nella partita valevole per la 17^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Il Milan affronta all'Arechi la Salernitana del grande ex Pippo Inzaghi in una partita fondamentale per entrambe le squadre. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Salernitana-Milan, 17^ giornata di Serie A

Passato e futuro s'incontrano nel presente. Il Milan ritrova il suo grande ex Pippo Inzaghi, ora al timone della Salernitana. I rossoneri sono costretti a fare punti per rimanere attaccati a Juventus e Inter, rispettivamente distanti di 5 e 9 lunghezze.

Un avvio di stagione non esattamente brillante per gli uomini di Stefano Pioli, che anche se non hanno accantonato del tutto il sogno scudetto, hanno come obiettivo reale la qualificazione alla prossima Champions League.

La concorrenza, però, è sempre più agguerrita, e giunti ormai quasi al giro di boa di questo campionato ogni punto pesa come un macigno. Dall'altra parte c'è la Salernitana dell'ex bomber dei rossoneri Pippo Inzaghi, fanalino di coda con 8 punti e che deve necessariamente vincere per tentare di risalire la china.

Si prospetta una partita molto interessante e ricca di colpi di scena, dove nessuna delle due squadre mollerà di un centimetro.

Salernitana-Milan, dove vederla in TV e in streaming

La Salernitana per non rimanere in solitaria all'ultima posto e per accorciare la distanza dalle squadre che la precedono, il Milan per staccarsi dalle inseguitrici e riavvicinarsi a Inter e Juventus.

Tra la squadra di Pippo Inzaghi e quella di Pioli sarà una sfida molto importante, ecco dove vederla in TV. La partita sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile.

La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento tecnico da Fabio Bazzani.

Quando e dove si gioca

Salernitana-Milan, partita valevole per la 17^ giornata di Serie A, andrà in scena venerdì 22 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Arechi di Salerno.

Probabili formazioni di Salernitana-Milan

Pippo Inzaghi, nel tentativo di sgambettare una big e di ritrovare i tre punti, schiererà la sua squadra con il 4-3-2-1. Davanti a Costil, partiranno Daniliuc e Mazzocchi ai lati e Gyomber e Pirola al centro della difesa.

In mezzo al campo Bohinen sarà affiancato da Coulibaly e Legowski mentre in avanti Ikwuemesi sarà supportato da Candreva e Dia.

Stefano Pioli recupera qualche pedina importante e vede allontanarsi l'emergenza. Nel 4-3-3, con il quale scenderanno in campo i rossoneri, a difendere Maignan ci saranno Calabria e Theo Hernandez sulle corsie e Kjaer e Tomori al centro della retroguardia.

In mezzo al campo buone notizie, Bennacer torna disponibile e si candida per una maglia da titolare, al suo fianco ancora spazio a Loftus-Cheek e Reijnders. In avanti via libera al tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, 17^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

La Salernitana ha l'estrema esigenza di fare punti, e per questo scenderà in campo con la voglia di chi sa che da qui in avanti ogni partita vale come una finale.

Anche il Milan però, dal canto suo, non può permettersi passi falsi, e il recupero di qualche giocatore può contribuire a far ritrovare certezze e meccanismi alla squadra di Pioli, ma non sarà semplice sbancare l'Arechi.

Considerato lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, i rossoneri partono favoriti.

Leggi anche: Quando inizia il calciomercato invernale della Serie A 2023/2024: ecco le date