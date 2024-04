Sampdoria, la fisica classica e la serie "Il problema dei 3 corpi": cosa c'entrano?

Anni '90: i blucerchiati hanno una delle stelle più brillanti del campionato: Ruud Gullit, fenomenale centrocampista offensivo che domina la Serie A e i maggiori palcoscenici internazionali. Qualcuno, però, a pensare alle stelle non guarda quelle in campo, ma alza lo sguardo in cielo, fantasticando sulla meccanica classica e celeste: ecco come la Sampdoria ha ispirato "Il problema dei 3 corpi".

La Sampdoria ispira "Il problema dei 3 corpi": ecco come

Tutto inizia nel maggio del 1994, allo stadio dei lavoratori di Pechino. In palio c'è una semplice amichevole di fine stagione che mette a confronto la nazionale di calcio cinese e la Sampdoria di Sven-Göran Eriksson, arrivata in Champions League e fresca vincitrice di una Coppa Italia. Di per sé, la partita non vale molto e non dice quasi nulla. Il match, infatti, non servirà di certo a stabilire le gerarchie nelle classifiche di Serie A o ai prossimi mondiali, ma serve più che altro a dare libero sfogo alla fantasia di un giovane pechinese.

Sugli spalti, infatti, c'è l'aspirante scrittore Liu Cixin, che assiste alla sua prima partita dal vivo. L'emozione è grande, ma i soldi sono pochi: Liu non può permettersi i posti migliori per gustarsi il match, e finisce in "piccionaia", lontano dalle poltroncine extralusso che godono della visuale migliore.

Lassù, i calciatori non sono altro che puntini in uno schema matematico che si spiega sul grande manto verde. La tecnica dei singoli è decisamente trascurabile, la distanza che intercorre tra uno stop di classe e uno fatto male è invisibile agli occhi di Cixin, che non può capire quello che accade nel microcosmo della partita.

Quello che riesce a vedere bene, però, è la tattica che c'è dietro i movimenti delle due squadre. Si muovono sinuose, come piccoli corpi celesti che subiscono ognuno l'influenza dell'altro. L'intuizione viene dall'alto, come tutte le grandi idee: e se considerassi i giocatori in campo come oggetti nello spazio? D'altronde "da lontano anche le stelle più grandi e i pianeti più massicci sembrano minuscoli puntini, come da quassù". Ancora non lo sapeva, ma questa felice intuizione gli avrebbe svoltato la carriera.

In occasione dell'uscita della serie tv ispirata al suo libro, che a sua volta fu ispirato dalla partita, l'autore ha dichiarato:

Mi sono pentito di non aver portato con me il binocolo, ma mi sono anche reso conto che l'eliminazione dei dettagli rivelava la chiara struttura matematica del gioco. "È proprio come per le stelle", mi resi conto. Le distanze interstellari nascondevano e rendevano inaccessibili le complessità interne di ogni civiltà. Agli occhi di osservatori come noi, le civiltà extraterrestri appaiono solo come punti di luce.

Quell'amichevole la Sampdoria - all'epoca la terza forza del campionato italiano - perse per 4-2. "Curiosamente vinse la Cina, forse perché la Sampdoria non prese la partita sul serio", commenterà Liu sorpreso. Quello che sicuramente non si sarebbe aspettato è che grazie a questa partita avrebbe ottenuto la svolta nella sua carriera, proiettandolo a livello internazionale lassù, insieme alle stelle e ai corpi celesti.

Quando esce Il problema dei 3 corpi?

La serie tv "Il problema dei tre corpi" è uscito il 21 marzo 2024. È ispirato al primo titolo - omonimo - della trilogia "Memoria del passato della Terra", scritto dal cinese Liu Cixin. Il libro, così come la serie, è di genere fantascientifico e, com'è facilmente intuibile dal titolo, è ispirato al problema dei 3 corpi.

Con il "problema dei 3 corpi" ci si riferisce all'irrisolto enigma fisico-matematico che prende in esame il concetto di gravità classica: nel sistema, al posto di considerare due semplici corpi come si fa solitamente, se ne aggiunge un terzo. Nel primo caso fu Sir Isaac Newton ad aiutarci a capire come funziona l'interazione gravitazionale. Tuttavia, appena nel sistema appare un terzo corpo ecco che le certezze crollano sotto il peso dell'ignoto. Ancora nessuno è riuscito a capire come funziona in natura questo fenomeno, che noi crediamo di conoscere così a fondo: chissà se riusciremo mai a risolvere il quesito. Nel frattempo, ci godremo ancora i libri, la serie e le partite che seguiranno.