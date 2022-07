Un esordio amaro per Sara Gama, difenditrice della nazionale italiana nonché capitana della stessa. Ecco chi è e come la var è riuscita a evitare la sua espulsione contro la Francia.

L'Italia ha avuto un esordio amaro nella prima partita dell'Europeo contro la Francia, con una sconfitta per 5-1. Particolare il caso della capitana Sara Gama, la quale è stata espulsa ma poi riabilitata dal Var. Ecco chi è la difenditrice della nazionale e della Juventus.

Chi è Sara Gama

Sara Gama nasce a Trieste il 27 marzo 1989. Sin da bambina è un'appassionata di calcio, e gioca sin dalla categoria Pulcini mista nello Zaule, squadra della città di Muggia in Friuli-Venezia-Giulia. La sua prima squadra totalmente al femminile sarà poi la Polisportiva San Marco di Villaggio del Pescatore, ciò fino al 2006.

Proprio nel 2006, la difenditrice passa al Graphistudio Gravagnacco, che altri non è che un'associazione polisportiva dilettantistica, nella quale riesce a collezionare ben 52 presenze, con anche all'attivo 4 gol. Dopo tre anni è il momento di fare le valigie, e andare al Chiasiellis.

Anche quest'ultima squadra, fa parte della categoria dei dilettanti, ma le permette di avvicinarsi sempre di più all'elite del calcio femminile. Infatti Sara Gama nel luglio 2012 passa al Brescia, con il quale club in una sola stagione riesce a conquistare il terzo posto finale in campionato.

Nella stagione 2013-2014, poi, viene chiamata dal PSG che la porta a Parigi. Qui, nonostante i buoni propositi iniziali con la titolarità acquisita sin da subito, la giocatrice subisce un infortunio grave che la costringe a saltare la stagione.

In seguito, nell'annata successiva, continua a non trovare spazio, tant'è che nel 2015-2016 ritorna a Brescia. Qui, ritrova serenità e il campo, oltre alla prima gioia del gol in Champions League. Da qui in poi, Sara Gama avrà maggiori riconoscimenti, grazie al passaggio alla Juventus.

La Juventus

Il primo luglio 2017 nasce la selezione femminile della Juventus, ovvero Juventus Women, e Sara Gama subito ne viene chiamata a fare parte, non solo come semplice calciatrice, bensì anche come capitana della squadra. Sin da subito, difatti, questa avventura è felicissima per la difenditrice.

Dalla stagione 2017/2018, infatti, le bianconere hanno conquistato tutti gli scudetti possibili, al momento sono a cinque su cinque e nonostante una Roma nelle ultime annate molto forte, nessuno riesce a sconfiggerle. Merito, ovviamente, anche di Sara Gama, che riesce a guidare in ottimo modo la difesa juventina.

Nell'ultima stagione, quella 2021/2022, inoltre, la Juventus Women guidata dalla sua capitana è riuscita a raggiungere per la prima volta i quarti di finale di Champions League, un risultato speciale per tutto il movimento del calcio femminile in Italia.

La Nazionale

Sin dal 2006, Sara Gama ha avuto impegni con la nazionale italiana di calcio. La prima volta è con l'Under 19, per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Il debutto è arrivato contro la Slovacchia, in una partita stravinta dalle nostre per 3-0.

Nel 2008 ha vinto proprio l'Europeo di categoria, sempre Under 19, e sempre da capitana. Inoltre, è stata indicata in quell'occasione come una delle migliori 10 giocatrici di tutto il torneo. La sua bravura le fa poi guadagnare la convocazione nella nazionale maggiore, ciò nel 2009, quando il CT era Pietro Ghedin.

Sempre nel 2009 è alla guida della difesa dell'Italia sia ai gironi che ai quarti di finale dell'Europeo, con quest'ultimo turno perso contro la Germania. Purtroppo, poi, nel 2011 subisce un grave infortunio in un torneo amichevole in quel di Sao Paulo, che costringe Sara Gama a rientrare in Italia per operarsi.

Il suo ritorno con la nazionale si fa attendere per ben 2 anni, quando nel 2013 viene riconvocata, stavolta dal nuovo CT Antonio Cabrini, per l'Europeo, ma stavolta gioca una sola partita del girone. Lo stesso ex calciatore della Juventus, tuttavia, la riconvoca nel 2015 per delle amichevoli in Cina, e nuovamente nel 2016 per un nuovo torneo a inviti in Brasile.

Nell'agosto 2017, poi, c'è quella che è considerata la svolta di tutto il movimento del calcio femminile, ovvero l'arrivo sulla panchina della nazionale italiana di Milena Bertolini. Questa consegna la fascia da capitana a Sara Gama che guida alla grande l'Italia prima alla qualificazione ai mondiali del 2019, poi negli stessi dove raggiungiamo degli storici quarti di finale.

Passando a quest stagione, poi, come è risaputo purtroppo l'Italia ha perso per ben 5-1 contro la Francia nel suo esordio agli Europei. Sara Gama è stata anche espulsa, ma fortunatamente c'è il Var, che ha richiamato l'arbitra e ha riabilitato la nostra capitana, che dunque ci sarà nel prossimo match contro l'Islanda.

