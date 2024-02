Sassuolo-Empoli, ecco dove vederla in TV e streaming e quali sono le probabili formazioni

Sassuolo-Empoli è una sfida alla ricerca disperata di punti salvezza: i neroverdi (seppur con una partita in meno) galleggiano sulla zona retrocessione insieme all'Hellas Verona, mentre i toscani tentano di non farsi risucchiare dalle zone calde della classifica: ecco dove vedere il match in tv e streaming e le probabili formazioni.

1. Sassuolo-Empoli, dove vederla in tv e streaming 2. Le probabili formazioni

Sassuolo-Empoli, dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo è diciassettesimo, avendo guadagnato solo 20 punti in 24 partite giocate. Un magro bottino che lascia sgomenti dopo lo scorso campionato, in cui i neroverdi si erano fermati al 13° posto lasciandosi agilmente alle spalle le ultime 3 posizioni.

Il Sassuolo è reduce da una sonora sconfitta per 3-0 in casa di un'Atalanta stratosferica e sempre più Charles de Ketelaere-dipendente. Gli emiliani riusciranno a riscattarsi dopo un avvio di stagione complicato?

L'Empoli, dal canto suo, non se la passa di certo meglio: la squadra toscana è avanti soltanto di due punti rispetto al Sassuolo. L'Empoli ha il dovere di vincere, soprattutto perché la squadra di Dionisi ha una partita in meno in cui poter racimolare punti in ottica salvezza. Punti che potrebbero addirittura servire per scavalcare proprio l'Empoli in classifica, in una situazione già di per sé particolarmente calda per entrambe.

I toscani hanno guadagnato un punto nel derby contro gli odiati rivali della Fiorentina e ora vogliono dare continuità ai propri risultati. Dopo il cambio di panchina, con Davide Nicola alla guida dei toscani da appena 5 partite, i tifosi si aspettano risultati sempre migliori.

Sassuolo-Empoli, match valevole per la 26^ giornata di serie A, viene trasmessa in streaming su Dazn e Sky Go Italy sabato 24 febbraio alle 15:00. Arbitra Gianluca Aureliano.

Le probabili formazioni

Nel Sassuolo sono ancora out Berardi e Toljan, per cui Dionisi dovrà reinventare interamente la sua fascia destra. Nell'Empoli potrebbe fare il suo esordio da titolare Niang, acquistato nella sessione di mercato invernale appena conclusa.

Le probabili formazioni:

• Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen; Tressoldi; Viti; Doig; Boloca; Matheus Henrique; Bajrami; Thorstvedt; Laurentié; Pinamonti

• Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismajli; Walukiewicz; Luperto; Bersezynski; Marin; Maleh; Cacace; Zurkowski; Cambiaghi; Niang

