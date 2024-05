L’Inter vola a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo nella 35^ giornata di Serie A con un unico obiettivo: fare bottino pieno. Ci si attende una partita interessante, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutte le informazioni utili.

Sassuolo Inter, 35^ giornata di Serie A

Stagione complicatissima quella del Sassuolo, che dopo diverse annate trascorse navigando in acque più che tranquille, si ritrova ora a lottare per non retrocedere. Al momento, gli emiliani ricoprono la penultima posizione, a meno cinque dall’Empoli e dalla quota salvezza.

La squadra di Ballardini, subentrato in corsa a Dionisi, deve concludere il campionato macinando vittorie se vuole avere una speranza di rimanere nella massima serie, ma non sarà per nulla semplice.

Infatti, il prossimo avversario sarà il più ostico: l’Inter campione d’Italia. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno potuto festeggiare in anticipo la vittoria dello Scudetto e ora si sono prefissati un nuovo e importante obiettivo.

Parliamo ovviamente della tripla cifra di punti, ancora raggiungibile attraverso un filotto di risultati utili. Di conseguenza, al Mapei Stadium non arriverà una squadra sazia e anzi, al contrario, arriverà una compagine che vuole chiudere in bellezza una cavalcata straripante.

Sassuolo Inter, dove vederla in TV e in streaming

Una squadra vuole vincere per continuare a lottare per la permanenza in Serie A, l’altra per dimostrare, ancora una volta, di essere una corazzata infermabile. La sfida tra gli emiliani e i meneghini si prospetta molto interessante, ecco dove vederla in TV.

Sassuolo-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4K. La partita sarà visibile anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW. Stefano Borghi e Massimo Ambrosini commenteranno la partita su DAZN. Sky, invece, ha scelto la coppia formata da Dario Massara e Giancarlo Marocchi.

Quando e dove si gioca

Sassuolo-Inter, partita valevole per la 35^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 4 maggio, alle ore 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Probabili formazioni di Sassuolo Inter

Ballardini deve fare a meno di Ruan, squalificato. Il Sassuolo scenderà in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Consigli. Davanti al portiere italiano partiranno Toljan e Doig sulle corsie ed Erlic e Ferrari al centro della difesa.

Boloca e Racic formeranno il duo di centrocampo mentre sulla trequarti, alle spalle di Pinamonti unica punta, via libera alla fantasia di Bajrami, Thorstvedt e Laurienté.

Simone Inzaghi risponde con il consueto 3-5-2, e non sembra intenzionato a fare turnover. Davanti a Sommer, la difesa a tre sarà composta da Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulla banda di destra ancora spazio a Darmian, mentre a sinistra dovrebbe partire regolarmente Dimarco, dato che si è allenato in gruppo.

In mezzo al campo pochi dubbi: Calhanoglu in cabina di regia e Barella e Mkhitaryan al suo fianco, occhio però a Frattesi che scalpita. In avanti, Lautaro Martinez farà coppia con Thuram.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Le quote di Sassuolo Inter

I nerazzurri potrebbero arrivare fin troppo rilassati a questa partita, dato che l’obiettivo Scudetto è stato raggiunto. Come detto in precedenza, però, gli uomini di Simone Inzaghi vogliono fare un ulteriore regalo ai tifosi, dunque onoreranno la stagione fino alla fine.

Il Sassuolo non può più permettersi passi falsi e potrà contare sulla spinta del pubblico. Basterà agli uomini di Ballardini per compiere l’impresa? Le maggiori agenzie di scommesse danno il segno 1 a 6.00, l’X a 4.50 e il 2 a 1.50.

