Serie A 2023/2024, Sassuolo-Napoli: ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni

Il Sassuolo esordisce in casa con il nuovo allenatore: Bigica saprà dare una scossa alla stagione dei neroverdi? Il Napoli, invece, spera ancora in un posto per l'Europa. Ecco dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

Sulla panchina del Sassuolo c'è un nuovo inquilino: si tratta di Emiliano Bigica, promosso lo scorso 25 febbraio dalla Primavera. Gli emiliani in questa stagione hanno racimolato solamente 20 punti, e ora galleggiano pericolosamente sulla zona retrocessione, con L'Hellas Verona che attende l'ennesimo passo falso dei neroverdi. Ad affrontarli, il nuovo Napoli di Calzona, che viene da due 1-1 consecutivi. Chi vincerà la sfida? Ecco dove vederla in TV e siti di streaming e quali sono le probabili formazioni.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità

Sommario:

1. Sassuolo-Napoli: dove vederla in tv e siti di streaming 2. Le ultime notizie 3. Le probabili formazioni

Sassuolo-Napoli: dove vederla in TV e siti di streaming

Il Sassuolo non viene da un periodo particolarmente roseo. La situazione in classifica è tra le peggiori: diciassettesimi a pari punti con l'Hellas Verona, che ha una partita in più. Mercoledì 28 febbraio, con il recupero della ventunesima giornata, la situazione torna di nuovo in parità e gli scaligeri attendono ansiosi il risultato. I neroverdi, freschi di nuovo allenatore, hanno fame di punti per cercare di rilanciarsi in classifica. C'è attesa per la prima conferenza stampa di Emiliano Bigica come neonato tecnico della prima squadra, dopo essere stato promosso dalla Primavera.

Chi non rilascia dichiarazioni sul match, invece, è Francesco Calzona, allenatore del Napoli da solo due partite, entrambe terminate con un 1-1. Resta da vedere se gli azzurri sapranno reagire dopo la beffa subita contro il Cagliari, arrivata al 96' dopo una grossa disattenzione (per usare un eufemismo) di Gabriel Jesus. Intanto il Napoli tenta il sogno impossibile di restare attaccato al treno Champions, attualmente distante ben 11 lunghezze. Nonostante il tricolore cucito sul petto, gli azzurri sono noni in campionato e l'Europa, più che un convoglio vero e proprio assomiglia più a quello dei desideri di Adriano Celentano.

La sfida, dunque, è quella tra due squadre in difficoltà: chi riuscirà a spuntarla? Scoprilo su DAZN mercoledì 28 febbraio 2024 alle 18:00. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Fabio Bazzani. Arbitra Daniele Chiffi.

Le ultime notizie

Bigica al suo esordio dovrà fare a meno del suo miglior giocatore, Domenico Berardi, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio. Inoltre, l'allenatore barese non potrà fare affidamento su Erlić, out per una lesione muscolare.

Il Napoli, dal canto suo, cercherà di recuperare Ngonge, che nel corso della mattinata del 27 febbraio ha svolto un allenamento personalizzato in palestra. Jens Cajuste, invece, ha accusato un problema durante l'ultimo allenamento: il centrocampista svedese non siederà nemmeno in panchina per la sfida contro il Sassuolo.

Le probabili formazioni: