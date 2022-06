La stagione 2021-2022 ha avuto una grande rivelazione: Sebastien Haller. Il giocatore dell'Ajax ha saputo segnare a raffica, mostrandosi con le sue grandi doti a tutta l'Europa e a tutto il mondo. Ecco chi è l'attaccante franco-ivoriano su cui una big del calcio europeo ha messo gli occhi addosso.

Chi è Sebastien Haller

Sebastien Romain Teddy Haller nasce in Francia e più precisamente a Ris-Orangis il 22 giugno 1994.

La sua prima squadra è stata la selezione giovanile del Vigneux, che lo ha avuto dal 2003 al 2005. In seguito, l'attaccante è passato al Bretigny, dove nel 2007-2008 viene notato dall'Auxerre. La squadra francese lo acquista a titolo gratuito e questo segna il passaggio di Haller nel calcio dei grandi.

Sebastien Haller rimane diverse stagioni all'Auxerre, facendo tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra, passando per l'Under-17 e l'Under-19. Nel 2012-2013 ottiene la sua prima presenza in Ligue 2, la Serie B francese, e a fine anno avrà all'attivo ben 17 partite con 2 gol e 2 assist.

La stagione successiva le reti sono 4 in 25 presenze, e questo di certo non aiuta il giovane attaccante. Inoltre, anche l'annata successiva, almeno nella sua prima parte, non è delle migliori, vista l'assenza totale di gol tra campionato e coppa.

Haller tuttavia non demorde e nel gennaio 2015 passa in prestito in Olanda, più precisamente all'Utrecht. Qui, il calciatore franco-ivoriano riesce a esplodere in modo fenomenale. Infatti, gioca ben 17 partite condite da 11 gol e 5 assist, è la sua migliore annata della carriera fino a quel momento.

Il prestito diventa acquisto a titolo definitivo per 750mila euro, così nella stagione del 2015-2016, l'attaccante arriva a segnare 17 reti in 33 partite di Eredivisie. Ancora, l'anno dopo ecco arrivare un'altra buona stagione, seppur non esaltante come le precedenti, in cui mette a segno 13 gol in campionato, più 5 assist.

Eintracht e West Ham

Haller dopo essersi messo in mostra all'Utrecht in Olanda, riesce ad attenzionare su di se le riflessioni dell'Eintracht di Francoforte, che lo acquista per la stagione 2017-2018 per 12 milioni di euro. Il debutto è positivissimo, visto il primo gol alla prima presenza.

Il resto della stagione tuttavia è piena di alti e bassi, visti gli appena 9 gol in 31 presenze in Bundesliga. L'annata successiva, però, ecco che l'attaccante ex Auxerre si ridesta e arriva a segnare ben 15 gol in campionato più 9 assist. Ciò gli vale il seguito del West Ham.

Nel 2019-2020, Sebastien Haller passa alla squadra londinese per la cifra monstre di 50 milioni di euro. Nonostante i soldi spesi, però, il franco-ivoriano non riesce a sfondare in Premier League, e nelle due stagioni con gli Hammers riuscirà a collezionare solo 10 gol in 48 partite.

Haller all'Ajax: il record

Dopo due anni difficili in quel di Londra, ecco che per Haller arriva il momento di cambiare ancora, stavolta tornando il Olanda, lì dove era espoloso per la prima volta con la maglia dell'Utrecht. Adesso però è la volta dell'Ajax, che lo acquista per 22 milioni e mezzo di euro.

Questa cifra spesa si rivelerà un affare per il club dei lancieri, in quanto l'attaccante riesce a segnare ben 31 gol, di cui 21 in Eredivisie e soprattutto ben 11 in Champions League. Addirittura, nella massima competizione per club al mondo, Haller butta giù un gran bel record.

Sebastien infatti è stato il giocatore più veloce della storia della competizione a raggiungere i 10 gol, riuscendoci in sole 6 partite, cioè quelle del girone nel quale l'Ajax ha giganteggiato sulle altre squadre. E anche se poi i lancieri sono usciti agli ottavi, la stagione per Haller è stata comunque positiva.

Haller per il dopo Haaland

Haller con i suoi 31 gol in 43 presenze stagionali ha inevitabilmente attirato su di se le attenzioni di mezza Europa. In particolare, sull'attaccante quasi 28enne ci sarebbe il Borussia Dortmund, il quale club orfano di Haaland andato al Manchester City, vorrebbe ottenere le prestazioni dell'ex Auxerre.

Dopo aver acquistato Adeyemi dal Salisburgo, infatti, i gialloneri non hanno intenzione di fermarsi, anzi puntano a Sebastien per garantirsi altri gol in attacco. I due insieme potrebbero alternarsi oppure potrebbero addirittura giocare insieme, certamente è un grattacapo che ogni allenatore vorrebbe avere.

