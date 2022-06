Serena Williams ha deciso di riprovarci. La più forte tennista della storia torna a Wimbledon e lo fa in grande stile, con un annuccio sui social che non è passato per niente inossevato. Del resto come potrebbe, il suo ritorno non può che fare piacere a tutti i tifosi oltre che agli organizzatori del torneo di tennis più importante del mondo.

Serena Williams torna a Wimbledon

Serena Williams torna a Wimbledon e per svelare questo importante ritorno ha pensato bene di fare un annuncio tramite la sua pagina instagram. La foto mostra le sue scarpe da tennis appoggiate sul green, che già richiama al verde del torneo inglese, poi la didascalia non lascia spazio a dubbi

SW and SW19. It’s a date. 2022 See you there.

SW19 si riferisce al codice postale del sobborgo londinese dove si svolge il torneo più importante del mondo. Agli utenti, difatti, è bastato fare un semplice calcolo e capire che la più grande tennista della storia sarebbe tornata a calcare un campo da tennis in modo ufficiale, un anno dopo l'ultima volta.

L'ultima volta di Serena Williams

Serena Williams ha giocato proprio a Wimbledon, nel 2021, la sua ultima partita ufficiale della carriera, almeno fino ad ora. Tutti ricordiamo le sue lacrime dovute a un infortunio, che l'hanno costretta a ritirarsi dal torneo già al primo turno, contro la bielorussa Sasnovic.

Il problema è più grave del previsto e l'americana decide prima di saltare pure gli US Open, e poi di dare appuntamento all'anno nuovo, cioè il 2022. Tuttavia, Serena Williams è costretta a saltare anche gli Australian Open, e questo per tutti poteva significare un ritiro ormai sicuro.

Adesso, invece, sappiamo che non è così. La migliore tennista della storia del tennis torna a Wimbledon e lo fa non con una, ma con una doppia wild card. La prima le serve per giocare nel torneo singolo, mentre la seconda in quello del doppio, inseme alla tunisina Ons Jabeur, visto il forfait della sorella di Serena, ovvero Venus.

Leggi anche: Chi è Paulo Dybala: tutto sulla Joya argentina

Eastbourne prima di Wimbledon

Come consuetudine prima di Wimbledon, i tennisti che vi parteciperanno si preparano al meglio con diversi tornei oganizzati sempre in Inghilterra. Se da una parte c'è il Queen's Club Championship, il cui ultimo vincitore è il nostro Matteo Berrettini, dall'altra c'è Eastbourne.

Quest'ultima competizione è quella scelta da Serena Williams per arrivare preparata e allenata al meglio per Wimbledon. La tennista americana proverà i suoi colpi e il suo repertorio, affinandolo sempre di più, così da evitare delle figuracce che ne possano compromettere il cammino a Wimbledon.

Il torneo di Eastbourne partirà il 21 giugno, ma ad oggi, sia per il tabellone femminile che per quello maschile, non ci sono ancora gli accoppiamenti. Di sicuro, però, la presenza di Serena Williams riuscirà ad attrarre molte più persone, anche meno appassionati a questo torneo e a quello più presigioso che si inizierà una settimana dopo.

Le vittorie a Wimbledon

Serena Williams torna a Wimbledon conscia di essere la tennista con più vittorie di tornei WTA, ben 73, compresi 23 Slam. Tra di questi, spicca proprio la competizione inglese che l'americana ha vinto per sette volte, e per la quale sembra avere una particolare predilizione.

La prima vittoria risale a venti anni fa, nel 2002, quando si impose contro la sorella Venus in due set. La seconda è dell'anno dopo, il 2003, quando riuscì a sconfiggere nuovamente la sua familiare, stavolta in tre set, con una partita più combattuta. L'ultima vittoria contro Venus, per Serena, arriverà nel 2009.

Il 2010 è l'anno di una nuova vittoria, stavolta non contro la sorella bensì contro la russa Vera Zvonareva. Ancora, il 2012 è un'altra annata positiva per l'americana, che sconfigge la polacca Agniezska Radwanska. Gli ultimi due successi a Wimbledon, poi, arrivano nel 2015 e nel 2016, quando Serena Williams sconfigge prima la spagnola Garbine Muguruza e poi la tedesca Angelique Kerber.

Leggi anche: Chi era Giuseppe Cairo, padre del patron del Torino