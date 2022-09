L'ultimo giorno di mercato inizia con due sorprese a tinte rossonere. Una negativa, relativa all'infortunio di Florenzi, l'altra positiva riguardante l'arrivo del suo sostituto dal Barcellona. Ecco chi è Sergino Dest, un terzino a stelle e strisce per l'americanissimo Milan.

Chi è Sergino Dest

Sergino Dest nasce a Almere, in Olanda, il 3 novembre 2000. Se la madre è olandese, il padre è statunitense e gli trasmette la nazionalità, infatti, il terzino gioca per gli Stati Uniti. La sua avventura calcistica inizia nel 2012/2013, con il passaggio dalle giovanili dell'Almere alla Ajax.

Nel 2016/2017, l'allora calciatore 15enne passa all'Under 17 del club di Amsterdam, e negli anni successivi continua la trafila per tutte le giovanili della squadra che fu di Cruijff. Riesce inoltre sempre a prendersi la titolarità in difesa, grazie anche al fatto che possa giocare sia a destra che a sinistra senza alcun problema.

Nel 2019/2020 Sergino Dest arriva finalmente nella prima squadra dell'Ajax. Il 27 luglio esordisce nella vittoriosa partita di Supercoppa olandese contro il PSV, vinta per 2-0 dai suoi, poi è il turno dell'esordio in Eredivisie, nel match stravinto 5-0 contro l'Emmen.

Infine, arriva pure il debutto vincente in Champions League, stavolta ai premiliminari contro il Paok Salonicco. A fine stagione, dunque, il terzino americano avrà all'attivo 36 partite disputate tra tutte le competizioni, con anche all'attivo due gol e 6 assist totali, di cui 5 in campionato.

Il Barcellona

Le ottime prestazioni di Sergino Dest con l'Ajax, gli fanno piombare addosso le grandi del continente europeo. La più insistente è il Barcellona, che acquista il calciatore per 21 milioni di euro più 5 di bonus. Spesso e volentieri titolare, l'annata 2020/2021 è ottima per prendere confidenza col calcio spagnolo, nel quale l'americano ben si destreggia.

A fine anno conterà 44 partite totali, con all'attivo 3 gol e 1 assist, meno che in Olanda, ma è chiaro che il livello è più alto. Passando poi al 2021/2022, cioè la scorsa stagione, ecco che qui le cose cambiano con il terzino che gioca meno match a causa di alcuni infortuni che lo perseguitano. A fine anno avrà all'attivo solo 31 partite, nessuna rete e 3 passaggi chiave per i compagni di squadra.

Il Milan

Come ben si sa, adesso è arrivata la chiamata del Milan per Sergino Dest. Il terzino ormai ex Barcellona, dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Inoltre, l'ingaggio del giocatore dovrebbe essere totalmente a carico dei rossoneri, esso ammonta a circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Non si può certo dire che la trattativa sia stata lunga, anzi, quello di Dest è un nome uscito a sorpresa dopo l'infortunio di Florenzi, occorsogli nella partita di martedì contro il Sassuolo. Il terzino ex Roma non è nuovo agli stop più o meno lunghi, ma certamente Pioli non sarà felice di ciò.

Anche se il duo Maldini-Massara gli ha confezionato un ottimo terzino dal quale ripartire durante l'assenza di Florenzi, che come abbiamo detto è duttile potendo giocare sia a destra che a sinistra e soprattutto non solo in difesa ma a tutta fascia. Inoltre, ha anche molta esperienza fatta sia con i suoi due precedenti club che con la nazionale americana.

La nazionale USA

Sergino Dest ha scelto di rappresentare la nazionale USA per seguire le orme paterne, nonostante potesse scegliere quella olandese. Fatto sta che la sua esperienza con la maglia a stelle e strisce risale al 2016/2017, quando gioca il mondiale Under 17 esordendo contro il Ghana.

L'anno successivo nel 2018 fa parte della selezione Under 20 che partecipa alla Concacaf Under 20, poi vinta dai suo in finale contro il Messico per 2-0. Tra 2018 e 2019 fa parte sempre della stessa squadra che si gioca prima delle amichevoli e poi il mondiale di categoria, dove gli USA perdono contro l'Ecuador ai quarti.

Il 7 settembre 2019, poi, finalmente Sergino Desto esordisce nella nazionale maggiore, nella sconfitta per 3-0 contro il Messico. In seguito viene convocato stabilmente dal CT e si ritaglia un posto tutto suo negli Stati Uniti. Insieme ad altri compagni, anch'essi giovani, riesce poi a portare la propria nazionale ai mondiale di calcio in Qatar, dove gli USA affronteranno nel gruppo B: Inghilterra, Galles e Iran.

