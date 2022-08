La caccia al trono del Milan campione d'Italia in carica sta per cominciare, con la prima giornata della Serie A 2022-2023 che prende il via sabato 13: dove vedere in tv la prima giornata e le probabili formazioni.

Dopo poco più di due mesi, e nonostante ci si trovi ancora in piena fase di calciomercato, sta ormai per prendere il via ufficialmente la nuova Serie A 2022-2023, con il campionato che si aprirà sabato 13 agosto con ben quattro partite in programma. La sfida al Milan campione d'Italia in carica sta dunque per cominciate, con la nuova stagione che promette di essere scoppiettante ed emozionante come quella scorsa. Vediamo dove poter vedere in diretta tv la prima giornata e le probabili formazioni delle squadre per il primo importante impegno.

Milan-Udinese: i campioni d'Italia ripartono da Rebic, friulani con Deulofeu-Beto

Il Milan campione d'Italia inizierà la propria stagione con la gara casalinga contro l'Udinese. Dopo le ottime indicazioni del precampionato, Stefano Pioli manderà in campo i suoi uomini con il classico e più che collaudato 4-2-3-1. Nessun dubbio per la difesa, con la linea a quattro Calabria-Tomori-Kalulu-Theo Hernandez, mentre qualche problema è presente invece a centrocampo, con Krunic che potrebbe sostituire l'infortunato Tonali al fianco di Bennacer. Davanti, potrebbero agire Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle dell'unica punta Rebic.

L'Udinese del nuovo tecnico Sottil dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Il trio di centrocampo dovrebbe essere formato da Pereyra, Walace e Makengo con Soppy e Udogie sulle corsie esterne. Per quanto riguarda l'attacco, spazio agli insostituibili Deulofeu e Beto.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu.Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

Sampdoria-Atalanta: duello Caputo-Zapata

Sabato 13 andrà in scena anche Sampdoria-Atalanta. Il tecnico dei blucerchiati Giampaolo, per il suo 4-1-4-1, potrebbe schierare Candreva, Rincon, Sabiri e Djuricic alle spalle dell'unica punta Caputo. Per quanto riguarda l'Atalanta, Gasperini potrebbe invece essere orientato a schierare Malinovskyi alle spalle del duo Pasalic-Zapata.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Scalvini, Maehle; Malinovskyi; Pasalic, Zapata

Lecce-Inter: Inzaghi subito con Lukaku-Lautaro

L'Inter, dopo il bruciante secondo posto della passata stagione, riparte dalla trasferta di Lecce. Simone Inzaghi, per il suo consueto 3-5-2, dovrebbe puntare sugli uomini protagonisti dello scorso campionato, con l'unica grande novità rappresentata ovviamente dalla presenza in attacco di Romelu Lukaku pronto a far coppia con Lautaro Martinez. Il neopromosso Lecce punta invece su Strefezza e Ceesay alle spalle di Di Francesco.

Lecce (3-4-2-1): Falcone; Gendrey, Blin, Dermaku; Frabotta, Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay; Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro

Monza-Torino: Stroppa con Caprari, Juric si affida a Sanabria

Il Monza, dopo un mercato faraonico, è pronto ad intraprendere la propria avventura in Serie A. Stroppa dovrebbe optare per un 3-5-2, con Sensi a centrocampo e con il tandem d'attacco composto da Caprari e da Gytkjaer. Il Torino di Juric, alle prese con un'estate complicata, dovrebbe invece partire con Radonjic e Seck a supporto della prima punta Sanabria.

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Gytkjaer, Caprari

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Radonjic, Seck; Sanabria

Fiorentina-Cremonese: Jovic dal primo minuto, Alvini sceglie Okereke

La Fiorentina di Italiano, per il primo impegno di campionato, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con l'attacco formato dal nuovo acquisto Jovic e con Ikoné e Gonzalez pronti ad agire sugli esterni. La neopromossa Cremonese dovrebbe invece partire dal primo minuto con un 3-5-2 e con la coppia d'attacco formata da Tsadjout e dal nuovo arrivato Okereke.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Gonzalez

Cremonese (3-5-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castegnetti, Zanimacchia, Valeri; Tsadjout, Okereke

Lazio-Bologna: Sarri col 4-3-3, Mihajlovic con Barrow-Arnautovic

La Lazio di Maurizio Sarri inizierà la propria stagione con il collaudatissimo 4-3-3. A centrocampo spazio a Milinkovic-Savic, mentre in attacco ecco il terzetto Felipe Anderson-Immobile-Pedro. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic potrebbe invece partire con un 3-4-1-2, con Dominguez-Schouten coppia di centrocampo e con Soriano a supporto di Barrow e di Arnautovic.

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano; Barrow, Arnautovic

Salernitana-Roma: Nicola punta su Ribery, subito Dybala per Mourinho

Dopo la miracolosa salvezza della passata stagione, la Salernitana di Nicola riparte con il 3-5-2 e con la coppia d'attacco composta da Ribery e da Botheim. La Roma di José Mourinho, rivoluzionata dal mercato, è pronta a partire con i nuovi acquisti Matic, Wijnaldum e Dybala subito in campo dal primo minuto, con l'argentino ex Juve che agirà alle spalle di Abraham insieme a Pellegrini.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Kechrida, Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Ribery

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

Spezia-Empoli: Verde-Nzola contro Destro-Satriano

Lo Spezia di Gotti potrebbe partire dal primo minuto per la prima di campionato con un 3-5-2, con Verde e Nzola in attacco e con Bourabia, Sala e Agudelo a centrocampo. L'Empoli dovrebbe invece schierarsi con un 4-3-1-2, con Bajrami alle spalle del tandem Destro-Satriano.

Spezia (3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni, Verde, Nzola

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli, Bajrami; Destro, Satriano

Verona-Napoli: Cioffi punta su Henry, Spalletti con Osimhen al centro dell'attacco

Trasferta insidiosa per il Napoli, che partirà dalla gara sul campo dell'Hellas Verona. I padroni di casa potrebbero partire con un 3-4-2-1, con Barak e Lasagna a sostegno del nuovo acquisto Henry. Il tecnico dei partenopei Spalletti, per il suo 4-3-3, è invece pronto a lanciare in attacco il nuovo arrivato Kvaratskhelia insieme a Lozano e a Osimhen.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Lasagna; Henry

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Juventus-Sassuolo: subito in campo Di Maria, Dionisi sceglie il tridente

La Juventus, dopo il quarto posto della scorsa stagione, riparte dal Sassuolo. Allegri, privo di Pogba, potrebbe lanciare a centrocampo Fagioli, con il tridente che dovrebbe vedere subito all'opera Di Maria insieme a Vlahovic e a Cuadrado. Gli ospiti, per il proprio 4-3-3, dovrebbero invece presentarsi con il trio offensivo Berardi-Raspadori-Alvarez.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Raspadori, Alvarez

Serie A, dove vedere la prima giornata in diretta tv

La prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, come anche tutto il resto della stagione, potrà essere visibile in diretta tv tramite Dazn.