Torna il grande spettacolo della Serie A con l'11^ giornata. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni, il big match sarà Roma-Napoli.

Dopo una settimana passata a godersi le partite di Coppa Italia torna il campionato, con una giornata che offre molte sfide interessanti. Una su tutte è sicuramente Roma-Napoli, la squadra di Mourinho cerca il colpaccio e potrebbe favorire Atalanta e Milan. La dea è impegnata nella delicata sfida contro la Lazio mentre i rossoneri ospiteranno il Monza di Galliani e Berlusconi. Scopriamo tutti i dettagli dell'11^ giornata di Serie A, dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Serie A, 11^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 21 ottobre

JUVENTUS-EMPOLI, venerdì 21 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Sabato 22 ottobre

SALERNITANA-SPEZIA, sabato 22 ottobre ore 15:00 (DAZN)

MILAN-MONZA, sabato 22 ottobre ore 18:00 (DAZN)

FIORENTINA-INTER, sabato 22 ottobre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Domenica 23 ottobre

UDINESE-TORINO, domenica 23 ottobre ore 12:30 (DAZN, Sky)

BOLOGNA-LECCE, domenica 23 ottobre ore 15:00 (DAZN)

ATALANTA-LAZIO, domenica 23 ottobre ore 18:00 (DAZN)

ROMA-NAPOLI, domenica 23 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 24 ottobre

CREMONESE-SAMPDORIA, lunedì 24 ottobre ore 18:30 (DAZN)

SASSUOLO-VERONA, lunedì 24 ottobre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Oltre che in TV, tutta l'11^ giornata di Serie A sarà possibile vederla in streaming attraverso l'app di DAZN.

Le tre partite in condivisione con Sky si potranno vedere anche su Sky Go e su NOW TV.

Serie A, le probabili formazioni

Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore: Zanetti.

Salernitana-Spezia

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo; Mnbala Nzola, Verde. Allenatore: Gotti.

Milan-Monza

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Pioli.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon Santos, Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Gytkyaer, Caprari. Allenatore: Palladino.

Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Arthur Cabral, Kouamé. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. Allenatore: Juric.

Bologna-Lecce

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Lameck Banda. Allenatore: Baroni.

Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Soppy; Pasalic, Lookman; Muriel. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; DI Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Olivera; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskheila. Allenatore: Spalletti.

Cremonese-Sampdoria

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochosvili, Valeri; Asacibar, Meité; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. Allenatore: Alvini.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski; Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Stankovic.

Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté. Pinamonti, Traoré. Allenatore: Dionisi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Piccoli; Henry. Allenatore: Bocchetti.

Roma-Napoli e Atalanta-Lazio, i big match

Dopo aver scoperto le formazioni e dove vederla in TV, parliamo dei big match dell'11^ giornata di Serie A.

La Roma ospita in casa il Napoli in quella che si propone come la sfida più attesa del week-end di campionato.

La squadra di Mourinho dovrà fare a meno di Dybala infortunato, potrà però contare su Zaniolo e Pellegrini per fare da supporto a Tammy Abraham.

Il Napoli punterà su Lozano, Osimhen e Kvaratskheila, sono questi i tre giocatori che formeranno il tridente contro i giallorossi.

La squadra di Spalletti è quella più in forma di tutta la Serie A e sta impressionando anche in Europa.

L'Atalanta invece ospiterà a Bergamo la Lazio di Maurizio Sarri, la dea proverà a vincere e spererà in un passo falso del Napoli per superarlo in vetta.

I biancocelesti, invece, vincendo potrebbero proprio raggiungere la squadra di Gasperini e non vogliono farsi sfuggire l'occasione.

