Dopo gli impegni europei, agrodolci per le italiane, torna la Serie A con la 12^ giornata, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Terminati gli impegni europei non c'è tempo per fare bilanci, è già tempo di Serie A con la sua 12^ giornata, importantissima considerando che manca sempre meno allo stop per il Mondiale. Il Napoli è ancora a più tre dal Milan che lo insegue e non molla la presa, dietro la Cremonese è ancora ultima senza aver mai trovato la vittoria. Una giornata fondamentale, ecco dove vederla in TV e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Serie A, 12^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Sabato 29 ottobre

NAPOLI-SASSUOLO, sabato 29 ottobre ore 15:00 (DAZN)

LECCE-JUVENTUS, sabato 29 ottobre ore 18:00 (DAZN)

INTER-SAMPDORIA, sabato 29 ottobre ore 20:45 (DAZN-Sky)

Domenica 30 ottobre

EMPOLI-ATALANTA, domenica 30 ottobre ore 12:30 (DAZN, Sky)

CREMONESE-UDINESE, domenica 30 ottobre ore 15:00 (DAZN)

SPEZIA-FIORENTINA, domenica 30 ottobre ore 15:00 (DAZN)

LAZIO-SALERNITANA, domenica 30 ottobre ore 18:00 (DAZN)

TORINO-MILAN, domenica 30 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 31 ottobre

VERONA-ROMA, lunedì 31 ottobre ore 18:30 (DAZN)

MONZA-BOLOGNA, lunedì 31 ottobre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Per chiunque volesse seguire le partite in streaming, dunque, sarà possibile farlo utilizzando l'app di DAZN, per quanto riguarda le partite in condivisone con Sky, invece, sarà possibile vederle anche su Sky GO e su NOW TV.

Probabili formazioni Serie A

Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D'andrea, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Prongracic, Umtiti, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.

Inter-Sampdoria

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryanm Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Stankovic.

Empoli-Atalanta

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore: Zanetti.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Scalvini, Mahele; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

Cremonese-Udinese

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Asacibar, Pickel, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

Spezia-Fiorentina

SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Holm; Maldini, Agudelo; Nzola. Allenatore: Gotti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikoné, Arthur Cabral, Kouamé. Allenatore: Italiano.

Lazio-Salernitana

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

Torino-Milan

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Origi. Allenatore: Pioli.

Verona-Roma

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Hien, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Monza-Bologna

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon Santos, Carboni, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari, Dany Mota. Allenatore: Palladino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

Napoli e Milan per la vetta

Abbiamo visto dunque le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A e abbiamo capito dove vederla in TV e in streaming.

Un turno importantissimo che potrà cambiare molte posizioni in classifica, soprattutto nella parte alta dove Lazio, Atalanta, Roma, Udinese e Inter sono tutte racchiuse in tre punti.

Il Napoli, unica squadra di Serie A ancora imbattuta, cercherà di allungare sui rossoneri che inseguono a meno tre.

Se dovesse arrivare la prima sconfitta per la squadra di Spalletti e contemporaneamente i rossoneri dovessero vincere, dunque, li aggancerebbero in classifica.

In fondo Cremonese, Verona e Sampdoria hanno estrema urgenza di fare punti.

