L'ora della ripartenza della Serie A con la sua stagione 2022-23 si sta avvicinando. Sabato prossimo scopriremo le prime partite del campionato italiano, e cone esse anche le rose delle squadre. Quest'ultime, inoltre, hanno anche diversi capitani rispetto all'anno scorso, scopriamo chi sono.

Serie A 2022-23: i capitani delle big

Partendo dalle big della Serie A 2022 23, non si puà non partire dal Milan campione d'Italia. Tra le squadre che hanno cambiato capitani ecco dunque subito i rossoneri, che hanno visto lasciare a zero Alessio Romagnoli, accasatosi alla Lazio, con Pioli che ha dato fiducia a Davide Calabria con la fascia.

Restando sempre a Milano però sponda nerazzurra, l'Inter manterrà Handanovic come capitano, ma certamente il suo ruolo in campo verrà messo in discussione da Onana, e quindi la fascia in assenza dello sloveno potrebbe arrivare sul braccio di Barella o su quello di Bastoni, scavalcando difatti Skriniar che non vuole rimanere col club meneghino.

Una squadra che ha cambiato molto nell'ultima finestra di mercato è il Napoli, ma di certo nessuno si sarebbe aspettato che la fascia cambiasse così tante braccia. Infatti, andato via Insigne, questa è passata a Koulibaly e Mertens, ma anche questi ultimi se ne sono andati. Dunque, tra i capitani è stato scelto Giovanni Di Lorenzo.

Anche la Juventus ha visto andarsene il suo storico capitano, Giorgio Chiellini, il quale oggi è a Los Angeles e ha lasciato la sua fascia al compagno di reparto di un'intera carriera, ovvero Leonardo Bonucci.

Passando alla Lazio e difatti alla zona Europa League/Conference League, Ciro Immobile resta ovviamente il capitano dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Alla Roma, così come per i rivali cittadini, non ci sono novità e quindi Lorenzo Pellegrini mantiene i suoi gradi.

Ancora, ecco la Fiorentina, che come le due romane si tiene stretta Biraghi. Contemplando tra le big ovviamente anche l'Atalanta di Gasperini, è probabile che nella Serie A 2022 23 sarà Remo Freuler il capitano dei nerazzurri di Bergamo, con Toloi pronto a prendersi la fascia in assenza del compagno centrocampista.

Metà classifica

Passando dalle big alle squadre di Serie A di metà classifica e iniziando dal Verona, ecco l'alternanza tra Faraoni e Miguel Veloso, con quest'ultimo primo capitano della squadra, ma non sempre titolare. Poi ecco il Torino, che ha perso il gallo Belotti promesso sposo della Roma di Mourinho, e che quindi ha affidato i gradi a Lukic.

A Sassuolo, se non dovessero esserci sorprese di mercato dell'ultimo minuto, dovrebbe ancora una volta essere Domenico Berardi a guidare la squadra. A Udine, invece, è stato promosso da Sottil Roberto Pereyra, che insieme a Udogie è il leader tecnico oltre che carismatico della squadra friulana.

Ancora, ecco il Bologna con la permanenza da capitano di Roberto Soriano. Infine si passa all'Empoli, che cambia da Simone Romagnoli andato al Parma, con Filippo Bandinelli.

Zona salvezza

Passando poi alla zona salvezza, ecco la Sampdoria con ovviamente il sempreverde Fabio Quagliarella a guidare i compagni da capitano. Allo Spezia, invece, Giulio Maggiore sembrave poter essere ancora maggiore di grado tra i suoi compagni, ma nell'ultima partita ha rifiutato di andare in campo senza la fascia. Per questo, il club ligure potrebbe venderlo e trovare un nuovo capitano.

La Salernitana, invece, si affida all'esperienza di Franck Ribery, ex Bayern Monaco e Fiorentina, che non ha nessuna intenzione di ritirarsi.

Passando alle neopromosse, si parte dal Lecce vincitore della Serie B. Il tecnico Baroni ha deciso di affidare la fascia a Kastriot Dermaku, mentre il vice è stato Morten Hjulmand.

La Cremonese che al momento non ha impreziosito granché la sua rosa, anzi ha perso diversi giocatori giovani come Gaetano e Fagioli rientrati nelle rispettive società di appartenenza. Tuttavia Alvini prosegue con la continuità, quindi Bianchetti capitano e Ciofani come vice.

Infine, si passa al Monza vincitore dei play-off della cadetteria. Galliani e Berlusconi hanno scelto un monzese doc come giocatore di primo grado del proprio club, e quindi la scelta è ricaduta su Matteo Pessina, acquistato dall'Atalanta.

