I mondiali in Qatar del prossimo novembre-dicembre obbligano i campionato europei a iniziare prima la stagione. La Serie A non è esente da questo dovere e difatti tra poco ci sarà il sorteggio del calendario 2022-23. Ecco la data e soprattutto dove vederlo per sapere subito quali partite la propria squadra dovrà affrontare.

Serie A 2022-23 sorteggio: dove vederlo

Il sorteggio del calendario di Serie A 2022-23 sarà trasmesso il giorno 23 giugno alle ore 12 da DAZN, la principale emittente che detiene il pacchetto maggiore riguardante la trasmissione delle partite del campionato italiano di calcio. Dunque, chi possiede l'abbonamento potrà vedere il tutto tramite smart tv.

Non solo, però, poiché il sorteggio si potrà seguire anche tramite l'App del gigante di broadcasting olandese sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Inoltre, c'è la possibilità di collegarsi alla stessa applicazione tramite il pc.

Inoltre DAZN permetterà anche ai suoi abbonati tramite digitale terrestre di guardare il sorteggio del calendario di Serie A 2022-23 direttamente sul proprio canale, il 409. Infine, il canale ufficiale di Youtube del massimo campionato italiano di calcio, trasmetterà in diretta l'evento.

Le date del campionato

Il sorteggio del calendario della Serie A 2022-23 ha già una data di inizio e una di fine. La prima è fissata il sabato 13 agosto, molto anticipata come detto a causa della presenza dei mondiali in Qatar tra novembre e dicembre 2022.

La fine del campionato, invece, è fissata quasi 10 mesi dopo, ovvero il 4 di giugno del 2023. Sono anni, difatti, che la Serie A non finiva così tardi il campionato, in particolare da quando la UEFA e le singole federazioni nazionali hanno capito che quel mese deve essere lasciato alle nazionali.

Leggi anche: Lukaku-Inter, ecco le cifre del clamoroso ritorno

Un calendario intasato

Il calendario del 2022-23 sarà decisamente intasato, forse anche più di quello della stagione 2020-21, cioè quella della pandemia che è partita a settembre. Infatti, lo svolgersi del mondiale a novembre rappresenta un grosso problema e ha costretto i vari enti a organizzare le partite una dopo l'altra.

In particolare, il primo intoppo si presenta con la prima sosta nazionale, che avrà luogo dal 19 al 27 settembre. In seguito, per le squadre impegnate in Europa, ci sarà un tour de force continuo che le vedrà giocare sempre ogni tre giorni, compreso il turno infrasettimanale del 9 novembre 2022, che rappresenta l'ultimo turno prima del mondiale in Qatar.

La Seriea A, poi, ha deciso di riprendere le ostilità non subito dopo la fine della World Cup, cioè una settimana dopo il 18 dicembre, bensì direttamente a gennaio. Questa decisione ha intasato ancor di più il calendario, che per questo ha visto uno slittamento fino al 4 giugno.

Ci si mette pure la Coppa Italia

A ostruire ancor di più il calendario delle squadre italiane, ci si mette anche la Coppa Italia. Infatti, la stessa inizierà ad agosto e si protrarrà in autunno fino all'inizio dei mondiali. In seguito, si passerà agli ottavi di finale che verranno tenuti a gennaio, dal 10 al 19 del primo mese dell'anno.

Tra fine mese e inizio febbraio ci saranno i quarti, mentre le semifinali di andata e ritorno si svolgeranno tra inizio e fine aprile. La finale poi è il 24 maggio a Roma. Inoltre, da tenere d'occhio anche la Supercoppa tra Milan e Inter, che si giocherà l'11 o il 18 gennaio in Arabia Saudita, a seconda del calendario della Coppa Italia.

Premier, un esempio da seguire

Come è risaputo, la Premier League è il migliore campionato del mondo. Questo non solo perché ci sono più soldi che girano tra le squadre, anche piccole, ma anche poiché gli inglesi non si fermano davanti a niente, nemmeno se davanti hanno un mondiale.

A differenza della nostra Serie A, il massimo campionato d'Oltremanica inizia il 5 agosto e andrà avanti fino al 12-13 novembre, proprio un attimo prima dell'inizio del mondiale in Qatar. In seguito, e qui c'è da prendere esempio, la Premier riprenderà immediatamente dopo la fine del mondiale.

Infatti andrà in scena il classico Boxing Day del 26 dicembre, che segnerà la ripresa del campionato di calcio più bello del mondo. L'ultimo turno si giocherà a fine maggio, il 28, in modo tale da dare alle eventuali squadre impegnate in Champions una chance in più per vincere la coppa.

Leggi anche: Chi è Darwin Nunez: il colpo da 100 milioni del Liverpool