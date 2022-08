Domani è già giorno di anticipi con la Serie A che riparte dalla 3° giornata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e le sfide in programma.

Domani torna il grande spettacolo della Serie A con i primi due anticipi della 3° giornata. Sono almeno tre i big match in un turno di campionato che può già dare alcune importanti informazioni su molte squadre. Dopo i disservizi delle settimane scorse DAZN ha elargito i primi rimborsi, molti tifosi però cercano un'alternativa per seguire la propria squadra. Anche per questo, dando le informazioni utili alla 3° giornata di Serie A, terremo un occhio di riguardo sul dove vederla in TV.

Serie A, 3° giornata: dove vederla in TV

I continui disservizi di DAZN nelle prime due giornate di campionato hanno creato forti malumori tra i consumatori, che ora chiedono a gran voce il rimborso o una soluzione più a lungo termine.

I primi rimborsi sono arrivati ma ora rimane da capire se il servizio avrà finalmente raggiunto la qualità necessaria per offrire un'esperienza positiva.

Per tutti coloro che stanno pensando alla 3° giornata di Serie A e si chiedono dove vederla in TV, ricordiamo che sarà visibile in esclusiva su DAZN con tre partite che saranno trasmesse anche su SKY.

Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati a Sky potranno utilizzare Sky Go e potranno fare lo stesso gli abbonati a Now TV con il pacchetto sport.

Di recente, DAZN ha acconsentito all'inserimento di un proprio canale nelle reti di Sky, di conseguenza per coloro che possiedono entrambi gli abbonamenti lo streaming non è più necessario.

Sky o DAZN? Orari e dove vedere le partite

3° giornata di Serie A, dove vederla in TV e gli orari, gli anticipi del venerdì:

Monza-Udinese, venerdì 26 agosto ore 18:30 (DAZN)

Lazio-Inter, venerdì 26 agosto ore 20:45 (DAZN)

Le partite del sabato:

Cremonese-Torino, sabato 27 agosto ore 18:30 (DAZN-Sky)

Juventus-Roma, sabato 27 agosto ore 18:30 (DAZN)

Milan-Bologna, sabato 27 agosto ore 20:45 (DAZN-Sky)

Spezia-Sassuolo, sabato 27 agosto ore 20:45 (DAZN)

Le partite della domenica:

Verona-Atalanta, domenica 28 agosto ore 18:30 (DAZN)

Salernitana-Sampdoria, domenica 28 agosto ore 18:30 (DAZN-Sky)

Fiorentina-Napoli, domenica 28 agosto ore 20:45 (DAZN)

Lecce-Empoli, domenica 28 agosto ore 20:45 (DAZN)

Le probabili formazioni

Monza-Udinese

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

Cremonese-Torino

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshwili; Sernicola, Pickel, Asacibar, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Lukic, Radonjic; Pellegri.

Juventus-Roma

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanes; Karsdorp, Cristiante, Matic, Spinazzola; DYbala, Pellegrini; Abraham.

Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Benncer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Barrow, Arnautovic.

Spezia-Sassuolo

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Bastoni, Agudelo, Reca; Strelec, Nzola.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M.Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.

Salernitana-Sampdoria

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Kastanos, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka,Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskheila.

Lecce-Empoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.

Verona-Atalanta

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Retsos; Terracciano, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Mahele; Pasalic; Malinowskyi, Zapata.

I big match

Si parte subito col botto con la sfida di domani sera tra Lazio e Inter, gli uomini di Inzaghi non vogliono perdere punti per strada mentre Sarri vuole proseguire nel buon momento.

Sarà sabato invece la sfida tra la Juventus e la Roma di José Mourinho, la prima occasione in cui Dybala potrà tornare a Torino da avversario.

Curiosità anche per la sfida di domenica tra il Napoli e la Fiorentina, due modelli di gioco diversi ma divertenti, si prospetta un grande spettacolo.

