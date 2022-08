Domani andrà in scena il primo turno infrasettimanale valevole per la 4^ giornata di Serie A, una competizione che sta già regalando spettacolo. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Trascorse tre giornate il campionato sta già regalando molte emozioni. Un avvio di stagione segnato da un forte equilibrio con nessuna squadra capace di vincere tutte e tre le partite e con due squadre che non sono riuscite a racimolare nemmeno un punto. Ora tocca alla 4^ giornata di Serie A, ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Serie A, 4^ giornata: dove vederla in TV

Apriamo il nostro articolo sulla 4^ giornata di Serie A capendo dove vederla in TV.

Come è ormai noto a tutti gli amanti del grande calcio, la Serie A è un'esclusiva DAZN, il servizio streaming più famoso al mondo.

Di conseguenza, anche questo turno di campionato si potrà vedere interamente su DAZN, attraverso l'app o nel nuovo canale inserito su Sky.

Proprio quest'ultimo detiene il diritto di trasmettere tre partite per ogni giornata, visibili sui canali dedicati oltre che in streaming su Sky Go e con il Pass Sport su Now TV.

Sky o DAZN? Calendario e dove vedere le partite

4^ giornata di Serie A, dove vederla in TV e gli orari, le partite di martedì 30 agosto 22:

Sassuolo-Milan, martedì 30 agosto ore 18:30 (DAZN)

Inter-Cremonese, martedì 30 agosto ore 20:45 (DAZN)

Roma-Monza, martedì 30 agosto ore 20:45 (DAZN)

Le partite di Mercoledì 31 agosto:

Empoli-Hellas Verona, mercoledì 31 agosto ore 18:30 (DAZN)

Sampdoria-Lazio, mercoledì 31 agosto ore 18:30 (DAZN, Sky)

Udinese-Fiorentina, mercoledì 31 agosto ore 18:30 (DAZN)

Juventus-Spezia, mercoledì 31 agosto ore 20:45 (DAZN, Sky)

Napoli-Lecce, mercoledì 31 agosto ore 20:45 (DAZN)

Le partite di giovedì 1 settembre:

Atalanta-Torino, giovedì 1 settembre ore 20:45 (DAZN)

Bologna-Salernitana, giovedì 1 settembre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Probabili formazioni 4^ giornata di Serie A

Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopulos.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Roma-Monza

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Caprari, Petagna.

Empoli-Verona

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikonè, Jovic, Sottil.

Juventus-Spezia

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Miretti, Kostic; Vlahovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.

Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Mahele; Pasalic; Muriel, Zapata.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Bologna-Salernitana

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Vignato, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Orsolini, Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepre; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia; Bonazzoli.

Monza e Cremonese a caccia dei 3 punti

La classifica di Serie A parla chiaro, le uniche due squadre rimaste ancora a zero punti sono le neopromosse Monza e Cremonese.

Il salto nella massima serie italiana non è mai facile ma i tifosi speravano in un avvio più convincente.

Soprattutto il Monza, reduce da una sessione di calciomercato importante, non può ritenersi soddisfatto e deve cercare d'invertire la rotta al più presto possibile.

Sulla loro strada però, nella 4^ giornata di Serie A, troveranno due avversarie molto temibili.

Il Monza giocherà in casa della Roma di José Mourinho, una missione molto difficile che però, se dovesse portare punti, darebbe molto morale a tutto lo spogliatoio.

Discorso simile per la Cremonese che andrà a giocare a Milano in casa dell'Inter, una sfida all'apparenza quasi impossibile ma se abbiamo imparato qualcosa è che nel calcio niente è impossibile.

