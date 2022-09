Superato il secondo turno delle varie competizioni europee questa sera torna la Serie A con la 7^ giornata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

La settimana d'impegni europei si è conclusa ieri con Europa e Conference League, risultati agrodolci per le italiane che però ora devono già pensare al campionato. Questa sera torna la Serie A con la 7^ giornata, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Serie A, 7^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

La 7^ giornata di Serie A sarà molto importante e proporrà partite molto combattute.

Due in particolare saranno tutte da seguire, Roma-Atalanta e Milan-Napoli che si propongono come i big match del turno.

Come di consueto, DAZN sarà l'emittente principale del campionato italiano e nel proprio palinsesto si potranno vedere tutte le partite di giornata.

Sky avrà i diritti di trasmissione di tre match ed entrambe le emittenti proporranno il servizio sia televisivo che in streaming.

Oltre all'app di DAZN, in streaming si potrà seguire la Serie A anche su Sky Go e su NOW TV.

Sky o DAZN? Orari, calendario e dove vedere le partite

7^ giornata di Serie A, dove vederla, orari e calendario.

Venerdì 16 settembre

Salernitana-Lecce, venerdì 16 settembre ore 20:45 (DAZN,Sky)

Sabato 17 settembre

Bologna-Empoli, sabato 17 settembre ore 15:00 (DAZN)

Spezia-Sampdoria, sabato 17 settembre ore 18:00 (DAZN)

Torino-Sassuolo, sabato 17 settembre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Domenica 18 settembre

Udinese-Inter, domenica 18 settembre ore 12:30 (DAZN, Sky)

Cremonese-Lazio, domenica 18 settembre ore 15:00 (DAZN)

Fiorentia-Verona, domenica 18 settembre ore 15:00 (DAZN)

Monza-Juventus, domenica 18 settembre ore 15:00 (DAZN)

Roma-Atalanta, domenica 18 settembre ore 18:00 (DAZN)

Milan-Napoli, domenica 18 settembre ore 20:45 (DAZN)

Probabili formazioni

Salernitana-Lecce

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco.

Bologna-Empoli

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Posch, Lucumi, Medel; Kasius, Soriano, Schouten, Aebischer, Cambiaso; Zirkzee, Barrow.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

Spezia-Sampdoria

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Torino-Sassuolo

TORINO (3-4-2-1):Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Cremonese-Lazio

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cancellieri.

Fiorentina-Verona

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry.

Monza-Juventus

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Mota Carvalho; Gytkjaer, Caprari.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Kean.

Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Hojlund.

Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

I big match di giornata

Abbiamo capito la 7^ giornata di Serie A dove sarà possibile vederla, le probabili formazioni e il calendario delle partite.

Proprio da quest'ultimo sono emersi due big match assolutamente imperdibili: Roma-Atalanta e Milan-Napoli.

La squadra allenata da José Mourinho sembra aver trovato il suo equilibrio e sta dando a Dybala nuove sicurezze.

La Joya segna e si intende perfettamente con tutto il fronte offensivo, soprattutto con Abraham.

L'Atalanta, dopo la delusione della scorsa stagione, è partita con il botto ed è ancora imbattuta in campionato.

Sarà una sfida importante e se i giallorossi avranno la meglio potranno effettuare il sorpasso.

Il Milan invece arriva dalla bella vittoria in Champions League e cercherà il sorpasso sul Napoli.

Proprio quest'ultimi, però, stanno vivendo un momento magico, primi in campionato e primi anche nel girone di Champions.

Due sfide bellissime che promettono di regalare grande spettacolo.

