Domani è già tempo di Serie A, arrivati alla 9^ giornata la classifica che si sta delineando è per certi versi inaspettata, con Napoli e Atalanta in vetta alla classifica e con l'Udinese dei sogni che insegue a una sola lunghezza di distanza. Scopriamo dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Serie A, 9^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Sabato 8 ottobre

SASSUOLO-INTER, sabato 8 ottobre ore 15:00 (DAZN)

MILAN-JUVENTUS, sabato 8 ottobre ore 18:00 (DAZN)

BOLOGNA-SAMPDORIA, sabato 8 ottobre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Domenica 9 ottobre

TORINO-EMPOLI, domenica 9 ottobre ore 12:30 (DAZN, Sky)

MONZA-SPEZIA, domenica 9 ottobre ore 15:00 (DAZN)

SALERNITANA-VERONA, domenica 9 ottobre ore 15:00 (DAZN)

UDINESE-ATALANTA, domenica 9 ottobre ore 15:00 (DAZN)

CREMONESE-NAPOLI, domenica 9 ottobre ore 18:00 (DAZN)

ROMA-LECCE, domenica 9 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 10 ottobre

FIORENTINA-LAZIO, lunedì 10 ottobre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Lo streaming è garantito da DAZN e le tre partite in concomitanza su Sky si potranno seguire su Sky Go e su NOW TV.

Le probabili formazioni

Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanaglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

Milan-Juventus

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Allegri.

Bologna-Sampdoria

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Medel, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. All.: Thiago Motta.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: Stankovic.

Torino-Empoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabrtia. All.: Juric.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. All.: Zanetti.

Monza-Spezia

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Dany Mota, Caprari. All.: Palladino.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ellertsson, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola. All.: Gotti.

Salernitana-Verona

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek. All.: Nicola.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Gunter, Hien, Ceccherini; Lazovic, Veloso, Tameze, Doig; Verdi; Piccoli, Henry. All.: Cioffi.

Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perèz; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Sottil.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; De Roon, Demiral, Okoli; Hateboer, Koopmeiners, Scalvini; Lookman, Ederson; Muriel. All.: Gasperini.

Cremonese-Napoli

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Asacibar, Castagnetti; Zanimacchia, Meité, Okereke; Dessers. All.: Alvini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskheila. All.: Spalletti.

Roma-Lecce

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschitorro, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Lameck Banda, Ceesay, Strefezza. All.: Baroni.

Fiorentina-Lazio

FIOORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Kouamé, Saponara. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Milan-Juventus, il big match

Dopo aver capito dove vederla in TV, le probabili formazioni e quando si gioca la 9^ giornata di Serie A, andiamo ad analizzare il big match di giornata.

A nessuno sarà di certo sfuggito che sabato 8 ottobre, alle ore 18:00, ci sarà Milan-Juventus, una partita dal fascino unico che avrà anche un gran valore ai fini della classifica.

Il Milan arriva dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Chelsea, le assenze iniziano a farsi sentire ma sembra aver recuperato almeno Theo Hernandez.

La Juventus invece ha vinto contro il Maccabi Haifa non senza qualche sofferenza di troppo, sarà orfana di Di Maria e arriva da un periodo molto altalenante.

Entrambe hanno la necessità di vincere per non perdere il contatto con la testa della classifica, anche perché l'Atalanta avrà lo scontro diretto contro l'Udinese e potrebbe perdere anche qualche punto.

Una partita dunque molto importante che Pioli e Allegri stanno cercando di preparare al meglio, solo il campo saprà dirci chi delle due squadre avrà la meglio.

