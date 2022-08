Sabato 13 agosto con il match Sampdoria-Atalanta delle 18.30, si aprirà la stagione di Serie A 2022-2023. L’inizio anticipato del campionato, dovuto alla pausa che si terrà per il Mondiale in Qatar (dove l’Italia, ricordiamo, non è riuscita a qualificarsi), ha costretto le società della massima serie, a velocizzare le operazioni di mercato, in modo da permettere ai propri allenatori di avere quanto prima a disposizione i nuovi giocatori da inserire in rosa.

Vediamo, dunque, quali sono finora tutti gli acquisti ufficiali, a titolo definitivo, in prestito, o fine prestito (fp), di questa sessione estiva di calciomercato.

Acquisti ufficiali Serie A: i colpi migliori

Il calciomercato è nella sua fase più calda e le big di Serie A stanno definendo le ultime strategie per perfezionare le proprie rose ed essere il più competitivi possibile per la conquista dello scudetto.

Da segnalare, tra gli altri, il ritorno di Lukaku all’Inter, il colpo della Roma che ha preso Dybala a parametro zero, l’acquisto del gioiellino De Ketelaere da parte del Milan e la Juventus scatenata con gli acquisti di Di Maria, Pogba e Bremer.

Oltre il mercato delle big, attenzione a quanto fatto finora dal Monza neopromosso di Berlusconi e Galliani, in grado di piazzare colpi che dimostrano tutta l’ambizione della società.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le operazioni di mercato in entrata delle venti squadre di Serie A.

Atalanta

Ederson (c, Salernitana), Colley (a, Spezia, fp), Kovalenko (c, Spezia, fp), Latte Lath (a, Spal, fp), Carnesecchi (p, Cremonese, fp), Okoli (d, Cremonese, fp), Lovato (d, Cagliari, fp), Piccoli (a, Genoa, fp) , Lammers (a, Eintracht, fp), Ruggeri (d, Salernitana, fp), Zortea (d, Salernitana, fp), Sutalo (d, Verona, fp), Gollini (p, Tottenham. fp).

Bologna

Cambiaso (d, Juventus), Ferguson (c, Aberdeen), Lykogiannis (d, Cagliari), Falletti (c, Ternana, fp), Okwonkwo (a, Cittadella, fp), Van Hoojdonk (a, Heerenveen, fp), Denswil (d, Trabzonspor, fp).

Cremonese

Ghiglione (d, Genoa), Tsadjout (a, Milan), Sernicola (d, Sassuolo), Chiriches (d, Sassuolo), Zanimacchia (c, Juventus), Radu (p, Inter), Vasquez (d, Genoa), Tenkorang (c, Campobasso), Milanese (c, Roma), Ndiaye (d, Roma), Pickel (c, Famalicao), Ascacibar (c, Hertha Berlino), Quagliata (d, Heracles), Okereke (a, Bruges).

Empoli

Stubljar (p, NK Domzale), De Winter (c, Juventus), Satriano (a, Inter), Ebuehi (d, Venezia), Destro (a, Genoa), Marin (c, Cagliari), Perisan (p, Pordenone), Luperto (d, Napoli).

Fiorentina

Dodò (d, Shakhtar), Gollini (p, Atalanta), Jovic (a, Real Madrid), Mandragora (c, Juventus), Benassi (c, Empoli, fp), Zurkowski (c, Empoli, fp), Kouame (a, Anderlecht, fp), Ranieri (d, Salernitana, fp), Pulgar (c, Galatasaray, fp).

Inter

Lukaku (a, Chelsea), Asllani (c, Empoli), Bellanova (d, Cagliari), Mkhitaryan (c, Roma), Onana (p, Ajax, svincolato), Sensi (c, Sampdoria, fp), Stankovic (p, Volendam, fp), Oristanio (c, Volendam, fp), Vanheusden (d, Genoa, fp), Salcedo (a, Spezia, fp), Agoume (c, Brest, fp), Satriano (a, Brest, fp), Dalbert (d, Cagliari, fp), Lazaro (c, Benfica, fp), Se. Esposito (a, Basilea, fp), Pinamonti (a, Empoli, fp), Pirola (d, Monza, fp), Brazao (p, Cruzeiro, fp).

Juventus

Bremer (d, Torino), Pogba (c, Manchester United), Di Maria (a, svincolato), Gatti (d, Frosinone, fp), Cambiaso (d, Genoa), Fagioli (c, Cremonese), Zanimacchia (c, Cremonese, fp), Pjaca (a, Torino, fp), Frabotta( d, Verona, fp), Kastanos (c, Salernitana, fp), Delli Carri (d, Salernitana, fp), Dragusin (d, Salernitana, fp), Clemenza (c, Pescara, fp), Ihattaren (c, Ajax, fp), Olivieri (a, Perugia, fp), Vrioni (a, Wsg Tirol, fp), Ramsey (c, Rangers, fp).

Lazio

Maximiano (p, Granada), Gila (d, Real Madrid), Romagnoli (d, Milan), Casale (d, Verona), Cancellieri (a, Verona), Marcos Antonio (c, Shakhtar), D. Anderson (c, Zwolle, fp), Casasola (d, Monza, fp), Cicerelli (c, Frosinone, fp), Kiyine (c, Venezia, fp), Escalante (c, Alaves, fp), Muriqi (a, Valencia, fp), Durmisi (d, Sparta Rotterdam, fp), J. Lukaku (d, Vicenza, fp), Adekanye (a, Crotone, fp).

Lecce

Askildsen (c, Sampdoria), Falcone (p, Sampdoria), Baschirotto (d, Ascoli), Colombo (a, Milan), Frabotta (d, Juventus), Ceesay (a, Zurigo), Vera (d, America Calì, fp), Brancolini (p, Fiorentina), Bistrovic (c, Cska Mosca), Voelkerling Persson (a, Roma), Samek (c, Slavia Praga), Di Francesco (a, Spal).

Milan

Origi (a, Liverpool), De Ketelaere (a, Bruges), Florenzi (d, Roma), Adli (c, Bordeaux, fp), Plizzari (p, Lecce, fp), Caldara (d, Venezia, fp), Pobega (c, Torino, fp), Colombo (a, Spal, fp), Brescianini (d, Monza, fp).

Monza

Caprari (a, Verona), F. Ranocchia (c, Juventus), Marlon (d, Shakhtar Donetsk), Birindelli (d, Pisa), Pessina (c, Atalanta), Sensi (c, Inter), Carboni (d, Cagliari), A. Ranocchia (d, Inter), Cragno (p, Cagliari), Bondo (c, Nancy, fc), Anastasio (d, Pordenone, fp), Diaw (a, Vicenza, fp), Maric (a, Crotone, fp).

Napoli

Kim (d, Fenerbahce), Ostigard (d, Genoa), Olivera (d, Getafe), Kvaratskhelia (a, Dinamo Batumi), Gaetano (c, Cremonese, fp), Contini (p, Vicenza, fp), Zerbin a, Frosinone, fp).

Roma

Dybala (a, svincolato), Celik (d, Lille), Svilar (p, svincolato), Matic (c, svincolato), Kluivert (a, Nizza, fp), Villar (c, Getafe, fp), Reynolds (d, Kortrijk, fp), Ciervo (a, Sassuolo, fp).

Salernitana

Bonazzoli (a, Sampdoria), Junior Sambia (c, svinc), Bradaric (d, Lille), Valencia (a, Deportivo Catolica), Pirola (d, Inter), Botheim (a. Krasnodar), Lovato (d, Atalanta), Micai (p, Reggina, fp), Mantovani (d, Alessandria, fp), Cavion (c, Vicenza, fp), Simy (a, Parma, fp), Bogdan (d, Ternana, fp).

Sampdoria

Leverbe (d, Pisa), Murillo (d, Celta Vigo, fp), Leris (c, Brescia, fp), De Luca (a, Perugia, fp), La Gumina (a, Como, fp), Depaoli (d, Verona, fp), Torregrossa (a, Pisa, fp), Verre (c, Empoli, fp).

Sassuolo

Agustín Álvarez (a, Penarol), Thorstvedt (c, Genk), Moro (a, Padova), Marchizza (d, Empoli, fp), Erlic (d, Spezia, fp).

Spezia

Ekdal (c, svinc), Maldini (c, Milan), Caldara (d, Milan), Kovalenko (c, Atalanta), Serpe (d, Genoa), Agudelo (a, Genoa), Vignali (d, Como, fp), Mraz (a, Slovan Bratislava, fp), Holm (d, Sonderjyske), Kornvig (c, Sonderjyske).

Torino

Radonjic (a, Marsiglia), Bayeye (d, Catanzaro), Pellegri (a, Monaco), Lazaro (c, Inter), Verdi (a, Salernitana, fp), Segre (c, Perugia, fp), Millico (a, Cosenza, fp)

Udinese

Buta (d, Braga), Ebosele (d, Derby County), Lovric (c, Lugano), Masina (d, Watford), Ebosse (d, Angers), Bijol (d, Cska Mosca), Nehuen Perez (d, Atletico Madrid), Guessand (d, Nancy, fc), Vizeu (a, Yokohama, fp), Bajic (c, Brescia, fp).

Verona

Doig (c, Hibernian), Henry (a, Venezia), Djuric (a, svincolato), Piccoli (a, Atalanta), Stepinski (a, Aris Limassol, fp), Cetin (d, Kayserispor, fp).