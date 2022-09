Dopo le gare del martedì e del mercoledì, il turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A si chiude oggi giovedì primo settembre con ben due partite in programma, ovvero Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana. Ecco dove poter vedere in diretta tv i due match che vanno a concludere questo turno del campionato italiano 2022-2023.

Dove vedere in tv le partite oggi: Atalanta-Torino

Tra i match più interessanti di questa quarta giornata della Serie A, che si chiude in contemporanea con la sessione estiva del calciomercato, vi è sicuramente quello tra Atalanta e Torino in programma alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Ivan Juric sono per il momento tra le sorprese maggiormente positive di questo avvio stagionale. I bergamaschi, dopo il pesante ridimensionamento della scorsa stagione chiusa per la prima volta dopo tantissimi anni con il mancato piazzamento per le coppe europee, sono ripartiti alla grande.

Gasperini, dato in estate come in partenza da Bergamo poiché a fine ciclo, ha saputo ridare un'identità precisa alla sua formazione, con i risultati dei primi tre turni del campionato italiano che gli stanno dando per ora ragione. Dopo la vittoria dell'esordio stagionale per 2-0 in casa della Sampdoria, i nerazzurri, al secondo turno, se la sono vista in casa con i campioni d'Italia del Milan, ottenendo alla fine un ottimo 1-1 grazie alla rete di Malinovskyi. Il punto conquistato contro i rossoneri è stato poi seguito dal successo di misura per 1-0 in casa dell'Hellas Verona.

Dall'altra parte, ci sarà però un altro team in grandissima forma, ovvero il Torino di Ivan Juric. I granata, così come gli avversari diretti di questa sera, hanno ottenuto nelle prime tre giornate di Serie A 7 punti. Ad accomunare i piemontesi e i lombardi un'estate a dir poco travagliata, con la note lite e le diverse divergenze tra il tecnico e il direttore sportivo Vagnati per quanto riguarda soprattutto la gestione del mercato.

Alla fine, però, l'allenatore è rimasto al proprio posto, con un inizio di campionato che fa assolutamente ben sperare tutti i sostenitori della squadra granata. Dopo il successo per 2-1 in casa del Monza del primo turno, i granata sono riusciti a fermare sullo 0-0 la Lazio per poi ottenere un altro successo in trasferta per 2-1 sul campo della Cremonese. Nota lieta, per i piemontesi, le prestazioni di cui si è reso protagonista per ora il nuovo acquisto Radonjic, senza dimenticare poi il nuovo innesto Vlasic.

La sfida della quarta giornata di Serie A tra Atalanta e Torino, in programma al Gewiss Stadium alle ore 20:45, verrà trasmessa in diretta su DAZN e su ZONA DAZN al canale 214 di Sky.

Bologna-Salernitana: Mihajlovic a caccia della prima vittoria

Tra le deluse di questo avvio della Serie A 2022-2023 vi è il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic, dopo tre turni, si ritrova con un solo punto in classifica. Causa di ciò anche il calendario capitato ai rossoblù, con i felsinei che hanno prima perso all'esordio contro la Lazio per poi cadere per 2-0 anche nella gara di San Siro contro il Milan, impostosi grazie alle reti di Leao e di Giroud. Unico punto conquistato per adesso dai felsinei quello contro il Verona, con il punteggio finale di 1-1 in seguito alle reti di Arnautovic e di Henry.

Chi sta molto meglio è invece la Salernitana. Dopo la rocambolesca salvezza all'ultima giornata dello scorso campionato, i granata sono partiti in questa stagione con già 4 punti conquistati nelle prime tre partite. Dopo la sconfitta di misura contro la Roma nell'esordio stagionale all'Arechi a causa di un gol fortunoso di Cristante, la squadra di Nicola ha fermato l'Udinese sullo 0-0 per poi dare spettacolo nel turno successivo contro la Sampdoria, annichilita in casa con un netto 4-0 con il contributo, tra gli altri, anche dei nuovi acquisti Vilhena e Botheim.

Il match tra Bologna e Salernitana, in programma allo Stadio Dall'Ara alle ore 20:45, sarà visibile in diretta su DAZN, su Sky Sport, e su Sky Sport 4K.