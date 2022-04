Domani si giocano i recuperi della 20° giornata di Serie A e i punti in palio pesano sempre di più dato che la stagione sta volgendo al termine e nulla è ancora deciso: ecco dove vederle in tv.

Domani si giocheranno tre importanti partite che potranno essere decisive per questo finale di stagione. Si giocano infatti i recuperi della 20° giornata di Serie A, in un momento della stagione in cui ogni punto pesa tantissimo e ogni passo falso può essere fatale per tutti.

Serie A, recuperi 20° giornata

Le tre partite in questione sono Fiorentina-Udinese, Bologna-Inter e Atalanta-Torino, per vedere il Venezia contro la Salernitana bisognerà ancora attendere la decisione degli organi di competenza.

La carne al fuoco è molta e tutte e tre le partite potranno dare risposte importanti alla corsa nella parte alta della classifica.

L'Inter è in piena lotta scudetto, la Fiorentina e l'Atalanta invece combattono per raggiungere l'Europa, riusciranno ad approfittare di queste partite per raggiungere i propri obiettivi? In questo articolo andremo ad analizzare le singole sfide e, inoltre, andremo anche a capire dove si potranno vedere in TV.

Fiorentina-Udinese

Tra le partite di Serie A valevoli per i recuperi della 20° giornata che andranno in scena domani la prima in ordine di tempo è quella che vede coinvolte Fiorentina e Udinese, in una sfida molto importante per molti motivi che si giocherà alle ore 18.00.

Se dal canto suo l'Udinese non ha più grandi obiettivi stagionali, soprattutto ora che ha raggiunto i 40 punti in classifica, la Fiorentina è in piena lotta per accaparrarsi un piazzamento europeo.

Il lavoro fatto da Vincenzo Italiano è notevole e ha attirato l'attenzione di molte altre squadre di club, a coronamento di questa stagione non ci sarebbe niente di meglio che raggiungere l'Europa League.

Se domani i Viola riuscissero a conquistare i tre punti sorpasserebbero la Roma raggiungendo il quinto posto, un obiettivo ben sopra le aspettative d'inizio stagione.

I friulani però non hanno alcuna intenzione di fare da spettatori non paganti in questa sfida, e faranno di tutto per migliorare la propria posizione in classifica.

Non è stata un'annata facile ma ora la squadra sembra aver trovato finalmente la sua quadratura e batterla non è semplice per nessuno.

Inter-Bologna

Se abbiamo visto che la sfida di prima ha un obiettivo ben preciso, ovvero quello dei Viola di raggiungere l'Europa, quella che stiamo per presentarvi ha tutt'altro sapore.

Infatti, tra le partite di Serie A valevoli per i recuperi della 20° giornata di domani questa potrebbe essere decisiva nella lotta per la vittoria del campionato. In testa ora c'è il Milan staccato due punti dall'Inter di Inzaghi, che però appunto deve recuperare la partita di domani. Nel caso i nerazzurri riuscissero a portare a casa i tre punti andrebbero finalmente in testa alla classifica facendo un passo decisivo verso lo scudetto.

Ad affrontarlo però c'è il Bologna di Mihajlovic e, conoscendo il carattere dell'allenatore, non sarà un'impresa facile.

Il pareggio ottenuto contro l'Udinese ha mostrato come le Rondinelle siano in salute e ora vogliono tentare il colpo grosso, d'altra parte a questo punto della stagione bisogna riuscire a trovare da soli i propri obiettivi anche se la classifica non ne ha altri da offrire.

Per gli emiliani vincere in casa dell'Inter sarebbe un regalo enorme da fare ai propri tifosi che gli sono sempre rimasti accanto, vedremo se alla fine ci riusciranno.

La partita avrà inizio alle 20.15 al Dall'Ara e siamo sicuri che sarà in grado di rispettare le aspettative.

Atalanta-Torino per l'Europa

I recuperi della 20° giornata di Serie A sono fondamentali per determinare la posizione finale in classifica di tutte le squadre, e abbiamo visto che saranno fondamentali per i piazzamenti in Europa.

Non solo la Fiorentina infatti concorre per un piazzamento importante in tal senso ma anche l'Atalanta che, domani alle 20.15, affronterà il Torino a Bergamo in una sfida che si preannuncia molto divertente.

I bergamaschi non hanno avuto la miglior stagione dell'era Gasperini, anzi, tutt'altro. C'erano tante aspettative, forse troppe, dopo la partecipazione in Champions League e le grandi prestazioni dell'anno scorso.

Qualcosa però sembra essersi rotto e ora sembra che la dirigenza, assieme allo staff tecnico, debba mettere mano alla squadra per tornare a splendere ancora. Alcuni danno la colpa all'allenatore, come spesso accade in questi casi, per altri è intoccabile ed è l'artefice di un progetto che fino a pochi anni fa sembrava impossibile da realizzare.

Nella partita di domani troverà di fronte a sé un Torino sazio di punti ma mai domo, dunque non sarà da sottovalutare perché a questo punto della stagione ogni passo falso può essere fatale.

Serie A, recuperi 20° giornata: dove vederli in TV

Abbiamo visto che i recuperi della 20° giornata di Serie A si prospettano molto affascinanti, divertenti e crediamo che possano offrire una serata di grande calcio.

A questo punto è necessario capire dove si potranno vedere in TV per non perdersi neanche una singola emozione del grande calcio. Quest'anno i diritti TV relativi alla Serie A sono passati in mano a DAZN, la piattaforma sportiva in streaming divenuta famosa ormai negli ultimi anni.

Per questo motivo tutte e tre le partite saranno visibili proprio su DAZN, l'emittente britannica trasmetterà tutte le sfide della serata. Sappiamo anche però che Sky ha i diritti di trasmettere parte di esse e ora andiamo a vedere quali sono.

Sarà possibile vedere su Sky Fiorentina-Udinese delle ore 18.00 e Bologna-Inter delle ore 20.15, Atalanta-Torino invece sarà trasmessa solamente su DAZN.

Salernitana-Venezia posticipata

Tra i recuperi della 20° giornata di Serie A in programma c'era anche Salernitana-Venezia, sfida importantissima per la salvezza soprattutto alla luce del gran stato di forma dei campani.

I Lagunari però hanno fatto ricorso e hanno chiesto che la partita fosse vinta a tavolino per 3-0, e questo per quello che è avvenuto nella sfida rinviata. Il Venezia si è regolarmente presentato a Salerno ed era pronto a disputare la gara, a mancare però furono proprio i padroni di casa bloccati dall'Asl locale.

Insomma, l'emergenza epidemiologica ancora una volta si frappone tra il calcio e la salute e ora il Venezia non ci sta. Dopo il ricorso il Collegio di garanzia dello sport si troverà il 2 maggio per valutare la situazione e per decretare se la vittoria a tavolino spetta oppure no ai veneti.

A questo punto capiamo bene che non si poteva disputare domani la gara e per ora questa è stata fissata a giovedì 5 maggio alle ore 18.00. Qualunque decisione prenderanno gli organi di competenza ci sarà qualcuno che protesterà, noi crediamo comunque che la sfida ci sarà anche per via di alcuni precedenti.

Serie A, recuperi 20° giornata: il pronostico

La Serie A andrà in scena dunque anche domani con i recuperi della 20° giornata che si prospettano più in bilico che mai. Fare i pronostici delle partite del nostro campionato, ormai lo abbiamo capito, è veramente complicato poiché spesso le sfide sono molto incerte.

Possiamo però provarci analizzando i valori in campo e anche le motivazioni che hanno le diverse compagini.

La partita tra Fiorentina e Udinese vede una delle due squadre già tranquilla in ottica salvezza e distante dalla zona europea, mentre l'altra combattere ferocemente per raggiungere un piazzamento europeo e tornare ai fasti di un tempo.

Il pronostico dunque propende per i Viola che vincendo potrebbe finalmente sorpassare la Roma portandosi al quinto posto.

Discorso molto simile per Atalanta e Torino, con i Granata che non hanno molto da chiedere al resto della stagione e con i bergamaschi che invece possono ancora decidere il proprio futuro.

Appare chiare che la favorita dunque sia la Dea ma il Torino abbiamo imparato che non è mai da sottovalutare.

Infine, l'Inter è nettamente favorita su un Bologna distante dalla serie cadetta e che non ha altri obiettivi stagionali. Sappiamo bene però che gli emiliani venderanno cara la pelle e cercheranno di fare il colpo grosso contro l'Inter che è più in forma che mai.