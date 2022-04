La Serie A Tim, come è ben risaputo, si trova quotidianamente a dover parlare di numerosi argomenti. Tra questi, figura sicuramente la Superlega, che pare essere tornata in grande spolvero in seguito ad alcune recenti dichiarazioni che sono state rilasciate.

La Serie A Tim, come è ben risaputo, si trova quotidianamente a dover parlare di numerosi argomenti. Tra questi, figura sicuramente la Superlega, che pare essere tornata in grande spolvero in seguito ad alcune recenti dichiarazioni che sono state rilasciate.

Infatti, a quanto pare la Superlega potrebbe nuovamente venir presa in considerazione. Seppur con una formula differente e con una struttura leggermente più meritocratica, come si avrà modo di vedere a breve. Sicuramente, ciò che riguarda il quadro attuale non lascia pensare ad alcuna certezza.

Tuttavia, col tempo questa situazione potrebbe certamente evolvere, e dunque portare con sé ulteriori novità. Che possono a loro volta fare chiarezza su un argomento del genere. Argomento che, nonostante il tempo trascorso, è ancora poco chiaro su molteplici aspetti.

Su tutti, per quanto riguarda il continuo braccio di ferro che si sta svolgendo tra la Uefa e gli esponenti della Superlega, i quali continuano a mostrarsi poco collaborativi in termini di sanzioni e rispetto di esse. I club coinvolti, almeno per il momento, possono comunque dormire sogni tranquilli:

Niente stangata su Juve, Real Madrid e Barcellona. Per il momento. Perché il conflitto Uefa-Superlega è ben lontano da una soluzione.

Alla luce di una situazione così difficile da interpretare, eventuali aggiornamenti potrebbero rivelarsi quasi come una vera e propria manna dal cielo. Dunque, si tratta semplicemente di un quadro che deve ancora comporsi del tutto, dato che mancano vari elementi fondamentali.

Serie A Tim: la descrizione del prossimo turno

La descrizione del prossimo turno di Serie A Tim, mette in evidenza dei potenziali risultati particolarmente rivelatori. Il turno in questione, si aprirà infatti con la sfida tra Cagliari ed Hellas Verona, con i sardi che dovranno per forza di cose andare a caccia di un risultato utile, per evitare di venir insidiati dalle pretendenti alla salvezza.

Napoli e Sassuolo, allo stesso modo, si daranno battaglia nel nome del miglior piazzamento. La squadra di casa non proviene da un buon momento, così come dall'altra parte i neroverdi provengono da due sconfitte consecutive. Pertanto, entrambe le squadre saranno chiamate a fare punti.

Una delle partite più interessanti di questa trentacinquesima giornata, è sicuramente la sfida tutta ligure tra Sampdoria e Genoa. In ottica salvezza, una delle due squadre dovrà per forza di cose evitare di concedere punti all'avversario. Dunque, si tratterà di un derby particolarmente acceso.

A seguire, ci sarà poi la partita tra Spezia e Lazio, con la squadra ospite che dovrà mantenere vive tutte le speranze di una qualificazione europea. Discorso praticamente identico per la Juventus, che ospiterà il Venezia in casa sua. La squadra ospite, dal canto suo, cercherà in tutti i modi di fare punti, data l'alta posta in palio.

Il turno domenicale pomeridiano, verrà inagurato dalla partita tra Empoli e Torino. A seguire, sarà il turno di Milan e Fiorentina, con i rossoneri reduci da una vittoria fondamentale ottenuta in casa della Lazio. Discorso simile per i rivali dell'Inter, che dopo la sconfitta nel recupero contro il Bologna dovranno riprendersi immediatamente in casa dell'Udinese.

Per finire, ci saranno poi le seguenti partite: Roma-Bologna e Atalanta-Salernitana. Insomma, un turno che per certi aspetti sarà rivelatorio al netto del campionato, che da tutte le fazioni si dimostra più avvincente che mai, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare leggendo solo le statistiche.

Serie A Tim: la classifica

Di seguito, ecco l'attuale classifica di Serie A Tim prima della trentacinquesima giornata:

Milan

Inter

Napoli

Juventus

Roma

Lazio

Fiorentina

Atalanta

Hellas Verona

Sassuolo

Dalla decima posizione in poi, le restanti squadre si dividono in questo modo:

Torino

Udinese

Bologna

Empoli

Spezia

Sampdoria

Cagliari

Salernitana

Genoa

Venezia

Una classifica indubbiamente molto variegata, che allo stato attuale non presenta alcun risultato già scritto. Questa, è una caratteristica certamente comune ad altri campionati. Tuttavia, è da sottolineare come nel corso di questa stagione il campionato italiano si stia rivelando più entusiasmante che mai.

Se ci si limitasse solamente alla mera lettura delle statistiche, non si avrebbe la stessa percezione. Ma guardando le partite con un fare più analitico e introspettivo al tempo stesso, ci si può rendere conto di come stiano arrivando ad emergere numerosi dettagli.

Dettagli che, ai fini di un'analisi approfondita ed equilibrata allo stesso tempo, risultano appunto indispensabili. Ad oggi, la corsa scudetto sembrerebbe essersi ridotta solamente al duetto tra Inter e Milan, considerando che il Napoli ha perso terreno per via della sconfitta esterna subita contro l'Empoli.

Per quanto concerne invece la lotta in Europa, tante squadre si stanno dando battaglia per poter avere un posto di riguardo in una competizione extra. L'equilibrio evidente del centro-classifica, viene presto smentito volgendo il proprio sguardo un po' più in basso.

All'estremo opposto della classifica, si possono trovare infatti numerose squadre che sono intente a darsi battaglia nell'avvincente scontro salvezza. L'ambita permanenza nella massima serie del calcio italiano, sembrerebbe essere infatti un obiettivo di comune interesse.

Nel prossimo paragrafo, ad ogni modo, verranno citati tutti i principali fattori riguardanti la Superlega. Dalle ultime novità passando poi per quelle che sono le ipotesi future più papabili. Anticipando naturalmente come sia tutto fuorché una situazione facile.

Serie A Tim: sì alla Superlega, ecco perchè!

La Serie A Tim, come detto sopra, tratta di varie tematiche giorno dopo giorno. Quella sulla Superlega, tuttavia, sembra essere a tutti gli effetti una delle più gettonate. Non a caso è tornata in grande spolvero proprio di recente, per mano di alcune dichiarazioni che sono trapelate in tempi altrettanto recenti.

Nel corso della prima parte introduttiva di questo articolo di approfondimento sulla Superlega, si è parlato di come ci sia in corso un dibattito piuttosto acceso tra l'organizzazione Uefa e il comitato della Superlega. Dunque, di tutti coloro che si sono dimostrati favorevoli a questo tipo di progetto.

Di recente, sul web, è infatti trapelata una notizia riguardante il fatto che la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona potrebbero di fatto non venire coinvolte nelle sanzioni che sono state di fatto previste. Tale sanzione, andrebbe a riguardare coloro che sono appunto i trasgressori delle regole imposte.

Anche perché, eventalmente, la sanzione inflitta in via del tutto principale sarebbe quella dell'esclusione dalle Coppe e dalle competizioni extra fino al 2023. Una sanzione che andrebbe a penalizzare tre squadre che, da molteplici anni a questa parte, in Europa sono sempre state una presenza fissa. A livello partecipativo e non, si intende dire.

Le tempistiche di tale sentenza, stando alle prime indiscrezioni che sono state di fatto divulgate in giro per tutta la rete, riguardano uno slittamento che andrebbe a parare fino al 2023. Addirittura, dunque, si andrebbe a considerare l'anno solare di espulsione nella stagione successiva a quella che oramai sta volgendo al termine.

Anzi, con molta probabilità si potrebbe parlare di un posticipo previsto anche per la stagione entrante. Ovvero, quella che si inaugurerà appunto nel corso della stagione estiva del 2022. Uno dei motivi principali per cui tale formula potrebbe di fatto venir approvata, è proprio il continuo posticipo delle sanzioni.

Poi, anche il fatto che sia stata di recente proposta una formula nuova e innovativa. Formula che andrebbe fedelmente a ricordare quanto è stato proposto per la Superlega attuale, seppur a livello ancora embrionale. Nei prossimi paragrafi, andremo invece a scoprire ulteriori informazioni riguardanti il campionato attuale.

Serie A Tim, come seguirla in tempo reale?

Il campionato attuale di Serie A Tim, si può seguire tramite varie metodologie differenti tra loro. Tutte perfettamente in regola con le varie legislazioni, naturalmente. Infatti, oltre ai classici metodi che riguardano il recarsi allo stadio muniti di apposito biglietto e godersi la partita, ci sono anche le cosiddette piattaforme di streaming legali.

I vari servizi che vengono disposti per questo tipo di utilizzo, infatti, evidenziano come al giorno d'oggi sia effettivamente possibile con una certa facilità, guardare le proprie partite preferite in maniera scorrevole e allo stesso tempo contenuta.

Infatti, tramite la sottoscrizione di un abbonamento apposito, si potrà usufruire di determinati eventi sportivi che ovviamente andranno selezionati secondo le nostre preferenze principali. Il fenomeno dello streaming, non a caso, viene rimarcato su più servizi simili tra loro:

Il campionato di Serie A è partito nel weekend del 21-22 agosto. La Lega ha comunicato dove vedere (se su Sky o su DAZN) le partite del campionato italiano. Ricordiamo che ogni giornata tutte le partite saranno disponibili su DAZN e tre in coesclusiva su Sky.

Serie A Tim: quando finisce il campionato?

La data prevista per la fine del campionato attuale, è quella che corrisponde alla domenica del 22 maggio 2022. Nel corso di quella data, si giocherà infatti l'ultima giornata di campionato, che corrisponde appunto alla trentottesima giornata di Serie A Tim.

Questa formula, inoltre, prevede quantomeno allo stato attuale che nel corso dell'ultima giornata si giochino tutte le 10 partite rimanenti del turno. Una volta terminata la stagione, i giocatori non impegnati nelle coppe, così come tutti coloro che seguono questo sport in maniera attiva, potranno godersi la finale di Champions League che si svolgerà di lì a poco.

Così come tutti gli altri eventi sportivi che certamente non si fermeranno una volta terminata la stagione che sta di fatto volgendo al termine. A prescindere dagli esiti ancora in palio, si potrà comunque dire che è stata tutto sommato una stagione ben al di sopra delle aspettative. Contrariamente a quanto si può dire, naturalmente.