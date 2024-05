Il Parma ha già vinto la Serie B, ma per scoprire chi la seguirà nella massima categoria italiana è necessario aspettare l’ultima giornata del campionato di cadetteria, con Como e Venezia ancora in corsa per il secondo posto in classifica. Ecco tutte le combinazioni possibili per capire chi potrebbe salire tra i ragazzi di Vanoli e quelli di Roberts.

Serie B, chi va in A tra Como e Venezia

A una gara dalla fine a separare il Como e il Venezia ci sono solo due punti di distanza, con i veneti che alla penultima giornata hanno vinto al 93′ contro la Feralpisalò, tenendo vive le speranze promozione e rimandando il verdetto definitivo alla 38^ giornata. Per la squadra di Roberts, invece, accontentarsi dello 0-0 contro il Modena non si è rivelata una scelta saggia, con il ritorno in Serie A che ora è a rischio. Gli scenari sono 3:

i lariani infatti, per essere sicuri di rivedere la massima categoria, devono battere all’ultima giornata un Cosenza che non si gioca più nulla, anche se il gemellaggio con il Venezia potrebbe essere una buona motivazione per la squadra di Viali per mettere i bastoni tra le ruote ai comaschi in caso di pareggio del Como e vittoria del Venezia, invece, le due formazioni arriverebbero a pari punti, con gli scontri diretti che in un tale scenario penderebbero a favore dei lagunari. Nonostante una vittoria a testa, infatti, la squadra di Vanoli ha segnato più gol ed è in vantaggio nella differenza reti in caso di sconfitta del Como e vittoria del Venezia, chiaramente a salire in Serie A sarebbero i lagunari, che per sognare il ritorno in prima divisione devono battere a tutti i costi uno Spezia ancora in lotta per la salvezza che venderà cara la pelle

Serie B, chi sale dai playoff: le squadre in corsa promozione

Quella che rimane esclusa dalla promozione diretta può comunque giocarsi le sue carte nei playoff, i quali in Serie B coinvolgono le squadre che vanno dal terzo all’ottavo posto in classifica. Nel campionato 2023/2024 si sanno già i nomi di 5 partecipanti, ai quali si aggiungerà poi quella che tra Como e Venezia non salirà in Serie A.

Le squadre che si giocano la post season sono: Brescia, Sampdoria, Palermo, Catanzaro, Cremonese e Venezia/Como. Come ogni anno, la terza e la quarta hanno un turno di riposo mentre l’ottava affronta la quinta e la settima va contro la sesta. Se il Catanzaro è già sicuro del quinto posto discorso diverso per Brescia (51 p.), Sampdoria (52 p.) e Palermo (53 p.), con le tre squadre appaiate in due punti.

Le Rondinelle all’ultima giornata affronteranno un Bari ancora in lotta per salvezza, mentre per i blucerchiati e i rosanero i match up appaiono più abbordabili. I ragazzi di Pirlo vanno contro un Catanzaro che non si gioca più niente, mentre quelli di Mignani affrontano un Sudtirol già salvo. La questione comunque non è di poco conto, in quanto la quinta e la sesta potranno godere del vantaggio di giocare in casa quella che sarà una partita secca e che vedrà accedere al turno successivo la squadra meglio piazzata in regular season, in caso 120 minuti non dovessero bastare.

Per quanto riguarda le semifinali playoff, invece, la terza affronta la squadra peggio classificata tra quelle scese in campo nei quarti di finale, con la quarta che deve invece vedersela con quella restante. In tal caso, le gare saranno andata e ritorno, con la terza e la quarta che avranno il vantaggio di giocare in casa il secondo match e che accederanno alla finale in caso di parità nei 180′ regolamentari.

Anche per la finale sono previsti due match, con la migliore classificata delle due che potrà giocarsi il ritorno in casa e andare in Serie A in caso di parità nei 180′ regolamentari.

