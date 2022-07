Domenica da favola per Jannik Sinner, che grazie alla stupenda vittoria negli ottavi di Wimbledon contro Alcaraz dovrà ora vedersela con Novak Djokovic: dove vedere in tv l'attesissima gara.

Jannik Sinner è alla seconda settimana di Wimbledon. Nella giornata di domenica, il tennista azzurro si è reso protagonista di una delle migliori prestazioni della sua ancora giovanissima carriera riuscendo ad avere la meglio sul temuto Carlos Alcaraz, dato da più parti alla vigilia come favorito dell'incontro. Ad attendere il talento italiano ci sarà ora la prova del nove con i quarti di finale di martedì contro il campione in carica Novak Djokovic. Una sfida attesissima e assolutamente da non perdere.

Sinner, contro Alcaraz la vittoria della maturità

La serata di domenica ha visto fronteggiarsi per gli ottavi di finale di Wimbledon due dei più luminosi talenti del panorama tennistico mondiale, ovvero Carlos Alcaraz e il nostro Jannik Sinner, reduce dalla vittoria agli ottavi contro Isner. Una prova difficilissima per l'azzurro, non sempre a proprio agio con l'erba e alle prese con un avversario almeno sulla carta più quotato. Quello che Jannik è riuscito a dimostrare sul terreno di gioco ha però lasciato praticamente tutti a bocca aperta.

Sinner, contro ogni aspettativa, ha preso il controllo del gioco e del campo fin da subito, soprendendo lo spagnolo classe 2003 con un atteggiamento aggressivo e convinto anche in fase di risposta. Il primo set, di conseguenza, è volato via in modo rapidissimo, con un 6-1 senza storia a favore dell'italiano. Il copione della gara, nonostante un Alcaraz maggiormente in partita, non è però cambiato, con Sinner vincitore anche del secondo set con un parziale di 6-4.

A quel punto Carlos ha iniziato a prendere le misure all'avversario: il terzo set si rivela molto più combattuto arrivando così fino all'inevitabile tie-break, in cui lo spagnolo si impone alla fine con il punteggio di 10-8. Per il giovane azzurro, che aveva sprecato tra l'altro più di un match point, poteva rivelarsi un duro colpo soprattutto dal punto di vista psicologico, ma ecco a questo punto la prova di maturità.

Dopo un inizio di quarto set con qualche leggera difficoltà, Jannik è riuscito a tenere testa al tentativo di rientro definitivo in gara da parte dell'avversario, ottenendo alla fine il break decisivo che ha portato alla conclusione del set con il parziale di 6-3. Una vittoria bellissima per Sinner, che ora si troverà di fronte la montagna Djokovic.

Djokovic regola la pratica van Rijthoven

Per Novak Djokovic, campione in carica dopo il successo nell'edizione dell'anno scorso con il trionfo in finale su Matteo Berrettini, è arrivato come ampiamente logico alla seconda settimana di Wimbledon con la vittoria negli ottavi contro van Rijthoven.

Dopo l'esclusione causa covid dell'azzurro arrivato in finale nello scorso anno, il campione serbo, Nadal permettendo, sembrerebbe ancora di più il favorito assoluto alla vittoria finale. Dopo le prime quattro gare, con le vittorie dei primi tre turni contro Kwon, Kokkinakis e Kecmanovic che hanno preceduto quella di domenica, Novak si ritroverà ora nei quarti di finale ad avere a che fare con il primo vero ostacolo sulla strada verso l'ennesimo trionfo londinese.

Leggi anche: Wimbledon, ecco perché panna e fragole è il dessert ufficiale

Sinner-Djokovic: dove vedere in tv la supersfida di Wimbledon

La partita tra Sinner e Djokovic, valevole per i quarti di finale e in programma martedì 5 luglio, rappresenta sicuramente una delle sfide per ora più interessanti del tabellone maschile. Il serbo parte ovviamente con i favori del pronostico, ma la prestazione dell'italiano negli ottavi di finale contro Alcaraz potrebbe rappresentare per l'azzurro una vera e propria presa di coscienza nei propri mezzi.

Tra i due sarà la seconda sfida in assoluto, con l'unico precedente che ha avuto luogo nel 2021 in occasione del secondo turno del Masters di Montecarlo e che ha visto un 6-4 6-2 a favore del serbo. Per quanto riguarda invece l'orario del match di Wimbledon, questo resta per il momento ancora da definire, con la diretta che avrà invece luogo in esclusiva su Sky Sport Tennis.

La partita tra l'italiano e il fuoriclasse serbo si potrà inoltre vedere anche tramite dispositivi mobili grazie a NowTv e a Sky Go, la piattaforma streaming collegata alla pay per view. Gli aggiornamenti in tempo reale della sfida saranno visibili anche su Eurosport.it.