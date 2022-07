Il terzo turno di WImbledon, valevole per accedere agli ottavi di finale, sarà molto importante per i colori azzurri con Sinner che affronta Isner in una partita entusiasmante. Ecco dove vederla in TV e quello che c'è da sapere in merito.

Il forfait di Berrettini ha scoraggiato e non poco i tifosi del tennis italiano che però possono contare su altri due giocatori: Sinner e Sonego. Oggi, al terzo turno di Wimbledon, Sinner affronterà Isner nella sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale. Una partita dura che il tennista italiano vuole assolutamente portare a casa, ecco dove vederla in TV e le info necessarie.

Sinner-Isner per gli ottavi di finale

Dopo il forfait di Berrettini, trovato positivo al Covid, il tennis italiano si affida a Sonego e a Jannik Sinner che ambiscono ad arrivare più distante possibile.

È proprio Sinner che oggi sul campo 2 di Wimbledon affronterà Isner in una battaglia che si prospetta senza esclusione di colpi.

Il giovane tennista italiano è reduce da un buon periodo e si trova in un discreto stato di forma. Viene universalmente giudicato come uno dei migliori prospetti per il futuro ma deve ancora dimostrare molto.

Al momento ricopre la decima posizione tra le teste di serie e ha già eliminato campioni del calibro di Ymer e Wawrinka, esperti e molto abili.

Davanti a lui incontrerà Isner anch'egli molto esperto, anzi, tra i più esperti dato che la data di nascita dice 1985.

Un tennista forte e molto difficile da affrontare soprattutto sull'erba, il suo terreno preferito dove riesce a esprimersi al meglio.

Sinner, però, non ha nessuna intenzione di perdere ed è pronto a dare battaglia all'esperto tennista americano in una sfida, oltre che sportiva, anche generazionale.

Sinner-Isner, dove vederla in TV

Il torneo di Wimbledon è sicuramente uno dei più famosi se non il più famoso del mondo, e lo spettacolo è sempre assicurato.

Arrivare fino in fondo significa dare lustro alla propria carriera sportiva e anche alla propria nazione d'appartenenza, e per questo nessuno vuole perdersi la sfida di oggi.

Alla luce di questo andiamo a scoprire le informazioni di Sinner-Isner, dove vederla in TV e altro ancora.

Iniziamo dicendo che la sfida non sarà visibile in diretta in chiaro ma sarà un'esclusiva Sky, dunque è necessario essere in possesso dell'abbonamento.

Si potrà assistere alla sfida in uno dei canali dedicati in base al palinsesto programmato dall'emittente britannica, dunque Sky Uno, Sky Sport Tennis e i canali che vanno dal 254 al 259.

Per quanto riguarda la televisione in chiaro, invece, in diretta non sarà possibile fare il tifo per Sinner sarà possibile, però, vedere il match in differita su Supertennis questa sera alle ore 21.00, termine della partita permettendo.

Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming, essendo esclusiva Sky si potrà vedere su Sky Go e su Now TV, a patto che si abbia attivato il pacchetto Sport.

A che ora si gioca Sinner-Isner

Sinner-Isner dunque è un'esclusiva Sky, l'emittente che si è assicurata i diritti di Wimbledon, e sarà una sfida spettacolare.

Il match andrà in scena nel campo 2 di Wimbledon oggi venerdì 1 luglio, l'orario d'inizio è stato definito ma potrà subire alcune variazioni.

I più esperti del tennis sapranno che molto dipende dalle sfide che la precedono, se queste dovessero prolungarsi nella durata allora la sfida tra il tennista italiano e quello americano verrebbe posticipata.

L'ora d'inizio, in ogni caso, non sarà prima delle 17 e dunque ci si può sintonizzare attorno a quell'ora.

Chi è John Isner

Jannik Sinner nella sfida odierna che vale l'accesso agli ottavi di finale di Wimbledon affronterà John Isner, nome che gli amanti del tennis conoscono bene data la sua longevità sportiva.

Isner è un tennista americano che si può annoverare tra i più esperti del circuito, è nato nel 1985 e ama in modo particolare il terreno erboso.

Per questo motivo sarà una sfida particolarmente complicata per il tennista italiano, più inesperto e meno abituato ai grandi palcoscenici.

Uno dei punti di forza di Isner è sicuramente il servizio, molto temibile e che sull'erba può sfruttare a suo vantaggio.

Un'altra caratteristica che lo contraddistingue è la sua resistenza, contro Mahut infatti ha disputato la partita più lunga della storia durata 11 ore e 5 minuti.

Sarà dunque pronto a dare battaglia al tennista azzurro che dovrà cercare di chiudere il match il prima possibile.

Sinner-Isner: i precedenti

Sinner-Isner si prospetta una sfida spettacolare e molto importante, i due si sono già affrontati in carriera in due diverse occasioni e il punteggio è in parità.

Il gigante americano ha sconfitto il tennista italiano a Cincinnati, nel Master 1000 del 2021, con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-4.

Sinner invece si è imposto in modo netto in Coppa Davis, sul cemento e al coperto, il match è terminato 6-2, 6-0.

Quella di questa sera sarà dunque la sfida che farà pendere l'ago della bilancia dall'uno o dall'altro tennista, oltre che garantire l'accesso agli ottavi di finale di Wimbledon.

Determinati palcoscenici sono importantissimi per valutare la carriera di uno sportivo, e questa competizione è tra le più importanti al mondo.

Sinner vuole arrivare fino in fondo per scrivere il suo nome tra i grandi, Isner vuole mettere la ciliegina sulla torta di una carriera disputata a un ottimo livello.