Dopo la vittoria all’esordio contro Sonego, Jannik Sinner torna in campo per i sedicesimi di finale del Master 1000 di Madrid contro il russo Pavel Kotov in una sfida che dà accesso agli ottavi: ecco dove vederla, qual è l’orario della gara e tutto quello che c’è da sapere sul match.

Sinner Kotov, dove vederla in TV e quando

Il match tra Sinner e Kotov può essere seguito in diretta sui canali di Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). In streaming, invece, la sfida si può vedere su SkyGo e NOW, con la gara prevista per il 29 aprile 2024 alle ore 20.00.

Il percorso dei due tennisti

Dopo un primo turno di bye, Sinner è sceso in campo ai 32esimi contro il connazionale Sonego, il quale non ha però avuto scampo: con un netto 6-0, 6-3, Jannik si è imposto sull’amico e compagno alla Davis, accedendo in scioltezza ai sedicesimi del torneo.

Kotov invece, dopo la vittoria all’esordio contro Albert Ramos-Vinolas (6-3,6-4), è stato impegnato per oltre tre ore nella gara del secondo turno contro Jordan Thompson, numero 33 del ranking, battuto in rimonta 5-7, 6-4, 7-5.

Sinner Kotov, i precedenti

Tra i due tennisti non vi sono precedenti: la sfida di Madrid è una prima volta per entrambi. Kotov è al suo terzo match contro un top player: il russo ha perso contro Andrey Rublev in due set agli ottavi di Bastad e in tre set contro Alexander Zverev agli ottavi di Chengdu.

Dal canto suo però, Kotov è stato un incubo per i tennisti azzurri nella prima parte del 2024, battendo Lorenzo Musetti agli ottavi di Hong Kong, Lorenzo Sonego al primo turno a Doha, Flavio Cobolli agli ottavi di Marrakech e sempre nel torneo marocchino ha superato Fabio Fognini ai quarti. L’unico azzurro in grado di batterlo è stato fin qui sempre Cobolli nel match del secondo turno dell‘Australian Open 2024, dove l’azzurro si è imposto in quattro set.