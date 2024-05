La sconfitta di Novak Djokovic al Master 1000 di Roma apre le porte a un clamoroso scenario che vedrebbe Jannik Sinner diventare primo al mondo senza neanche scendere in campo. Se infatti dovessero inanellarsi una serie di risultati, il giocatore di San Candido potrebbe raggiungere la vetta della classifica ATP dopo il Rolland Garros. Ecco come ciò potrebbe avvenire e quando Sinner potrebbe diventare numero 1 al mondo.

Sinner numero 1 al mondo se… Ecco quando potrebbe esserci il sorpasso

Novak Djokovic, attuale primo al mondo, gode di ben 9860 punti, di cui 2000 verranno scartati in occasione del Rolland Garros, dove nel 2023 si qualificò campione nel torneo sulla terra rossa parigina. Sinner, invece, attualmente è a quota 8770 punti e nel 2023 venne eliminato al secondo turno. Per questo motivo, si presenta alla vigilia del secondo Slam del 2024 con 8725 punti contro i 7860 del serbo.

Il vantaggio di 915 punti sarebbe quindi sufficiente per permettere all’altoatesino di sorpassare Djokovic senza neanche scendere in campo. C’è una condizione però: ciò può succedere solo se l’attuale primo al mondo non dovesse arrivare in finale di questo Rolland Garros. Fermandosi in finale guadagnerebbe infatti 800 punti, permettendo al classe 2001 il sorpasso.

In questi calcoli, tuttavia, va considerato anche il russo Daniil Medvedev, attuale n°4 del mondo e unico “big four” rimasto ancora in tabellone al Masters 1000 di Roma.

Tutti gli scenari possibili

Per vedere presto Sinner numero 1 al mondo, ci sono due possibili scenari: