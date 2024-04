Yannik Sinner non sarà il portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco perché

Se fosse per l'Italia, Yannik Sinner sarebbe senza dubbio il prescelto per fare da portabandiera per le Olimpiadi di Parigi; purtroppo, non sarà così. Ecco le motivazioni che stanno dietro a questa scelta -quasi- obbligata.

La notizia circola già da un po': Yannik Sinner non sarà il portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si svolgono tra fine luglio e inizio agosto. La decisione arriva da una regola non scritta, quasi una tradizione orale che si tramanda di generazione in generazione: ecco perché Sinner difficilmente verrà selezionato per fare da portabandiera alle Olimpiadi.

Yannik Sinner non sarà il portabandiera alle Olimpiadi di Parigi: perché?

L'altoatesino è ormai uno degli sportivi italiani più famosi e conosciuti in tutto il mondo: la sua candidatura come portabandiera sembrerebbe la scelta più logica, dato il suo dominio praticamente incontrastato sui campi da tennis. Inoltre, ora come ora nessuno riesce a unire il tifo del Bel Paese sotto un unico nome: il suo. Insomma, Yannik Sinner sembrerebbe il nome perfetto per rappresentare l'Italia e, nel farlo, metterebbe d'accordo tutti gli italiani, impresa più difficile di quanto possa sembrare.

Sinner però non sembra essere adatto secondo le alte sfere e questo per una tradizione che vige da tempo immemore: gli atleti che portano la bandiera sono solitamente quelli che hanno vinto almeno un oro nella loro disciplina. Il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, lo ha ribadito in un'intervista:

Il mondo dello sport apprezza che ci sia una regola non scritta in base a cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese.

Stando alle parole del presidente, dunque, difficilmente vedremo Sinner come portabandiera alla cerimonia di apertura. Occhio però al risvolto inaspettato: Malagò ha aggiunto, come un invito informale, che esistono anche i portabandiera della cerimonia di chiusura e di non sottovalutare tale aspetto. Ma Sinner dopo i giochi olimpici dovrà subito scappare negli Stati Uniti, dove giocherà il torneo 1000 di Cincinnati. La strada quindi, da qualunque parte la si imbocchi, resta bloccata.

Niente polemiche sulla presunta "non-italianità" del campione altoatesino, così come non ce ne sono per Paola Egonu: anche quello della pallavolista è uno tra i nomi più caldi e apprezzati per fare da portabandiera del tricolore, ma per lo stesso motivo di Sinner difficilmente verrà presa in considerazione. Nessuno dei due, infatti, ha vinto un oro con la nazionale, anche se Sinner, con l'Italia, è riuscito a conquistare una storica coppa Davis, impresa che però con le Olimpiadi c'entra decisamente poco.

I candidati

La scelta ricadrebbe sugli atleti che hanno vinto almeno un oro nella loro carriera Olimpica: Gianmarco Tamberi e Gregorio Paltrinieri su tutti. Tamberi aveva stupido nel 2021 con il primo posto sul podio dall'alto dei suoi 2 metri e 37 nel salto in alto, primato che in quell'occasione fu condiviso dall'amico qatariota Mutaz Essa Barshim.

Il nuotatore, invece, alle Olimpiadi ha fatto filotto di medaglie, conquistandone una a testa per ogni metallo. Il suo palmares si arricchisce di 6 ori e 5 argenti ai Mondiali, oltre che di 11 primi posti agli Europei. L'oro alle Olimpiadi lo aveva strappato a Rio nel 2016, nei 1500 stile libero, con un tempo molto vicino al suo record personale.

Entrambi dunque sembrano essere i candidati che più probabilmente reggeranno l'asta del tricolore durante la cerimonia di apertura, ma occhio alle quote rosa: anche Caterina Banti, velista, e Antonella Palmisano, nella marcia, avevano vinto un oro alle Olipiadi di Tokyo. La caccia al portabandiera è appena iniziata: chi riuscirà a spuntarla?