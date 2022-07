Il mondo dei non-fungible tokens ha subito negli ultimi anni un'espansione continua e inarrestabile, arrivando a entrare a far parte anche dell'universo sportivo in generale e calcistico in particolare. Tutto ciò è ora merito anche di Sorare, una piattaforma di gioco che si basa sulle card digitali del calcio e sull'utilizzo di Blockchain e di NFT. La startup ha infatti raggiunto un accordo con la Lega di Serie A per quanto riguarda il gioco del fantacalcio digitale, un'innovazione in grado di attirare sicuramente tantissimi appasionati.

Sorare, accordo con la Lega Serie A per il gioco del fantacalcio digitale

Con il campionato di Serie A 2022-2023 ormai alle porte, tutti gli appassionati di calcio italiani si apprestano anche a dare nuovamente vita ad uno dei giochi più amati e praticati da parte di tutti i tifosi calcistici, ovvero il fantacalcio. Nell'attesa di cercare di accaparrarsi le stelle del campionato italiano cercando di inserire all'interno delle proprie rose giocatori come Dybala, appena passato alla Roma, o anche Lukaku, che ha fatto ritorno all'Inter, c'è una novità importante per tutti i fanta-allenatori.

Come riportato da wired.it, Sorare, piattaforma di gioco sul calcio che fa uso delle card digitali e che si basa anche sull'utilizzo di NFT e Blockchain, ha siglato un accordo con la Lega della Serie A per quanto riguarda il cosiddetto fantacalcio digitale. L'idea della startup è stata quella di unire tra di loro le più grandi passioni dei tifosi italiani, ovvero quelle delle figurine e del fantacalcio, adattandole entrambe all'universo dei non-fungible tokens.

Un ambito, quello del gioco più praticato dai tifosi di calcio, che in Italia ha da tantissimi anni un successo enorme. Va da sé che Sorare stia crescendo sempre di più anche e soprattutto all'interno del nostro Paese, seconda comunità a livello globale per la piattaforma di gioco NFT. Ora, per la startup è arrivato un altro passo in avanti importantissimo dopo i circa 680 milioni di dollari ottenuti grazie ad un round di investimento di Serie B e dopo aver inserito all'interno del proprio team di investitori sportivi del calibro di Kylian Mbappé e Serena Williams.

La crescita esponenziale di Sorare va avanti fin dal gennaio di quest'anno, con la piattaforma che ha assistito a circa 150 milioni di dollari di carte che sono state scambiate tra giocatori nel giro degli ultimi mesi. Per quanto riguarda invece il numero degli utenti attivi ogni mese, questo è cresciuto di circa 34 volte tra il secondo trimestre dell'anno 2020 e lo stesso periodo nel 2021. A beneficiarne sono state di conseguenza anche le vendite, aumentate nell'arco dello stesso periodo di circa 51 volte.

L'idea di operare all'interno di alcuni degli ambiti più amati da tutti gli appassionati di calcio si sta dunque rivelando vincente e fruttuosa: i token sportivi sono stati infatti venduti per una cifra intorno ai 2,5 miliardi di dollari, mentre per quanto riguarda le carte sportive si parla di guadagni intorno ai 5 miliardi di dollari. Con l'aggiunta del settore del fantacalcio, il giro d'affari dovrebbe ammontare a circa 48 miliardi di dollari entro l'anno 2027.

Come funziona il gioco di Sorare

Per quanto riguarda il funzionamento del gioco del fantacalcio lanciato da Sorare, i fantagiocatori o utenti possono creare la propria squadra e le proprie formazioni tramite gli nft che rappresentano i vari calciatori. Riguardo alla formazione dei team, ognuno di essi è invece composto da cinque giocatori, ovvero un portiere, un difensore, un centrocampista, un esterno e un attaccante.

Quando ci si iscrive per poter giocare, si possono ricevere cinque card gratuite per poter effettuare l'iscrizione ai diversi tornei, con ognuno di questi che può presentare requisiti di accesso diversi a seconda delle nazionalità degli utenti p anche della loro età. Le figurine NFT che rappresentano i vari giocatori arrivano inoltre a riprodurre i calciatori di più di 200 squadre.

Tenendo poi come sempre conto delle prestazioni dei giocatori reali nel corso delle partite, le formazioni iscritte ai vari tornei si possono sfidare tra di loro dando così luogo alla formazione di una classifica. Ovviamente, più in alto in classifica si troverà un giocatore, più alti saranno i premi che quest'ultimo potrà arrivare a vincere.

Altro aspetto da sottolineare riguardo alle carte NFT è poi quello della loro disponibilità secondo diversi indici di scarsità: per ogni singola stagione, ogni giocatore potrà avere a disposizione 1000 card Limited, 100 Rare, 10 Super Rare, e una sola e unica carta Unique.