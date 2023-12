Sorteggi Europa League 2023/2024: ecco le avversarie delle italiane

Il Milan retrocesso dalla Champions League e la Roma di Mourinho parteciperanno agli spareggi di Europa League 2023/2024. Ecco i verdetti dei sorteggi e quali avversarie dovranno sfidare.

Sorteggi Europa League 2023/2024, gli accoppiamenti

• Feyenoord-Roma

• Milan-Rennes

• Lens-Friburgo

• Young Boys-Sporting

• Benfica-Tolosa

• Braga-Qarabag

• Galatasaray-Sparta Praga

• Shakhtar Donetsk-Olympique Marsiglia

• 15 febbraio - Andata playoff

• 22 febbraio - Ritorno playoff

• 23 febbraio - Sorteggio ottavi di finale

• 7 marzo - Andata ottavi di finale

• 14 marzo - Ritorno ottavi di finale

• 15 marzo - Sorteggio quarti e semifinali

• 11 aprile - Andata quarti di finale

• 18 aprile - Ritorno quarti di finale

• 2 maggio - Andata semifinali

• 9 maggio - Ritorno Semifinali

• 22 maggio - Finale di Dublino

Le avversarie delle italiane ai playoff di Europa League

Il destino gioca un brutto scherzo alla Roma di Mourinho, che per il terzo anno consecutivo affronterà il Feyenoord. Gli olandesi, scesi dalla Champions, erano inseriti nel gruppo della Lazio, e ora sono pronti invece per affrontare nuovamente i giallorossi.

Poteva pescare meglio ma anche molto peggio il Milan di Pioli, che sfiderà i francesi del Rennes in un doppio confronto in cui partirà come favorito. L'Atalanta, invece, già qualificata agli ottavi, potrà ricaricare le pile prima di tornare in azione.

